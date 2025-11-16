Актер дубляжа Вечерков умер в возрасте 27 лет

Tекст: Дарья Григоренко

В публикации уточняется: «Жуткие новости из Петербурга. Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет», передает РИА «Новости».

Вечерков начал дублировать фильмы с восьми лет и за свою карьеру озвучил несколько десятков персонажей. Среди его работ – голоса Галли в фильме «Бегущий в лабиринте», Бена в проекте «Наследники», Гейба из сериала «Держись, Чарли», Еноха в картине «Дом странных детей мисс Перегрин», Макса Кентона в «Живой стали» и Гарри в «Карате-пацан».

В сообществе добавили, что подробности трагедии пока не известны, однако последние месяцы жизнь Вечеркова осложняла тяжелая болезнь.

Ранее сообщалось, что в возрасте 48 лет ушел из жизни известный актер дубляжа Дмитрий Гранкин, причиной смерти стала сердечная недостаточность на фоне болезни почек.