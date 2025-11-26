Посольство предупредило россиян о росте преступности в Бангладеш

Посольство предупредило россиян о всплеске преступности в Бангладеш

Tекст: Мария Иванова

Резкий рост преступности, включая случаи убийств и грабежей, зафиксирован в Бангладеш, об этом сообщает российское посольство в Дакке, передает ТАСС.

По данным дипмиссии, в крупных городах отмечаются массовые беспорядки, стихийные митинги и столкновения с полицией. Кроме того, заметно участились провокации с использованием самодельных взрывных устройств и поджоги общественного транспорта.

Дипломаты подчеркивают существенное увеличение числа тяжких преступлений – по сравнению с прошлым годом рост превысил полтора раза. В числе подобных инцидентов называются убийства, изнасилования и вооружённые ограбления. В результате беспорядков и столкновений зафиксированы погибшие и раненые.

В заявлении российского посольства отмечается: «В связи с рисками протестов и беспорядков россиянам, находящимся в Бангладеш, рекомендуем соблюдать повышенные меры предосторожности». Россиянам советуют избегать мест скопления людей, следить за новостями на официальных ресурсах представительства, заблаговременно узнавать обстановку и по возможности встать на консульский учет.

Напряженность связана с недавними политическими событиями: 17 ноября Международный трибунал приговорил бывшего премьера Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности и геноцид, однако она не присутствовала на суде и сейчас находится в Индии. После массовых антиправительственных протестов, в ходе которых с июля по август 2024 года погибли около 1,4 тыс. человек, в стране установлено временное правительство во главе с Мухаммадом Юнусом.

Шейх Хасина неоднократно заявляла, что не отдавалась приказов на применение силы против протестующих и настаивает на своей полной невиновности по всем обвинениям.

В то же время внутриполитическая ситуация в республике, по оценкам дипломатов, остается острой, а безопасность иностранных граждан требует повышенного внимания.

На прошлой неделе временное правительство Бангладеш направило в МИД Индии письмо с требованием об экстрадиции свергнутого премьер-министра Шейх Хасины. В тот же день посольство России в Бангладеш усилило меры безопасности и рекомендовало российским гражданам соблюдать осторожность.