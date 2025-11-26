На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.2 комментария
Axios сообщил о поставке США Саудовской Аравии устаревших F-35
Госсекретарь США Марко Рубио заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Саудовская Аравия не получит наиболее передовую версию истребителя F-35, аналогичную имеющейся у еврейского государства. Вместо этого королевство получит более базовую модификацию самолета, сообщил портал Axios со ссылкой на дипломатические источники.
США не будут поставлять Саудовской Аравии самые современные версии истребителей F-35, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.
По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио лично заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Эр-Рияд получит только базовую модификацию этих самолетов, а наиболее передовые версии останутся исключительно в распоряжении Израиля.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что Саудовская Аравия получит самые передовые американские истребители пятого поколения для укрепления собственной безопасности. Такое заявление вызвало обеспокоенность Израиля, остающегося единственной страной региона, располагающей F-35.
По информации Axios, Рубио также пообещал провести дополнительные консультации с Израилем, чтобы удостовериться, что соглашение с Саудовской Аравией не навредит качественному военному превосходству Армии обороны Израиля на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саудовский кронпринц пообещал США инвестиции на сумму 1 трлн долларов. Дональд Трамп начал переговоры с принцем Саудовской Аравии в Вашингтоне.
Трамп ранее заявил о согласии продать Саудовской Аравии истребители F-35.