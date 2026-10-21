ЦБ: С марта банки начнут отказывать в переводах с зараженных вирусами устройств

Tекст: Алексей Дегтярёв

С 1 марта банки будут обязаны проверять приложения и устройства клиентов на наличие вредоносного ПО.

«Если будет выявлено, что на вашем аппарате выявлен вредонос, то банк отклонит операцию и предложит провести ее с безопасного устройства, либо предложит прийти в отделение», – цитирует Уварова ТАСС.

Для мониторинга устройств клиентам потребуется дать свое согласие. Мера направлена на защиту граждан от мошеннических схем.

Кроме того, ограничен срок нахождения в базе данных ЦБ «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Впервые попавшие в нее будут находиться там один год, повторно – три года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Банк России сообщил, что банки вернули клиентам 420 млн рублей, похищенных мошенниками. В феврале ЦБ установил алгоритм отказа от поступления мошеннических переводов. В прошлом году ЦБ обязал банки добавить «кнопку против мошенников» в мобильные приложения.