Tекст: Вера Басилая

Американская актриса Анджелина Джоли с гуманитарной миссией посетила египетско-палестинскую границу, где встретилась с палестинцами, эвакуированными на лечение в Эль-Ариш, передает ТАСС.

Визит включал встречу с губернатором Северного Синая Халедом Мугауиром, совместный осмотр складов Египетского общества Красного Полумесяца и инспекцию запасов гуманитарной помощи для граждан сектора Газа.

Джоли также навестила раненых палестинцев, эвакуированных из сектора Газа и проходящих лечение в египетском городе Эль-Ариш. На месте она выступила с призывом к мировому сообществу увеличить объем поставок помощи в сектор Газа и выразила признательность Египту за его вклад в оказание поддержки жителям анклава.

По данным Al-Youm as-Sabia, работа КПП «Рафах» по-прежнему не возобновлена. Египетская сторона обвиняет израильских военных в блокировке перехода, так как контроль над палестинской частью КПП остается за Израилем.

Ранее Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем украинских войск.

Украинские СМИ сообщили, что мужчину из кортежа Джоли задержали на блокпосте при въезде в Южноукраинск Николаевской области.

Джоли посетила ТЦК, чтобы добиться освобождения мужчины, задержанного военкоматом.

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что считает Анджелину Джоли пропагандисткой, осудив ее приезд в Херсон, а также раскритиковал ее работу как режиссера.