ЦБ РФ обязал банки добавить «кнопку против мошенников» в приложения

ЦБ обязал крупные банки добавить в приложения функцию обращения пострадавших

Tекст: Мария Иванова

Россиянам стало проще сообщать о кражах денег мошенниками благодаря новым возможностям мобильных приложений крупных банков, передает РИА «Новости».

С октября пользователи могут напрямую из приложения не только оповестить свой банк о мошенничестве, но и сформировать справку для подачи заявления в полицию, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Он подчеркнул: «Пострадавшим от мошенников с 1 октября стало проще обратиться в банк и полицию... Теперь сообщить об обмане, а также сформировать справку для обращения в полицию, клиенты крупных банков могут через мобильное приложение». По мнению эксперта, новый сервис наиболее востребован теми, кто потерял небольшие суммы и ранее не обращался за помощью.

Банк России отмечает, что по результатам их исследования в 2024 году только треть пострадавших обращалась и в банк, и в полицию. Введение новых требований должно упростить процедуру и повысить защищенность клиентов. Аналогичный опрос, чтобы выявить новые тенденции в области финансового мошенничества, проведут в ноябре.

С 1 октября 2025 года все системно значимые и крупные банки будут обязаны добавить так называемую «спецкнопку» для жертв мошенничества в свои приложения. Это предусмотрено положением Банка России и направлено на максимально быстрое и удобное взаимодействие с пострадавшими.

Во вторник эксперт рассказала что банки считают подозрительными переводы на сумму от 100 тыс. рублей.

Банк России ранее опубликовал рекомендации по защите клиентов от мошенников, которые маскируются под сервисы онлайн-покупок.

Центральный банк также предупредил о массовых звонках мошенников, выдающих себя за курьеров.