Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
ЦБ: С марта банки начнут отказывать в переводах с зараженных вирусами устройств
Российские банки с 1 марта будут отклонять переводы с мобильных устройств, если обнаружат на них вредоносное программное обеспечение, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
С 1 марта банки будут обязаны проверять приложения и устройства клиентов на наличие вредоносного ПО.
«Если будет выявлено, что на вашем аппарате выявлен вредонос, то банк отклонит операцию и предложит провести ее с безопасного устройства, либо предложит прийти в отделение», – цитирует Уварова ТАСС.
Для мониторинга устройств клиентам потребуется дать свое согласие. Мера направлена на защиту граждан от мошеннических схем.
Кроме того, ограничен срок нахождения в базе данных ЦБ «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Впервые попавшие в нее будут находиться там один год, повторно – три года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Банк России сообщил, что банки вернули клиентам 420 млн рублей, похищенных мошенниками. В феврале ЦБ установил алгоритм отказа от поступления мошеннических переводов. В прошлом году ЦБ обязал банки добавить «кнопку против мошенников» в мобильные приложения.