Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Мурашко заявил о росте случаев детских онкозаболеваний в мире
Мурашко сообщил о росте числа детских онкозаболеваний во всем мире
Во всем мире фиксируется тенденция к росту числа случаев детских онкозаболеваний, что отчасти связано с улучшением диагностики, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Сегодня в России, как и во всем мире, мы фиксируем тенденцию роста заболеваемости детскими онкологическими заболеваниями, связанную в том числе с улучшением диагностики», – цитирует Мурашко РИА «Новости».
По словам министра, высокие результаты лечения онкологии у детей в России достигаются за счет доступности самых инновационных методов вне зависимости от региона проживания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник онколог Минздрава опроверг влияние стресса на развитие рака. В июле Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала резкий рост заболеваемости онкологией в Европе и России. В январе гастроэнтеролог назвала снижающий риск онкологических заболеваний тип питания.