Блогер Ира Небога скончалась после долгой борьбы с онкологией

Tекст: Дарья Григоренко

Сообщение в блоге опубликовано от имени Ирины, где она написала: «Я сражалась до последнего, но вчера, в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», передает ТАСС.

В сообщении также выражается благодарность подписчикам за поддержку и помощь, в том числе финансовую. Блогер отдельно отметила, что ей было важно еще раз связаться со своей аудиторией и попрощаться.

Информация о прощании с Ириной будет опубликована позже, организаторы обещают уточнить дату и время на следующей неделе.

В воскресенье Петр Вечерков, известный актер дубляжа, скончался на 28-м году жизни после продолжительной болезни.