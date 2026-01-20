Рейс Jet2 вылетел в Испанию, оставив пассажиров в аэропорту Манчестера

Tекст: Катерина Туманова

Туристы предъявили паспорта сотрудникам авиакомпании Jet2 , их посадочные талоны были отсканированы, но им пришлось ждать в лестничном пролете около 40 минут без объяснения причин, пишет Mirror.

Пассажиры полагали, что ждут, пока кто-нибудь из персонала откроет двери, ведущие к лестнице наверх, или автобус, который доставит их к самолету. Однако самолет взлетел без них.

Группе, состоящей как минимум из 35 пассажиров, сообщили, что произошла «ошибка в указаниях по лестнице». Компания Jet2 принесла извинения клиентам и заявила, что рассматривает инцидент как «срочный вопрос».

Один из пассажиров рассказал, что вместо того, чтобы продолжить путь к самолету, нужно было преодолеть некую лестницу, поэтому, по стадному принципу, все спустились по лестнице и последовали друг за другом».

«И тут мы подумали: «Почему эти двери не открыты?» Мы думали, что за нами приедет автобус и отвезет нас к самолету», – поделился он.

По его словам, минут через 30 сотрудник аэропорта наконец подошел со взлетной полосы, чтобы узнать о ситуации. Затем, по его словам, он сообщил застрявшим пассажирам: «Самолет улетел».

Пассажир был удивлён тому, что члены экипажа не проводят перекличку после начала посадки.

«В этом самолете как минимум на 36 человек меньше, это странно. Можно было бы подумать, что капитан спросит, полностью ли заполнен рейс», – добавил он.

Пассажирам улетевшего самолёта компания Jet2 вручила ваучер на 10 фунтов стерлингов, пока они ждали новостей о перенесенном рейсе в Аликанте.

Представитель Jet2 ответил заявлением: «Нам известно, что рейс LS879 из Манчестера в Аликанте сегодня утром вылетел без некоторых пассажиров, и мы в срочном порядке расследуем это совместно с аэропортом. Наша команда занимается ситуацией и клиентами, и мы уже организовали для них перелеты в Аликанте сегодня другими рейсами».

