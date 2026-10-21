Мурашко заявил о росте случаев детских онкозаболеваний в мире

Мурашко сообщил о росте числа детских онкозаболеваний во всем мире

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня в России, как и во всем мире, мы фиксируем тенденцию роста заболеваемости детскими онкологическими заболеваниями, связанную в том числе с улучшением диагностики», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

По словам министра, высокие результаты лечения онкологии у детей в России достигаются за счет доступности самых инновационных методов вне зависимости от региона проживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник онколог Минздрава опроверг влияние стресса на развитие рака. В июле Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала резкий рост заболеваемости онкологией в Европе и России. В январе гастроэнтеролог назвала снижающий риск онкологических заболеваний тип питания.