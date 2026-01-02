Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.2 комментария
Анджелина Джоли с гуманитарной миссией посетила КПП «Рафах»
Американская актриса Анджелина Джоли прибыла на КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа с гуманитарной миссией.
Американская актриса Анджелина Джоли с гуманитарной миссией посетила египетско-палестинскую границу, где встретилась с палестинцами, эвакуированными на лечение в Эль-Ариш, передает ТАСС.
Визит включал встречу с губернатором Северного Синая Халедом Мугауиром, совместный осмотр складов Египетского общества Красного Полумесяца и инспекцию запасов гуманитарной помощи для граждан сектора Газа.
Джоли также навестила раненых палестинцев, эвакуированных из сектора Газа и проходящих лечение в египетском городе Эль-Ариш. На месте она выступила с призывом к мировому сообществу увеличить объем поставок помощи в сектор Газа и выразила признательность Египту за его вклад в оказание поддержки жителям анклава.
По данным Al-Youm as-Sabia, работа КПП «Рафах» по-прежнему не возобновлена. Египетская сторона обвиняет израильских военных в блокировке перехода, так как контроль над палестинской частью КПП остается за Израилем.
Ранее Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем украинских войск.
Украинские СМИ сообщили, что мужчину из кортежа Джоли задержали на блокпосте при въезде в Южноукраинск Николаевской области.
Джоли посетила ТЦК, чтобы добиться освобождения мужчины, задержанного военкоматом.
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что считает Анджелину Джоли пропагандисткой, осудив ее приезд в Херсон, а также раскритиковал ее работу как режиссера.