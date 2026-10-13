Россияне не пострадали в ходе массовых беспорядков на Маврикии

Посольство назвало контролируемой ситуацию после беспорядков на Маврикии

Tекст: Денис Тельманов

Среди пострадавших в ходе беспорядков на Маврикии нет российских граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

«На данный момент информация о пострадавших в ходе беспорядков российских гражданах отсутствует», – сказали в посольстве.

Там добавили, что дипломаты следят за происходящим, поддерживают постоянный контакт с живущими на острове россиянами и оперативно отвечают на вопросы туристов.

В посольстве подчеркнули, что обстановка на Маврикии остается напряженной, но контролируемой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство призвало россиян на Маврикии к осторожности из-за беспорядков.

В прошлом году российская дипмиссия предупредила граждан о росте преступности в Бангладеш.