В Таганрогском заливе два танкера получили повреждения после атаки дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы», – указал Слюсарь в Max.

В результате попадания дрона произошло возгорание. На одном судне пожар продолжается, а на втором пожар ликвидирован.

Глава региона также добавил, что за прошедшую ночь над территорией Ростовской области было уничтожено более 20 беспилотников. В Азовском районе падение обломков привело к возгоранию камыша в карьере вдали от населенных пунктов, на месте работают пожарные службы.

Напомним, в среду в Таганрогском заливе повреждения получили два пустых танкера, направлявшихся в Ростов-на-Дону, пострадали два человека.

В ночь на 5 июля над Ростовской областью были уничтожены БПЛА и ракеты.

В начале июня украинские беспилотники атаковали два грузовых судна в Таганрогском заливе.