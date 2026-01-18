Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.3 комментария
Европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.
«Трамп сильно обиделся на европейских лидеров, которые «посмели» отправить нескольких солдат в Гренландию для воспрепятствования военному захвату территории со стороны США. Шаг этот был исключительно символическим. Тем не менее глава Белого дома разгневался и решил вести пошлины – как возмездие против строптивых союзников», – пояснил германский политолог Александр Рар.
«Думаю, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию», – указал он.
«Что касается украинского кризиса, то нелояльное поведение европейских партнеров развязывает Трампу руки с тем, чтобы искать примирение на Украине через прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обходя и деморализуя лидеров стран Европы», – детализировал собеседник.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.
«США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий», – сказал он.
Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.
Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.
Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном.
Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.
Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.