Tекст: Дмитрий Зубарев

«Военнослужащие расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» соединения войск беспилотных систем (БПС) группировки войск «Центр» в ходе боевой работы в режиме свободной охоты уничтожили около 20 единиц военной техники формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах на добропольском направлении», – сообщили в оборонном ведомстве в ТАСС.

Среди пораженных целей оказались самоходная артиллерийская установка «Богдана» и танк Т-62. Также дроны вывели из строя боевые бронированные машины. Эта техника использовалась для доставки личного состава и боеприпасов на передовую.

Операторы беспилотников самостоятельно выявляют приоритетные объекты противника. В этом им помогают разведывательные аппараты Zala и средства объективного контроля. После обнаружения цели «Ланцет» наводится в полуавтоматическом режиме и наносит точный удар.

Кроме того, министерство отметило успешные действия танкистов 1435-го мотострелкового полка. Экипаж танка Т-72Б3М точным огнем с закрытой позиции уничтожил склад боеприпасов украинской армии. Боевая задача была выполнена на днепропетровском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня расчет ударного беспилотника «Ланцет» уничтожил украинскую самоходку «Богдана» на добропольском направлении.

В мае дуэт разведывательных БПЛА ZALA и «Ланцетов» ликвидировал танк Leopard и артиллерийскую установку Caesar в этом же районе.

Всего с начала спецоперации эти барражирующие боеприпасы поразили более 500 танков украинской армии.