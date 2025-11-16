Блогер Ира Небога скончалась после долгой борьбы с онкологией

Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.4 комментария
Блогер Ирина Небога скончалась на 26-м году жизни после длительной борьбы с онкологией, сообщает ее личный Telegram-канал.
Сообщение в блоге опубликовано от имени Ирины, где она написала: «Я сражалась до последнего, но вчера, в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», передает ТАСС.
В сообщении также выражается благодарность подписчикам за поддержку и помощь, в том числе финансовую. Блогер отдельно отметила, что ей было важно еще раз связаться со своей аудиторией и попрощаться.
Информация о прощании с Ириной будет опубликована позже, организаторы обещают уточнить дату и время на следующей неделе.
В воскресенье Петр Вечерков, известный актер дубляжа, скончался на 28-м году жизни после продолжительной болезни.