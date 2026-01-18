Юрист заявил о рисках для Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.4 комментария
Юрист Соловьев сообщил о рисках для репутации Долиной из-за передачи квартиры
Певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
«Думаю, что сейчас общественное восприятие происходящего вышло на некую критическую точку. Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной», – отметил Соловьев, передает РИА «Новости».
Накануне Соловьев сообщил, что окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после передачи ключей и подписания всех документов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист по недвижимости Галина Земскова заявила, что снятие ареста с квартиры в Хамовниках, ранее проданной Ларисой Долиной, может занять более трех месяцев при наличии нескольких исков.
12 января Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и сообщило, что у артистки есть четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.
До этого покупатель квартиры Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.