Бывший водитель военкомата задекларировал
При увольнении Богдан Шевченко, ранее служивший водителем в Кировоградском военкомате, указал приобретение золотых слитков стоимостью 220 тыс. гривен.
Бывший водитель Кировоградского областного военкомата Богдан Шевченко при увольнении задекларировал приобретение золотых слитков на сумму 220 тыс. гривен, передает РИА «Новости».
Сообщается, что Шевченко, проработавший в территориальном центре комплектования, за время службы получил 200 тыс. гривен зарплаты и 75 тыс. гривен пенсии.
Кроме золота, в декларации значится покупка земельного участка за 146 тыс. гривен. Увольнение Шевченко из военкомата произошло в 2025 году.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала провести очистку в рядах сотрудников украинских военкоматов, акцентировав на проблемах коррупции и необходимости сокращения персонала.
Слова другого депутата, Артема Дмитрука, указывают на то, что система мобилизации на Украине стала бизнесом: сотрудники военкоматов, по его данным, получают вознаграждение за мобилизацию либо освобождение военнообязанных.
В сети регулярно появляются видео с действиями украинских военкомов, где отмечаются случаи силовой мобилизации мужчин призывного возраста.
Сотрудники военкоматов, как сообщается, нередко применяют физическую силу, чтобы отправить мужчин в армию, что вызывает общественный резонанс и протесты на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Немышлянском районе Харькова водитель выстрелил в военнослужащего военкомата во время проверки документов, но никто не пострадал.
В одесском ТЦК мужчина умер во время сверки учетных данных, причиной названа сердечная недостаточность. Жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти мобилизованных силой граждан.