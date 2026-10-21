  • Новость часаВстреча Путина и Уиткоффа завершилась
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    7 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    21 октября 2026, 12:55 • Новости дня

    Макрон: Стоимость грузоперевозок из Персидского залива выросла в десять раз

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном и блокировка Ормузского пролива увеличили транспортные расходы на перевозку ресурсов в десять раз.

    Конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном и последовавшая блокировка Ормузского пролива практически разрушили логистические цепочки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Главная проблема на данный момент – это транспортные расходы, они выросли в десять раз», – заявил Макрон во время визита в Катар.

    По словам президента, нехватка судов для доставки грузов вызвана тем, что слишком мало из них имеют страховку для прохода через пролив. Сейчас обсуждается создание нового механизма региональных гарантий, который поможет снизить цены на логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые цены на нефть продолжили рост на фоне рисков в Ормузском проливе.

    Во вторник танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В Британии спрогнозировали снижение роли пролива в мировой логистике.

    20 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Сенат Франции отменил регулировавший рабство колониальный кодекс
    Сенат Франции отменил регулировавший рабство колониальный кодекс
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенат Франции проголосовал за отмену так называемого Черного кодекса, который был принят в XVII веке и формально приравнивал рабов во французских колониях к движимому имуществу.

    Французские сенаторы единогласно поддержали инициативу об официальном упразднении королевского ордонанса, который регулировал положение рабов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение французского парламента.

    «Черный кодекс» был принят в 1685 году во времена правления короля Людовика XIV. Хотя рабство во Франции было окончательно отменено еще в 1848 году, формально этот свод законов продолжал существовать в правовом поле страны до настоящего времени.

    За упразднение документа проголосовали 320 сенаторов, при этом никто не выступил против инициативы. Еще 18 человек воздержались, а 10 парламентариев не принимали участия в голосовании. В мае аналогичное решение поддержали депутаты нижней палаты парламента Франции.

    Принятый законопроект также обязывает французское правительство подготовить подробный отчет о наследии колониального права и его долгосрочных последствиях. Особое внимание в документе планируется уделить освещению темы рабства в школьных образовательных программах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты указали на пробуждение колониального аппетита Франции к Сирии.

    В мае нижняя палата французского парламента одобрила отмену «Черного кодекса».

    В феврале аналитики констатировали неудачу попыток Парижа взять колониальный реванш в Африке.

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    21 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива не менее чем на 700 км, заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    «Иран вынудил американские военные корабли и фрегаты покинуть Ормузский пролив», – указал Мохеби, отметив, что до начала войны в Персидском заливе в районе находилось от 30 до 40 кораблей ВМС США, теперь же они держатся вдали от пролива.

    Иранский генерал заявил, что Ормузский пролив «закрыт на 100%» и проход через него отдельных небольших судов с отключенной навигацией не означает открытости для судоходства, передает ТАСС со ссылкой на SNN.

    Подобные проходы Мохеби охарактеризовал как «воровство и контрабанду», оценив объем нефти, которую США, по его данным, перевозят таким путем, максимум в один–два млн баррелей, причем, как подчеркнул бригадный генерал, «это достигается с огромными затратами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР сбил беспилотник США и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    КСИР пригрозил нанести удары по интернет-кабелям в районе пролива.

    В понедельник КСИР назвал проложенные под Ормузским проливом интернет-кабели одной из возможных целей Ирана.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    21 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Le Figaro: Половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон
    Le Figaro: Половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шесть фургонов спецподразделения CRS во время беспорядков во французском Амьене охраняли шоколадную мастерскую семьи первой леди Франции Брижит Макрон, пишет Le Figaro.

    По данным Le Figaro, силы CRS дежурили у мастерской в субботу, 17 октября. Профсоюз Alliance Police Nationale обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с критикой, заявив: «В то время как магазины разграблены, полицейские ранены и повсюду не хватает персонала, половина роты находится перед шоколадной мастерской семьи Тронье [девичья фамилия первой леди]. Напомните, господин президент, все ли французы имеют право на одинаковую защиту?»

    Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян поддержал недовольство общественности, указав, что остальные владельцы магазинов во Франции, по его словам, были брошены на произвол мародеров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Франции были задержаны более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал наказать участников погромов.

    Массовые грабежи и беспорядки во Франции в выходные, по оценке экспертов, могут изменить ход президентской кампании 2027 года.

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    20 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    На главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего

    Le Figaro: Потерявший на протестах руку француз подал в суд на главу МВД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Адвокат французского демонстранта, которому оторвало кисть руки во время акций протеста, подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков, пишет газета Le Figaro.

    Адвокат молодого человека, получившего тяжелое увечье во время демонстраций во Франции, обвинил руководство силового ведомства в разрешении применять спецсредства для разгона толпы, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    По данным издания, министру вменяется в вину соучастие в насильственных действиях при отягчающих обстоятельствах. Иск предъявлен также полицейскому, который предположительно бросил гранату в толпу. Ему инкриминируется умышленное насилие, повлекшее за собой увечья.

    Ранее в министерстве отметили, что во время протестов органам правопорядка пришлось столкнуться с бунтовщиками, хулиганами и уличным насилием. В связи с этим потребовалось применять весь арсенал оружия промежуточного действия. Ведомство пообещало тщательно расследовать инцидент в Сен-Этьене, где 17-летнему демонстранту гранатой оторвало кисть руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на предстоящих протестах.

    В понедельник премьер-министр страны допустил введение режима чрезвычайного положения из-за беспорядков.

    В воскресенье правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников массовых акций.

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    21 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Истребитель Mirage потерпел крушение во Франции

    Franceinfo: На северо-востоке Франции разбился истребитель Mirage 2000D

    Истребитель Mirage потерпел крушение во Франции
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Военный самолет ВВС Франции Mirage 2000D разбился рядом с городом Нанси, на месте крушения обнаружены останки одного члена экипажа.

    Истребитель потерпел крушение вечером во вторник в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке страны, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Franceinfo.

    На месте происшествия была развернута крупная поисково-спасательная операция, к которой привлекли вертолеты, пожарных, жандармерию и военных специалистов. Спасатели обнаружили останки одного летчика, поиски второго члена экипажа продолжаются.

    Местные жители сообщили, что в момент инцидента видели вспышку в небе и слышали сильный взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции 11 человек погибли при крушении самолета. Тогда граждане республики стали жертвами крушения легкомоторного борта в Марокко.

    Весной легкий самолет французских ВВС разбился во время учебного полета.

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    20 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Посольство России во Франции призвало россиян к бдительности в дни протестов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности, особенно в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.

    «Уделяйте повышенное внимание своей безопасности и будьте особенно бдительны в дни, когда планируются следующие протестные акции», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram.

    В посольстве отметили резкое обострение общественно-политической ситуации во Франции, где проходят массовые акции протеста, нередко перерастающие в беспорядки и столкновения с полицией. В связи с этим местные власти могут вводить комендантский час, информация о котором размещается на сайтах мэрий и префектур, а также в СМИ.

    Гражданам России, находящимся во Франции или планирующим поездки, рекомендовано избегать районов проведения манифестаций и мест массового скопления людей. В случае угрозы жизни и здоровью соотечественников призывают незамедлительно обращаться в экстренные службы или российские дипломатические и консульские представительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник после протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек.

    В понедельник во Франции разграбили 2000 магазинов во время протестов.

    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции.

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    20 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Завершено расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    СК завершил расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который жестоко расправился со своей бывшей возлюбленной в Объединенных Арабских Эмиратах.

    В Петербурге завершилось расследование дела 42-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 25-летней девушки в ОАЭ. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщает СК России.

    По версии следствия, с сентября 2024 по декабрь 2025 года мужчина преследовал бывшую возлюбленную, угрожал ей убийством и избивал. В номере отеля в Дубае 17 декабря прошлого года он нанес девушке не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

    После совершения преступления злоумышленник покинул страну и вернулся в Петербург, где его задержали и заключили под стражу. В ходе расследования, которое велось совместно с правоохранительными органами Эмиратов, следователи допросили более 25 свидетелей, провели следственный эксперимент и судебные экспертизы.

    Летом правоохранительные органы открыли уголовные дела против полицейских из Петербурга из-за убийства девушки в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи связали подозреваемого в убийстве россиянки в Абхазии с другими преступлениями.

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    20 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Число погибших при ударе по военному лагерю в Йемене выросло до 73

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор йеменской провинции Шебва Аввад бен аль-Вазир заявил, что число погибших в результате атаки мятежников-хуситов на тренировочный центр для силовиков увеличилось до 73 человек.

    Удар пришелся на лагерь для сотрудников служб безопасности и полиции, расположенный на юго-востоке страны, передает РИА «Новости». В заявлении местных властей отмечается, что поисковые мероприятия на месте происшествия продолжаются.

    На данный момент устанавливается судьба еще 14 человек, которые числятся пропавшими без вести после атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник количество жертв удара хуситов по военному лагерю в Йемене достигло 53.

    В воскресенье шесть человек пострадали при атаке мятежников на саудовский город Наджран.

    В начале месяца хуситы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

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    20 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на субботних протестах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что силы правопорядка будут действовать предельно жестко на запланированных в стране в субботу протестах.

    Нуньес заявил депутатам Национального собрания Франции, что полиция проявит решительность на протестных акциях, запланированных на субботу, передает РИА «Новости».

    «В субботу и в ближайшие дни я лично прослежу за тем, чтобы были приняты необходимые меры. Можете рассчитывать на мою решительность. Мне уже не нужно ее доказывать. Будьте уверены, я буду действовать предельно жестко, и мы будем готовы к этому моменту», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В воскресенье во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков.

    В субботу полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции.

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    20 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили второй за день беспилотник над Эр-Риядом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в районе Эр-Рияда, сообщил представитель альянса Турки аль-Малики.

    «Был перехвачен и уничтожен беспилотник в районе Эр-Рияда», – заявил представитель коалиции, слова которого приводит Саудовское агентство печати. Это уже вторая атака на столицу королевства за день, передает ТАСС.

    Ранее аль-Малики сообщал о перехвате над Эр-Риядом баллистической ракеты, запущенной йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы).

    В связи с первым инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, однако позже опасность была признана миновавшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии.

    В воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В прошлый четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

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    20 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    КСИР: Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В южной части Ормузского пролива на морской мине подорвался и загорелся супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В результате взрыва на судне начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на заявление военно-морских сил КСИР, опубликованное агентством Tasnim. «Супертанкер-нарушитель подорвался на морской мине на юге Ормузского пролива и загорелся», – говорится в сообщении.

    По данным иранских военных, судно отключило все радиолокационные и навигационные системы. Экипаж попытался покинуть пролив по неразрешенному южному маршруту, проигнорировав предупреждения. Название пострадавшего танкера не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР также заявил, что сбил американский беспилотник и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    В понедельник иранские военные также объявили о подорвавшемся танкере-нарушителе.

    В субботу еще один нефтяной танкер подорвался на мине в этом же проливе.

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    20 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    После протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек

    Минюст Франции: Число помещенных за решетку после беспорядков достигло 149

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество людей, которые оказались за решеткой во Франции после массовых беспорядков, достигло 149, заявил министр юстиции республики Жеральд Дарманен.

    «За решетку было помещено уже 149 человек. Таким образом, мы наблюдаем дальнейший резкий рост числа людей, которых помещают под предварительное заключение или отправляют за решетку прямо в зале суда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Протесты во Франции прошли в минувшие выходные и вылились в массовые беспорядки по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков.

    В воскресенье телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время протестов во Франции.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

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    20 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Комендантский час ввели в центре Парижа в ночь на среду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Префектура полиции Парижа ввела комендантский час в центре французской столицы в ночь на среду.

    Ограничения на передвижение людей действуют с 23:00 вторника до 06:00 среды, передает РИА «Новости». Комендантский час затрагивает площадь Республики (при этом магазины и заведения на ней продолжат работу), район квартала Аль, а также несколько улиц к югу от него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суды во Франции вынесли первые приговоры участникам недавних беспорядков.

    В центре Парижа вводили комендантский час.

    Аналогичные ограничения установили в четырех городах на севере Франции.

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    21 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс

    Представитель Белого дома Келли: США не планируют атаковать Иран до выборов

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон и Тель-Авив не собираются наносить совместные удары по Тегерану до промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября, сообщила замглавы пресс-службы президента США Анна Келли.

    «У израильтян или у США нет планов снова совместно атаковать иранское руководство до промежуточных выборов 3 ноября», – приводит слова Келли Al Jazeera.

    Промежуточные выборы в США, на которых будет сформирован новый состав Палаты представителей и определится судьба 35 мест в Сенате, состоятся 3 ноября, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива после обострения ситуации в регионе.

    Во вторник КСИР Ирана пригрозил ударить по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе в ответ на возможную атаку США и Израиля.

    Иранские власти во вторник назвали свои действия против США правом на самооборону и заявили о готовности продолжать давление на американские силы в регионе.

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    21 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    Захарова обвинила власти Франции в доведении страны до безумия

    Захарова сравнила проходящие во Франции протесты с деградацией личности

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что французские власти довели свою страну до безумия, а проходящие там протесты сравнила с деградацией человека.

    Захарова заявила, что французское руководство постоянно пыталось объяснить проблемы в стране действиями Москвы, но в итоге довело Францию до безумия, передает радио Sputnik.

    «Меня удивляют те, которые видят «протест дня», отдельно взятую историю. Реалити-шоу, как можно дойти от состояния человека разумного до прототипа. Буквально за пару часов», – отметила дипломат.

    Захарова добавила, что на глазах ломаются судьбы людей, не причастных к протестам. Она также напомнила, что Французская революция принесла не только лозунги о равенстве и братстве, но и гильотины, когда кровь текла по брусчатке. По ее словам, происходящее является абсолютным, тотальным, бессмысленным и беспощадным погромом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на главу МВД Франции Лорана Нуньеса  подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

    МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на субботних акциях.

    В понедельник Захарова указала президенту Франции Эммануэлю Макрону на шулерство с правочеловеческой проблематикой.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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