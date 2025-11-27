Грушко: НАТО и ЕС нагнетают напряженность в Балтийском регионе

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Балтийское море теперь стало зоной конфронтации, хотя ранее это был один из самых стабильных регионов Европы с беспрецедентным международным сотрудничеством, передает ТАСС.

«Мы видим, что страны НАТО и ЕС проводят линию на максимальное нагнетание напряженности в Балтийском регионе», – подчеркнул Грушко. Он отметил, что раньше здесь действовали двусторонние безвизовые режимы и свободное перемещение, а также активно развивались различные формы межгосударственного и общественного взаимодействия.

Дополнительно дипломат отметил рост активности западных стран в Центральной Азии и на Южном Кавказе. По оценке Грушко, цель этих усилий очевидна – попытка ослабить исторические связи России с регионами и снизить влияние ОДКБ и ЕАЭС, несмотря на то, что западные страны часто прикрывают свои действия положительной риторикой.

Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил о превращении Балтики в зону нестабильности.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил на Берлинской конференции, что Балтийское море «становится ареной противостояния между Западом и Россией».

Представитель МИД России Артем Студенников подчеркнул, Москва намерена обеспечить надежную защиту своих интересов в Балтийском регионе, несмотря на действия НАТО, стремящегося преобразовать Балтийское море в свое «внутреннее озеро».