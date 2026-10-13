Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Россияне не пострадали в ходе массовых беспорядков на Маврикии
Посольство назвало контролируемой ситуацию после беспорядков на Маврикии
Российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.
Среди пострадавших в ходе беспорядков на Маврикии нет российских граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.
«На данный момент информация о пострадавших в ходе беспорядков российских гражданах отсутствует», – сказали в посольстве.
Там добавили, что дипломаты следят за происходящим, поддерживают постоянный контакт с живущими на острове россиянами и оперативно отвечают на вопросы туристов.
В посольстве подчеркнули, что обстановка на Маврикии остается напряженной, но контролируемой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство призвало россиян на Маврикии к осторожности из-за беспорядков.
В прошлом году российская дипмиссия предупредила граждан о росте преступности в Бангладеш.