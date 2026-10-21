Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Макрон: Стоимость грузоперевозок из Персидского залива выросла в десять раз
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном и блокировка Ормузского пролива увеличили транспортные расходы на перевозку ресурсов в десять раз.
Конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном и последовавшая блокировка Ормузского пролива практически разрушили логистические цепочки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
«Главная проблема на данный момент – это транспортные расходы, они выросли в десять раз», – заявил Макрон во время визита в Катар.
По словам президента, нехватка судов для доставки грузов вызвана тем, что слишком мало из них имеют страховку для прохода через пролив. Сейчас обсуждается создание нового механизма региональных гарантий, который поможет снизить цены на логистику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые цены на нефть продолжили рост на фоне рисков в Ормузском проливе.
Во вторник танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе.
В Британии спрогнозировали снижение роли пролива в мировой логистике.