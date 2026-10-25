В Саудовской Аравии два человека пострадали при падении обломков ракет хуситов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В воскресенье <…> силы гражданской обороны в округах Хамис-Мушайт и Ахад-Руфейда зафиксировали падение обломков двух баллистических ракет после их перехвата и уничтожения», – приводит заявление управления ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Отмечается, что баллистические ракеты были запущены йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы).

В результате инцидента пострадали подданный королевства и иностранец – выходец одной из стран Азии. Кроме того, материальный ущерб нанесен трем жилым домам и семи автомобилям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу обломки баллистических ракет хуситов упали в районе Мекки. В четверг йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об ударе по министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Во вторник власти королевства перенесли инвестиционную конференцию «Давос в пустыне» из-за участившихся атак хуситов.