Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней всё более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а всё же он говорил про «священные камни Европы».0 комментариев
Овечкин отсудил у соседа в США компенсацию за затопленную квартиру
Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин добился компенсации за испорченный ремонт в элитных апартаментах во Флориде после трехлетнего разбирательства.
Российский спортсмен судебную тяжбу в США, он пытался взыскать порядка 2,5 млн рублей на ремонт у соседа, который затопил его апартаменты, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Конфликт начался еще весной 2019 года. Жилец сверху неправильно подключил слив кухонной мойки, из-за чего вода стала регулярно затапливать вентиляцию и нижние этажи. Спортсмен обнаружил сильный потоп и испорченную мебель только осенью 2020 года, когда приехал на отдых.
Изначально недвижимость площадью 180 квадратных метров в комплексе Jade Beach обошлась россиянину в 1,9 млн долларов. После ремонта он начал сдавать жилье за 10,5 тыс. долларов в месяц и подал иск к виновнику на 30 тыс. долларов.
Судебные разбирательства длились около трех лет. Из-за плотного графика хоккеисту приходилось участвовать в некоторых заседаниях по видеосвязи. В итоге стороны пошли на мировую, и дело было официально закрыто.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство клуба «Вашингтон Кэпиталз» выразило готовность предложить Александру Овечкину новый контракт.
В январе российский нападающий забросил свою 915-ю шайбу в чемпионатах НХЛ.
Позже капитан столичной команды обменялся игровыми майками с баскетболистом Леброном Джеймсом.