Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.4 комментария
Актер дубляжа Вечерков умер в возрасте 27 лет
Петр Вечерков, известный актер дубляжа, скончался на 28-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило профессиональное сообщество «Русский дубляж» в социальной сети «ВКонтакте».
В публикации уточняется: «Жуткие новости из Петербурга. Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет», передает РИА «Новости».
Вечерков начал дублировать фильмы с восьми лет и за свою карьеру озвучил несколько десятков персонажей. Среди его работ – голоса Галли в фильме «Бегущий в лабиринте», Бена в проекте «Наследники», Гейба из сериала «Держись, Чарли», Еноха в картине «Дом странных детей мисс Перегрин», Макса Кентона в «Живой стали» и Гарри в «Карате-пацан».
В сообществе добавили, что подробности трагедии пока не известны, однако последние месяцы жизнь Вечеркова осложняла тяжелая болезнь.
Ранее сообщалось, что в возрасте 48 лет ушел из жизни известный актер дубляжа Дмитрий Гранкин, причиной смерти стала сердечная недостаточность на фоне болезни почек.