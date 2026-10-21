Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Генсек ОДКБ назвал водно-энергетические споры в Средней Азии новой угрозой
В ОДКБ предупредили об угрозе водно-энергетических конфликтов в Средней Азии
Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что водно-энергетические конфликты в Средней Азии могут перерасти в угрозу, хотя проблемы водных ресурсов формально не входят в мандат организации.
Водно-энергетические споры в Средней Азии способны перерасти в серьезную угрозу, несмотря на готовность стран региона решать спорные вопросы путем переговоров, передает РИА «Новости».
«Проблемы, связанные с водными ресурсами, не входят в мандат ОДКБ. Но я думаю, что мы должны смотреть на этот вопрос и потенциальные водно-энергетические конфликты. Мы должны разграничивать наш мандат. И смотреть на это как на потенциально новые вызовы, которые могут быть в будущем. Поэтому вопрос рассматривается… И я думаю, что в будущем это действительно потенциальный вызов, который может перерасти и в угрозу», – заявил Масадыков.
Он также обратил внимание на то, что со странами Средней Азии за последние несколько лет были разрешены все спорные вопросы. По его словам, Центральная Азия выступает как привлекательный для инвестиций регион, показавший способность решать пограничные конфликты за столом переговоров. Генсек выразил уверенность, что политическая воля лидеров центральноазиатских государств позволит мирно и быстро урегулировать любые возникающие вызовы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Масадыков обсудил сотрудничество ОДКБ и ООН.
Генеральный секретарь ОДКБ заявил о возросшей роли Центральной Азии в коллективной безопасности.
Кроме того, власти Киргизии спрогнозировали нехватку воды на 20-30% к 2050 году.