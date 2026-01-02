Минобороны опровергло сообщения украинских СМИ о ракетных ударах по Харькову

Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны России опровергло сообщения украинских СМИ о якобы ракетном ударе по Харькову, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

В Минобороны сообщили, что Вооруженные Силы России не планировали и не осуществляли ракетных или авиационных ударов по городу Харькову.

По информации ведомства, анализ опубликованных украинскими ресурсами видеоматериалов показал, что эпицентр взрыва находился в торговом центре «Персона» на улице Олеся Гончара 2, где за несколько секунд до взрыва было зафиксировано сильное задымление.

По данным Минобороны, это говорит о вероятной детонации находившихся там боеприпасов Вооруженных сил Украины. В министерстве подчеркнули, что заявления киевских властей о «российском ударе» призваны отвлечь внимание от теракта ВСУ против мирного населения в Херсонской области, произошедшего в ночь на 1 января.

По данным украинских СМИ, в результате обрушения пострадал 31 человек. Киев, как обычно, обвинил в ударе по мирному населению Москву.

Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове на востоке Украины.