    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе
    Эксперт: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    Европа пригрозила США торговым ответом на ультиматум Трампа
    В Гренландии прошли массовые протесты против планов Трампа
    Глава ЦБ Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах»
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    18 января 2026, 14:50 • Новости дня

    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии

    Политолог Рар: Европа в вопросе Гренландии сделает ставку на оппонентов Трампа внутри США

    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.

    «Трамп сильно обиделся на европейских лидеров, которые «посмели» отправить нескольких солдат в Гренландию для воспрепятствования военному захвату территории со стороны США. Шаг этот был исключительно символическим. Тем не менее глава Белого дома разгневался и решил вести пошлины – как возмездие против строптивых союзников», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Думаю, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию», – указал он.

    «Что касается украинского кризиса, то нелояльное поведение европейских партнеров развязывает Трампу руки с тем, чтобы искать примирение на Украине через прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обходя и деморализуя лидеров стран Европы», – детализировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

    18 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спор вокруг Гренландии не должен отвлечь внимание НАТО от помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя угрозу пошлин по отношению к ЕС со стороны США.

    По словам Каллас, вопросы безопасности Гренландии должны решаться внутри альянса. «Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи», – приводит слова Каллас РИА «Новости».

    Каллас считает, что основной задачей НАТО окончание конфликта на Украине.

    Каллас выразила опасение, что конфликт между США и ЕС способен привести к обнищанию Европы и Америки. Она также заявила, что Россия и Китай получают выгоду от разногласий между странами Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран. Вашингтон считает, что Европа «играет в очень опасную игру вокруг Гренландии».

    18 января 2026, 04:22 • Новости дня
    Глава Европейского совета Кошта: ЕС готовит совместный ответ Вашингтону
    Глава Европейского совета Кошта: ЕС готовит совместный ответ Вашингтону
    @ Dts/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ведет координацию совместного ответа стран-членов Европейского союза на угрозу США ввести тарифы для ряда государств Европы.

    Кошта подчеркнул, что необходимо создавать зоны экономической интеграции, а не увеличивать торговые барьеры, передает РИА «Новости»

    Он отметил, что Европейский союз всегда будет твердо отстаивать международное право. «В настоящее время я координирую совместный ответ государств-членов Европейского союза по этому вопросу», – сказал Кошта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал шантажом угрозу США ввести пошлины против европейских стран из-за Гренландии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что тарифные меры со стороны США будут неприемлемы и встретят единый ответ Европы.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин может привести к ухудшению отношений между Европой и США. Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что спор вокруг Гренландии не должен отвлечь НАТО от помощи Киеву.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    17 января 2026, 19:32 • Новости дня
    Опубликован разговор Трампа и Макрона о согласии Зеленского на прекращение огня

    Франция опубликовала разговор Макрона и Трампа о согласии Зеленского на перемирие

    Видео с обсуждением 30-дневного перемирия между Киевом и Москвой с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона появилось в открытом доступе. Беседа состоялась в мае 2025 года в Киеве.

    Запись разговора между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами была опубликована в сети, передает  RT.

    На видеозаписи зафиксирована беседа, которая состоялась в Киеве в мае 2025 года. В ней участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Британии Кир Стармер.

    Макрон сообщил Трампу, что Киев согласен на 30-дневное прекращение огня, подчеркнув, что это решение поддерживают европейские лидеры. Однако Трамп не дал конкретного ответа на просьбу Зеленского усилить давление на Россию, ограничившись заявлением о наличии у него «хороших контактов с Москвой». По итогам встречи Макрон отметил: «Либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо она несерьезна и нам нужно вводить больше санкций».

    Издание «Страна» обращает внимание, что опубликованная запись демонстрирует, как проходят переговоры Зеленского и европейских политиков с Трампом, и насколько их содержание отличается от заявлений после встречи.

    Франция уже не в первый раз публикует детали закрытых переговоров между лидерами различных стран.

    Ранее французские СМИ опубликовали разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

    Владимир Путин заявил, что при беседах с французским президентом всегда предполагает возможность прослушки третьими лицами.

    Дипломат Константин Долгов отметил, что Дональд Трамп может признать препятствием для урегулирования на Украине не только Киев, но и «коалицию желающих».

    18 января 2026, 12:56 • Новости дня
    В Венгрии призвали Каллас уйти в отставку после слов о России и Гренландии

    Аналитик Кошкович призвал Каллас уйти в отставку из-за слов о Гренландии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал главу дипломатии ЕС Каю Каллас уйти в отставку на фоне ее высказываний о России и Гренландии.

    В соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) Кошкович написал: «Кая… Сделай всем одолжение и уйди в отставку», передает РИА «Новости».

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X.

    В воскресенье Кая Каллас сообщила, что спор вокруг Гренландии не должен отвлечь внимание НАТО от помощи Киеву. Она выразила опасение, что конфликт между США и ЕС способен привести к обнищанию Европы и Америки. По ее мнению, что Россия и Китай получают выгоду от разногласий между странами Запада.

    17 января 2026, 16:26 • Новости дня
    На Украине отметили, что не обязаны защищать Данию от США

    Страна.ua раскрыла детали соглашения Украины и Дании о безопасности

    На Украине отметили, что не обязаны защищать Данию от США
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские СМИ обратили внимание на отсутствие обязательств Киева по военной защите Гренландии на фоне обсуждений возможного конфликта между Данией и США.

    Украинские СМИ вспомнили о договоре между Данией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности, пишет «Российская газета». В феврале 2024 года Киев и Копенгаген подписали соглашение, которое украинская сторона рассматривала как часть системы «гарантий безопасности». Однако официальный статус договора таковым не назывался.

    В последнее время в интернете появились обсуждения, предполагающие возможность отправки украинских войск для поддержки Дании, если США попытаются аннексировать Гренландию. «Страна.ua» приводит мнение, что этого не произойдет, поскольку 90% обязательств в договоре лежит на Копенгагене, а Киев практически не обязан предоставлять военную помощь.

    Согласно документу, Дания берет на себя обязательства помогать Украине в укреплении обороны, поставлять вооружение и боеприпасы, поддерживать авиацию и ПВО, а также обучать военных. Общий объем поддержки через датский фонд в 2023-2028 годах должен составить около 8,5 млрд евро.

    С украинской стороны зафиксированы только обязательства по продолжению реформ в государственном управлении и борьбе с коррупцией. «Так что никаких оснований у Копенгагена требовать от Киева военной помощи согласно этому договору нет», – говорится в публикации.

    В итоге, как отмечает издание, в случае гипотетического нападения США на Гренландию, Дания может требовать от Киева лишь усиления антикоррупционных реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о готовности защищать суверенитет Гренландии и выразила солидарность с Данией. Замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова. Белый дом сообщил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы Дональда Трампа по приобретению острова.

    17 января 2026, 21:23 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал Европе не провоцировать «папочку» из-за Гренландии

    Глава РФПИ Дмитриев посоветовал ЕС не провоцировать президента США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин против ЕС из-за Гренландии посоветовал Европе не провоцировать «папочку».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин для европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии, передает РИА «Новости».

    Дмитриев отметил, что Трамп ввёл пошлины в 10% для Британии, Дании, Франции, Германии, Финляндии, Нидерландов и Норвегии из-за отправки военных в Гренландию. По его словам, с 1 июня ставка возрастёт до 25%.

    В своём сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев написал: «Европе не следует провоцировать своего папочку». Он также добавил, что «это примерно по 1%-ной пошлине за каждого солдата, отправленного в Гренландию».

    8 комментариев

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов. Пошлины будут действовать до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил слишком эмоциональную реакцию европейских стран на обсуждение контроля над Гренландией.

    Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский завил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность при силовом сценарии в Гренландии.

    17 января 2026, 19:45 • Новости дня
    Постпред США при НАТО заявил о чрезмерной реакции Европы на Гренландию

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер считает, что обсуждение контроля над Гренландией вызвало слишком эмоциональную реакцию среди европейских стран, отметив важность сдержанности.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил в интервью телеканалу Fox News, что европейские страны слишком остро реагируют на планы Вашингтона по установлению контроля над Гренландией, передает ТАСС.

    «Мне кажется, это одна из ситуаций, в которых надо действовать с холодной головой», – отметил американский дипломат, подчеркнув необходимость сохранять спокойствие в подобных вопросах.

    Уитэкер также добавил, что считает обсуждаемую ситуацию вопросом, который должен решаться между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией, а не становиться поводом для широкой международной обеспокоенности.

    Ранее участники массовой демонстрации в Копенгагене вышли с флагами Гренландии и плакатами против заявлений президента США Дональда Трампа о захвате острова.

    Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и отметил стратегическую важность острова.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность, если столкнется с силовым сценарием в Гренландии.

    17 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Кабмин Германии начал согласование ответа на пошлины США

    Правительство Германии начало готовить ответ на пошлины США из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Берлин начал консультации с европейскими странами по выработке совместного ответа на решение Вашингтона ввести дополнительные торговые пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Правительство Германии приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин в отношении европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии, передает ТАСС.

    По словам официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса, власти ФРГ находятся в плотном контакте с европейскими партнерами и планируют совместно выработать ответные меры.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Европе не провоцировать «папочку» из-за Гренландии.

    18 января 2026, 11:37 • Новости дня
    ЕС увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в январе-ноябре 2025 года увеличил закупки российских удобрений до максимальной за четыре года суммы, следует из данных Евростата.

    Евросоюз значительно увеличил импорт российских удобрений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. За одиннадцать месяцев 2025 года объем закупок достиг 1,523 млрд евро, что стало максимальным показателем за последние четыре года. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года страны ЕС приобрели российских удобрений на 1,516 млрд евро.

    Особенно заметным рост оказался в ноябре: тогда Евросоюз сразу удвоил объем импорта по сравнению с предыдущим месяцем, доведя сумму закупок до 118,5 млн евро. Рекордным, однако, остается 2021 год, когда за этот же период ЕС приобрёл российских удобрений на 2,4 млрд евро.

    Крупнейшим покупателем среди стран Евросоюза в январе-ноябре 2025 года стала Польша, закупившая продукции на 555,1 млн евро. Следом за ней идут Германия (160,8 млн евро), Румыния (117,9 млн евро), Испания (112,4 млн евро) и Франция (104,3 млн евро).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша увеличила объемы ввоза российских удобрений до рекордных показателей.

    Европейский союз нарастил импорт российских удобрений, несмотря на введенные пошлины.

    Эксперты ранее предупреждали, что полный запрет российских удобрений приведет к тяжелым последствиям для экономики ЕС.

    17 января 2026, 20:25 • Новости дня
    ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение о свободной торговле

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Еврокомиссии и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, вызвавшее недовольство европейских фермеров из-за опасений за собственный рынок.

    Европейский союз и страны МЕРКОСУР подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, передает ТАСС. Документ был подписан в Парагвае в присутствии лидеров МЕРКОСУР, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты.

    Перед подписанием Урсула фон дер Ляйен заявила: «Главное в соглашении с МЕРКОСУР – это торговля, а не таможенные пошлины», добавив, что сделка принесет Европе «новые рынки, процветание и тысячи рабочих мест».

    В течение года европейские фермеры выступали с протестами против соглашения, опасаясь, что наплыв дешевой аграрной продукции из Латинской Америки поставит под угрозу аграрную модель Евросоюза. Подписание соглашения поддержали правые фракции Европарламента, включая французских «Патриотов».

    На сессии Европарламента в Страсбурге 19 января французские «Патриоты» инициировали третий вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Ранее фермеры на тракторах заблокировали центр Парижа в знак протеста против сделки между Евросоюзом и МЕРКОСУР. Протестующие требуют отменить соглашение, которое, по их мнению, наносит ущерб европейскому сельскому хозяйству.

    Европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров.

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала это соглашение ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    17 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Тысячи жителей Дании вышли на митинг против Трампа и за Гренландию

    Тысячи людей в Дании вышли на митинг против Трампа и за Гренландию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники массовой демонстрации в Копенгагене вышли с флагами Гренландии и плакатами, осуждающими заявления президента США Дональда Трампа о захвате острова.

    Тысячи демонстрантов собрались на площади перед ратушей в Копенгагене, чтобы выразить протест против угроз президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией, передает ТАСС. Акция прошла под лозунгами «Руки прочь от Гренландии», участники держали флаги острова и плакаты с аналогичными надписями.

    Толпа двинулась к американскому посольству, где организовали выступления и музыкальные номера в знак солидарности с народом Гренландии. Подобные демонстрации прошли также в Орхусе, Ольборге, Оденсе и столице Гренландии Нуук.

    Протестующие исполняли песни на гренландском языке и скандировали лозунги против действий и заявлений Трампа. Основной посыл митингов – поддержка жителей Гренландии и неприятие идеи передачи острова под контроль США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и отметил стратегическую важность острова.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    Между тем, жители Гренландии все чаще выступают с критикой датского управления, указывая на десятилетия системных злоупотреблений, принудительной стерилизации и социальные проблемы.

    17 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Reuters сообщило о созыве экстренного совещания ЕС по угрозам со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье в Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз США ввести новые пошлины, сообщили дипломаты из ЕС.

    По данным Reuters, послы обсудят «тему Гренландии и новых угроз Трампа пошлинами», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10% пошлин на товары из этих стран.

    18 января 2026, 00:30 • Новости дня
    Ведущая фракция Европарламента призвала ЕС отложить нулевые пошлины для США

    Глава ведущей фракции ЕП Вебер: Нулевые тарифы для США нужно отложить

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская народная партия, ведущая фракция Европарламента, намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США, предусматривающего нулевые тарифы для американских товаров, заявил ее глава Манфред Вебер.

    По словам Вебера, Европейская народная партия поддерживает соглашение о торговле между ЕС и США, однако в условиях угроз со стороны США относительно Гренландии одобрение сделки невозможно.

    «Налоговые пошлины в размере 0% на американские товары должны быть отложены», – заявил Вебер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран. Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    18 января 2026, 12:05 • Новости дня
    В ЕП заявили о намерении остановить торговую сделку с США из-за тарифов Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский парламент готов приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за заявления президента Дональда Трампа о возможном введении новых тарифов против стран, поддержавших Гренландию, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, заявил, что из-за угроз со стороны Трампа, «согласование сделки с США на данном этапе невозможно», а одобрение снижения тарифов на американские товары должно быть заморожено.

    Торговое соглашение между ЕС и США, заключённое прошлым летом Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом, частично уже реализуется, однако для его полного вступления в силу требуется одобрение Европарламента. Документ предполагал, что США установят тариф 15% на большинство европейских товаров, а Евросоюз отменит пошлины на американские промышленные и некоторые сельскохозяйственные продукты. Ситуация осложнилась после того, как США расширили 50% тариф на сталь и алюминий на сотни других товаров из ЕС.

    Накануне дипломаты из ЕС сообщили, что в воскресенье в Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз США ввести новые пошлины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10% пошлин на товары из этих стран.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, которое создает зону свободной торговли и является крупной геополитической победой для ЕС.

    18 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Мировые лидеры собрались в Швейцарии для обсуждения будущего нестабильного мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    В швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, где главной интригой станет участие американского лидера Дональда Трампа и обсуждение его возможных шагов на мировой арене, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, в Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, который собрал мировых лидеров, представителей бизнеса и гражданского общества для обсуждения ключевых проблем современности – от войн и экономики до искусственного интеллекта и геополитики.

    Главным гостем Давоса стал президент Дональд Трамп, прибывший с внушительной делегацией, в которую вошли министр финансов Скотт Бессент и специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

    Как отмечают американские и европейские аналитики, на форуме обсуждаются такие темы, как конфликт между Россией и Украиной, перспективы мировой торговли, угроза вторжения Китая на Тайвань и нестабильность на Ближнем Востоке из-за протестов в Иране. Франсуа Олланд, бывший президент Франции, в интервью подчеркнул: «Дональд Трамп – президент США, и любой президент этой страны влияет на весь мир». По его словам, Трамп использует угрозу силы для достижения экономических целей, но не стремится развязывать новые войны.

    Американская консалтинговая компания Eurasia Group в свежем докладе назвала США главным источником глобальных рисков в 2026 году. По мнению главы Eurasia Group Иана Бреммера, Вашингтон все меньше склонен к роли «глобального полицейского» и инициатора свободной торговли, а Трамп лишь ускоряет эти процессы. Эксперты полагают, что ограничения внутри политической системы США будут сдерживать действия президента, несмотря на его влияние.

    В сфере торговли бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик ожидает, что Трамп продолжит использовать тарифы как основной инструмент давления; Верховный суд США готовится рассмотреть законность введенных пошлин. При этом США составляют только около 14% мировой торговли, а их партнеры все чаще заключают сделки друг с другом, как это недавно сделали Евросоюз и страны Южной Америки.

    Одной из ключевых тем форума остается энергетика: профессор Гарвардского университета Меган О’Салливан отметила, что после начала спецоперации на Украине цены на энергоносители резко выросли, а конкуренция между державами усилилась. Китай, по оценке профессора Дэвида Шамбо, продолжит инвестировать в технологии и укреплять позиции на глобальных рынках; страна готовится к визиту Трампа весной.

    В Иране в начале 2026 года вспыхнули массовые протесты на фоне экономического кризиса, а часть демонстрантов требует возвращения к монархии. Франсуа Олланд считает, что возможные перемены в Иране могут радикально изменить ситуацию на всем Ближнем Востоке, вернув стабильность региону.

    Всемирный экономический форум, зародившийся как встреча бизнес-лидеров в 1971 году, превратился в масштабную платформу для обмена мнениями между мировыми лидерами, экспертами и журналистами. Однако, по признанию участников, за кулисами форум остается местом деловых договоренностей и стратегического нетворкинга, а перевод разговоров элиты в реальные действия по-прежнему вызывает сложности.

    Накануне дипломаты из ЕС сообщили, что в воскресенье в Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз США ввести новые пошлины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10-процентных пошлин на товары из этих стран.

    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»
    Постпред США при ООН напомнил об опыте покупки островов у Дании
    Мерц выразил недовольство больничными граждан Германии
    ЕС увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня
    Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft
    Школьникам всех классов решили с 1 сентября выставлять оценки за поведение

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом

    В скором будущем у России появятся две новые спутниковые группировки. Одна из них – на базе спутников «Зоркий» – позволит создавать цифровые карты в режиме реального времени. А группировка «Рассвет» станет российским аналогом Starlink. Эти системы не только предоставят армии новые возможности связи и навигации, но и дадут импульс развитию беспилотного транспорта, а также обеспечат доступ к широкополосному интернету в любой точке страны. Подробности

    Франция примерила на себя действие «Орешника»

    Французские власти настолько впечатлены действием российского ракетного комплекса «Орешник», что хотели бы создать нечто аналогичное. В Париже, с одной стороны, явно напуганы этим оружием, с другой – сами хотят, чтобы «нас боялись». Однако внезапно выяснилось, что помехой к созданию собственного «Орешника» являются особенности французского образования, а французская оппозиция и вовсе выступает за выход страны из НАТО. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

