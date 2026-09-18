Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Генсек ОДКБ заявил о возросшей роли Центральной Азии в коллективной безопасности
Значение Центральноазиатского региона для коллективной безопасности существенно возросло на фоне нарастания конфликтного потенциала в мире, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков.
Такое заявление генсек сделал на церемонии закрытия учений сил ОДКБ «Рубеж-2026» в Казахстане. По его словам, Казахстан играет важную роль в обеспечении региональной безопасности, выступая экономическим и дипломатическим мостом между государствами, передает РИА «Новости».
Масадыков отметил, что реформы в республике создают основу для укрепления ее экономического и военного потенциала в интересах ОДКБ. На учениях были отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий Коллективных сил быстрого развертывания, организации работы, командования и взаимодействия с вооруженными силами Казахстана.
Генеральный секретарь высоко оценил действия национальных контингентов и уровень подготовки командования, подчеркнув, что все задачи были выполнены. Учения «Рубеж-2026» проходили в Казахстане с 13 по 18 сентября с участием около 1,5 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники из Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели силы ОДКБ начали масштабные учения в горах Казахстана.
Весной в ОДКБ анонсировали проведение масштабных учений четырех стран.