  • Новость часаФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней всё более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а всё же он говорил про «священные камни Европы».

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    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    5 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

    8 комментариев
    9 июля 2026, 07:41 • Новости дня

    Российский «Ланцет» уничтожил около 20 единиц техники ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» в режиме свободной охоты уничтожил около 20 единиц украинской техники на добропольском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

    «Военнослужащие расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» соединения войск беспилотных систем (БПС) группировки войск «Центр» в ходе боевой работы в режиме свободной охоты уничтожили около 20 единиц военной техники формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах на добропольском направлении», – сообщили в оборонном ведомстве в ТАСС.

    Среди пораженных целей оказались самоходная артиллерийская установка «Богдана» и танк Т-62. Также дроны вывели из строя боевые бронированные машины. Эта техника использовалась для доставки личного состава и боеприпасов на передовую.

    Операторы беспилотников самостоятельно выявляют приоритетные объекты противника. В этом им помогают разведывательные аппараты Zala и средства объективного контроля. После обнаружения цели «Ланцет» наводится в полуавтоматическом режиме и наносит точный удар.

    Кроме того, министерство отметило успешные действия танкистов 1435-го мотострелкового полка. Экипаж танка Т-72Б3М точным огнем с закрытой позиции уничтожил склад боеприпасов украинской армии. Боевая задача была выполнена на днепропетровском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня расчет ударного беспилотника «Ланцет» уничтожил украинскую самоходку «Богдана» на добропольском направлении.

    В мае дуэт разведывательных БПЛА ZALA и «Ланцетов» ликвидировал танк Leopard и артиллерийскую установку Caesar в этом же районе.

    Всего с начала спецоперации эти барражирующие боеприпасы поразили более 500 танков украинской армии.

    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 09:24 • Новости дня
    Захарова: Отказ Киева забрать тела убитых не имеет аналогов в истории
    Захарова: Отказ Киева забрать тела убитых не имеет аналогов в истории
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отказ киевского режима забирать тела убитых военных ВСУ абсолютно уникален в мировой истории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Отказ киевского режима забирать тела погибших бойцов Вооруженных сил Украины абсолютно уникален в историческом контексте, передает радио Sputnik.

    «Они не забирают своих. Пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить – образования такого не было, которое бы своих не забирало», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат также отметила, что традиция забирать тела павших соплеменников существовала у людей еще до возникновения мировых религий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об отказе Киева забирать тела погибших из Константиновки.

    Отмечалось, что Киев отказался забирать тела ради подготовки к саммиту НАТО.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Киев не хочет забирать погибших солдат ВСУ из информационных соображений.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 03:38 • Новости дня
    Трамп не исключил согласия США закрыть небо над Украиной в рамках договоренности

    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО Дональд Трамп заявил о готовности США закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности.

    «Если потребуется, да. Если мы придем к соглашению, <...> вы можете не думать о своих внутренних гарантиях безопасности. Если у нас будет сделка, значит, она будет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что «не придется беспокоиться» о возможной атаке России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году он не исключил патрулирование неба Украины самолетами НАТО.

    Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая, по его версии, может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Он сообщил о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    8 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Российские военные спасли осиротевшую девочку из освобожденной Константиновки

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие вывезли в безопасное место ребенка, оставшегося без попечения родителей в Константиновка.

    Подразделения российской армии спасли несовершеннолетнюю жительницу Донецкой народной республики, передает ТАСС. Девочка по имени София осталась в городе совершенно одна.

    «Военнослужащие Южной группировки войск эвакуировали из Константиновки 10-летнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей», – заявили в Министерстве обороны.

    На протяжении почти месяца бойцы опекали школьницу. Они приносили продукты, дарили подарки и охраняли дом, где находился ребенок.

    Как только появилась возможность для безопасного выезда, военные успешно вывезли девочку из освобожденной Константиновки. В оборонном ведомстве заверили, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает и она находится в полной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис доложил президенту России о прорыве обороны противника в Константиновке.

    Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил о завершении зачистки городских кварталов от украинских боевиков.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение этого населенного пункта выходом на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском.

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    9 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Кураторами поставок наркотиков в Россию оказались спецслужбы Польши и Украины

    ОНТ: Польша и Украина курируют производство наркотиков для поставок в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Производство наркотиков для поставки из ЕС в Россию курируется украинскими и польскими спецслужбами, сообщил белорусский телеканал ОНТ.

    «По полученным оперативным данным, в настоящее время на территории Польши функционирует несколько лабораторий по изготовлению дешевого синтетического наркотика, известного как 4-СМС. Производство наркотиков курируется украинскими и польскими спецслужбами. Охрана заводов производится вооруженными лицами из числа украинских военных», – сообщил оперативный сотрудник белорусского МВД.

    Представитель ведомства уточнил, что подобная масштабная деятельность и транспортировка невозможны без ведома местных властей и силового блока, передает ОНТ.

    ОНТ подчеркнул, что «представители силового блока отдельных западных стран не просто курируют контрабанду, но и напрямую участвуют в незаконном бизнесе». Подчеркивается, что ситуация представляет собой элемент гибридной войны против Москвы и Минска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранительные органы Белоруссии пресекли транзит крупной партии синтетических наркотиков из Польши в Россию.

    В мае директор ФСБ Александр Бортников рассказал об удаленном управлении нарколабораториями в СНГ украинскими преступными синдикатами.

    В феврале заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин заявил о попытках киевского режима использовать наркобизнес для причинения вреда россиянам.

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    8 июля 2026, 13:46 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве у газораспределительной станции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв прогремел рядом с газораспределительной станцией в Деснянском районе Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    Взрыв раздался в непосредственной близости от газораспределительной станции в Деснянском районе Киева, передает ТАСС.

    Информацию о происшествии подтвердил мэр города Виталий Кличко, отметив, что точные масштабы повреждений пока неизвестны.

    Экстренные службы уже выехали на место инцидента для оценки ситуации и ликвидации возможных последствий. Ранее в украинской столице звучали сирены воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетные удары по целям в украинской столице.

    Мэр города Виталий Кличко назвал атаку на объекты энергетической инфраструктуры самой массированной.

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    8 июля 2026, 12:52 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского ЗРК Rapid Ranger

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне ответственности группировки «Запад» за минувшие сутки противник потерял более 220 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, два орудия полевой артиллерии и британский ЗРК Rapid Ranger, сообщили в Минобороны.

    Группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Щурово в ДНР, Подлимана, Курочкино, Нечволодовки и Касьяновки в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    В целом за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическим центрам, используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 903 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 177 206 беспилотников, 665 ЗРК, 30 070 танков и других бронемашин, 1755 боевых машин РСЗО, 35 683 орудия полевой артиллерии и миномета, 65 935 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее ВС России поразили объекты топливной и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    За минувшую неделю ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов по логистическим центрам ВСУ.

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    9 июля 2026, 05:41 • Новости дня
    БПЛА уничтожен над Ленинградской областью

    Дрозденко сообщил об уничтожении над Ленинградской областью БПЛА

    БПЛА уничтожен над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Ленинградской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области», – сообщил Дрозденко в «Максе».

    Он добавил, что жертв и разрушений зафиксировано не было. Также он поблагодарил расчеты противовоздушной обороны за результативную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко сообщил о режиме опасности БПЛА в Ленинградской области.

    В понедельник Дрозденко сообщил о повреждениях инфраструктуры в Ленобласти.

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    9 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    Дроны ударили по АЗС в Харькове
    Дроны ударили по АЗС в Харькове
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Шевченковском районе Харькова российские беспилотники поразили автозаправочную станцию, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

    «В Шевченковском районе вражеский дрон попал по автозаправке – на месте пожар», – сообщил Терехов в соцсетях.

    Позднее он сообщил, что зафиксировано повторное попадание в АЗС в Шевченковском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправочных станций на Украине.

    В Киевском районе Харькова после атаки беспилотника появились кадры горящей автозаправочной станции.

    По дороге из Днепропетровска в Харьков не осталось ни одной целой заправки.

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    8 июля 2026, 23:48 • Новости дня
    Фельдшер и водитель скорой пострадали в Белгородской области при атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В поселке Борисовка при взрыве FPV-дрона рядом с автомобилем скорой помощи пострадали фельдшер и водитель, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

    «В Борисовском округе в результате атаки ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи», – сообщил штаб в «Максе».

    По данным оперативного штаба, FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем скорой медицинской помощи. Двое мужчин получили акубаротравмы, один из них был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, второму назначено амбулаторное лечение. У машины скорой помощи посечены кузов и лобовое стекло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского беспилотника по станции скорой помощи при Ивановской ЦРБ в Херсонской области погиб сотрудник медицинского учреждения.

    На прошлой неделе украинские беспилотники нанесли удары по поселку Борисовка и городу Шебекино в Белгородской области, в результате трое мирных граждан получили ранения.

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    8 июля 2026, 20:36 • Новости дня
    При атаках БПЛА в ЛНР пострадали четыре человека

    При атаках дронов ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Луганской Народной Республике четыре мирных жителя получили ранения из-за атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщили местные власти.

    Четыре мирных жителя пострадали в результате ударов украинских беспилотников по ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, инциденты произошли в разных районах региона.

    «В Сватове вражеские БПЛА ударили по двум велосипедистам. С травмами разной степени тяжести в лечебное учреждение доставлены 79-летний и 48-летний мужчины. В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ атаковали автозаправочную станцию. Ранены двое 64-летних мужчин», – написал руководитель региона.

    Кроме того, украинские беспилотники атаковали грузовой автомобиль в Старобельском муниципальном округе и микроавтобус в Рубежном. В этих случаях обошлось без пострадавших. Оперативные службы ликвидируют последствия атак, а следователи СК России фиксируют детали произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в Лисичанске девять пассажиров автобуса получили травмы при атаке украинского дрона. В конце июня из-за удара беспилотника по заведению быстрого питания в Сватово пострадали четыре человека. В середине июня украинский аппарат ранил семь мирных жителей на центральном рынке этого же города.

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    8 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России ответным ударом поразили объекты украинского ВПК в Киеве

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на среду в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, поразив объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в столице страны.

    За минувшие сутки подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Великой Рыбицы и Мирлогов в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Широким, Круглым, Великими Проходами, Захаровкой и Белым Колодезем.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортер, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины возле Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки в Донецкой народной республике (ДНР).

    За прошедшие сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, две бронемашины, боевую машину РСЗО «Град» и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Доброполья, Новофедоровки, Шиловки, Сергеевки и Красноярского в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 360 военнослужащих и три бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Новониколаевки, Черненково, Циково, Коломийцей в Днепропетровской области, Благодатного, Тимошевки, Даниловки и Любицкого в Запорожской области.

    При этом противник потерял свыше 455 военнослужащих и три бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника харьковскую Петро-Ивановку.

    На прошлой неделе ВС России полностью освободили Константиновку.

    А за следующие сутки российская армия взяла под контроль пять населенных пунктов.

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    8 июля 2026, 22:59 • Новости дня
    При ударе БПЛА погиб сотрудник больницы в Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара украинского беспилотника по станции скорой помощи при Ивановской ЦРБ в Херсонской области погиб сотрудник медицинского учреждения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    «Только что украинский БПЛА атаковал Ивановскую ЦРБ», – сообщил глава региона в «Максе».

    Погиб сотрудник больницы. Повреждены две машины скорой помощи и хозяйственная постройка. Информация о последствиях атаки уточняется.

    Глава региона заявил, что удар по больнице и каретам скорой помощи является «преступлением против людей, которым нужна помощь», и против медиков. «За это киевский режим обязательно ответит», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо объявил о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации в регионе.

    Вечером в понедельник все округа региона оказались полностью или частично обесточены.

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    9 июля 2026, 01:58 • Новости дня
    Глава Одессы Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры

    Tекст: Антон Антонов

    Инфраструктура Одессы получила повреждения в результате российских ударов, сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

    Об этом Лысак сообщил в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украина за последние 12 дней лишилась минимум 37 автозаправочных станций.

    ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок.

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    8 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России захватили два опорных пункта ВСУ западнее Красного Лимана
    ВС России захватили два опорных пункта ВСУ западнее Красного Лимана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника, сообщили в Минобороны.

    В Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР) группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

    За минувшие сутки уничтожены до 15 украинских военнослужащих, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотниками, отчитались в Минобороны.

    Ранее в среду военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами.

    Командир полка «Запада» сообщил, что ВСУ в Красном Лимане бьют по сдающимся в плен солдатам.

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    Рейтинг недружественных правительств. Европа учится угрожать без США

    Газета ВЗГЛЯД представила июньский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В лидерах вновь оказались Германия, Латвия, Британия, Франция и Эстония. За прошедший месяц произошло заметное усиление военной составляющей европейской конфликтности: страны НАТО увеличили число учений вблизи российских и белорусских границ, а роль европейских государств в их подготовке продолжает расти. Подробности

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    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

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    Переговоры США и Ирана вернулись на стадию войны

    США и Иран за последние сутки вновь обменялись ударами. Однако на этот раз Дональд Трамп объявил, что соглашение о прекращении войны «закончилось», и в переговорах с Тегераном нет смысла. Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом на заявление президента США. Что на самом деле скрывается за его словами и как будут развиваться события на Ближнем Востоке? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

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      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

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      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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