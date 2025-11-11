Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.21 комментарий
ЦБ РФ обязал банки добавить «кнопку против мошенников» в приложения
ЦБ обязал крупные банки добавить в приложения функцию обращения пострадавших
С октября пострадавшие от мошенников могут быстро направить заявление в банк и полицию через мобильное приложение, что особенно удобно при хищении небольших сумм, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
Россиянам стало проще сообщать о кражах денег мошенниками благодаря новым возможностям мобильных приложений крупных банков, передает РИА «Новости».
С октября пользователи могут напрямую из приложения не только оповестить свой банк о мошенничестве, но и сформировать справку для подачи заявления в полицию, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
Он подчеркнул: «Пострадавшим от мошенников с 1 октября стало проще обратиться в банк и полицию... Теперь сообщить об обмане, а также сформировать справку для обращения в полицию, клиенты крупных банков могут через мобильное приложение». По мнению эксперта, новый сервис наиболее востребован теми, кто потерял небольшие суммы и ранее не обращался за помощью.
Банк России отмечает, что по результатам их исследования в 2024 году только треть пострадавших обращалась и в банк, и в полицию. Введение новых требований должно упростить процедуру и повысить защищенность клиентов. Аналогичный опрос, чтобы выявить новые тенденции в области финансового мошенничества, проведут в ноябре.
С 1 октября 2025 года все системно значимые и крупные банки будут обязаны добавить так называемую «спецкнопку» для жертв мошенничества в свои приложения. Это предусмотрено положением Банка России и направлено на максимально быстрое и удобное взаимодействие с пострадавшими.
Во вторник эксперт рассказала что банки считают подозрительными переводы на сумму от 100 тыс. рублей.
Банк России ранее опубликовал рекомендации по защите клиентов от мошенников, которые маскируются под сервисы онлайн-покупок.
Центральный банк также предупредил о массовых звонках мошенников, выдающих себя за курьеров.