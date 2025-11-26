Axios сообщил о поставке США Саудовской Аравии устаревших F-35

Tекст: Дмитрий Зубарев

США не будут поставлять Саудовской Аравии самые современные версии истребителей F-35, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио лично заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Эр-Рияд получит только базовую модификацию этих самолетов, а наиболее передовые версии останутся исключительно в распоряжении Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что Саудовская Аравия получит самые передовые американские истребители пятого поколения для укрепления собственной безопасности. Такое заявление вызвало обеспокоенность Израиля, остающегося единственной страной региона, располагающей F-35.

По информации Axios, Рубио также пообещал провести дополнительные консультации с Израилем, чтобы удостовериться, что соглашение с Саудовской Аравией не навредит качественному военному превосходству Армии обороны Израиля на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, саудовский кронпринц пообещал США инвестиции на сумму 1 трлн долларов. Дональд Трамп начал переговоры с принцем Саудовской Аравии в Вашингтоне.

Трамп ранее заявил о согласии продать Саудовской Аравии истребители F-35.