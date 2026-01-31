  • Новость часаДмитриев отправился на переговоры с делегацией США
  Лента новостей
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    7 комментариев
    31 января 2026, 16:51 • Новости дня

    Овечкин подарил свитер Леброну Джеймсу на матче НБА

    Овечкин сделал совместное фото с Джеймсом и обменялся майками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский хоккеист Александр Овечкин после матча НБА обменялся игровыми майками с легендарным баскетболистом Леброном Джеймсом и сфотографировался с ним вместе с детьми.

    Российский хоккеист  Александр Овечкин посетил встречу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», передает ТАСС. Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» сидел в первом ряду и наблюдал за матчем.

    После окончания игры Овечкин сделал совместную фотографию с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом, взяв с собой детей. Затем российский хоккеист подарил Джеймсу свой игровой свитер, а в ответ получил от баскетболиста его майку.

    Овечкин, которому сейчас 40 лет, остается лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, имея на своем счету 919 шайб. Леброн Джеймс, которому 41 год, занимает первую строчку по числу набранных очков в истории регулярных чемпионатов НБА с результатом 42 841 очко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству очков за один клуб в НХЛ и занял пятое место в истории лиги. В домашнем матче с «Детройтом» Овечкин провел серию из двух мощных силовых приемов за 22 секунды.

    До этого Овечкин возглавил список лучших брендов среди российских спортсменов.


    29 января 2026, 10:17 • Новости дня
    Назван источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича

    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предприниматель Андрей Матус сообщил, что бывший акционер компании ЮКОС Леонид Невзлин (внесен в список иноагентов) спонсирует Аллу Пугачёву, Андрея Макаревича (признан иноагентом в России), а также других известных артистов, которые покинули Россию и сейчас проживают в Израиле.

    Матус отметил, что творчество Пугачёвой и Макаревича перестаёт быть актуальным для российской аудитории. «Макаревич как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле... Макаревич собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Скоро вы все о них начнёте забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно или дойдут до критической точки, Леонид Борисович перестанет их финансировать. Полное забвение», – заявил он, передает RT.

    Кроме того, предприниматель считает, что Невзлин поддерживает и других артистов, уехавших из России, таких как Максим Галкин (признан иноагентом в России), Семён Слепаков (признан иноагентом в РФ) и группа «Би-2».

    В понедельник продюсер Евгений Бабичев сообщил, что Пугачева может выступить на фестивале Вайкуле в Юрмале.

    В декабре Макаревич и его жена Эйнат Кляйн организовали продажу вина, изготовленного из винограда, собранного в районе еврейского поселения Бейт-Эль, находящегося на палестинской территории.

    В октябре в Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов.

    Комментарии (14)
    28 января 2026, 21:42 • Новости дня
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Вахитовском районе центра Казани, который был изъят у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет реализован на электронном аукционе, передает ТАСС.

    Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона – 466 тыс. рублей. Здание, известное как Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой и построенное в 1873 году, признано объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

    Победитель аукциона, помимо выплаты стоимости покупки, должен будет провести восстановительные работы, оцененные в 91,8 млн рублей.

    Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, показавшей, что памятник архитектуры содержался бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные мероприятия, а полноценная реставрация не началась. По состоянию на май 2025 года здание находилось в состоянии консервации.

    В решении суда отмечается, что Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, и его бездействие носило систематический характер. Как сообщал «Царьград», режиссер стал одним из первых деятелей культуры, покинувших Россию после начала специальной военной операции.

    Тимур Бекмамбетoв – российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, известный как создатель блокбастеров «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», а также новогодней серии фильмов «Ёлки».

    Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.  До этого активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг» в Адыгее, принадлежавшие Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выставили единым лотом за 3,97 млрд рублей.


    Комментарии (2)
    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 00:51 • Новости дня
    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    @ Pbg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В опубликованных минюстом США по делу Джеффри Эпштейна материалах обнаружили письма, которые свидетельствуют о попытках миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса тайно давать жене Мелинде лекарства от венерической инфекции после его интимных контактов на стороне.

    Согласно опубликованным материалам, Гейтс обращался к Эпштейну с просьбой помочь приобрести антибиотики для лечения венерических заболеваний, которые он получил в результате связей с девушками из России, передает РИА «Новости».

    Эпштейн в письме самому себе 18 июля 2013 года пишет о «помощи Биллу в получении препаратов, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, и содействия его тайным связям с замужними женщинами», а также о «просьбах предоставить аддералл», стимулятор концентрации внимания, «для турниров по бриджу». Эпштейн отметил, что является «врачом, но не имеет права выписывать рецепты».

    Кроме того, в переписке Эпштейн напоминает Гейтсу о просьбах уничтожить электронные письма, касающиеся венерической инфекции: «Вы затем умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего заболевания, передающегося половым путем (ЗППП), вашей просьбы предоставить вам антибиотики, чтобы вы могли тайно давать их Мелинде, и описания вашего пениса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу финансиста Эпштейна. Для доступа к этим документам ввели возрастные ограничения. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что публикация новых материалов по делу завершена.

    Мелинда и Билл Гейтс развелись в 2021 году после 27 лет брака. На тот момент ее состояние оценивалось в сумму около 6,3 млрд долларов

    Комментарии (8)
    28 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Актер из «Реальных пацанов» скончался на 47-м году жизни
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Андрей Бур, известный по сериалу «Реальные пацаны», ушел из жизни в возрасте 46 лет.

    Актер Андрей Бур, известный по сериалу «Реальные пацаны» и фильму «Полицейский с Рублевки-3», скончался на 47-м году жизни, передает «МК» со ссылкой на данные портала «Кино-Театр. Ру». Известно, что артист ушел из жизни 16 января в Москве. О причинах смерти информация не раскрывается.

    Бур дебютировал в кинематографе в 2013 году и с тех пор снялся в пятидесяти проектах. Среди наиболее заметных работ актера – роли в таких картинах и сериалах, как «Танго мотылька», «Другой майор Соколов», «Последний мент», «Озабоченные, или Любовь зла», «Чисто московские убийства», «Доктор Рихтер», «Ивановы-Ивановы», «Черная лестница», «Бихэппи» и «Елки последние».

    В девятом сезоне «Реальных пацанов» Андрей Бур сыграл бармена, а в «Полицейском с Рублевки-3» – сотрудника патрульно-постовой службы. За свою карьеру он оставил заметный след в российском кино и телевизионных проектах.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Пропавших в Египте туристов из Екатеринбурга нашли в отделении полиции
    @ REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

    Tекст: Денис Тельманов

    Трое туристов из Екатеринбурга, переставших выходить на связь в Египте, обнаружены живыми в отделении полиции Каира.

    Россиян, пропавших во время отдыха в Египте, нашли живыми, передает ТАСС. По информации посольства России в Каире, трое туристов прибыли из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января, затем самостоятельно отправились в Каир и перестали выходить на связь с родственниками. Родные забили тревогу, когда россияне не явились на обратный рейс.

    После обращения близких посольство направило запрос в Министерство иностранных дел Египта и местные правоохранительные органы, чтобы установить местонахождение граждан. В результате поступила предварительная информация, что россияне находятся в отделении египетской полиции.

    В посольстве заявили: «Трое россиян 21 января прибыли из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, откуда самостоятельно отправились в Каир и вскоре перестали выходить на связь с родственниками... В настоящее время они находятся в египетской полиции».

    Дипломаты отметили, что делают все возможное для возвращения туристов на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трое российских туристов – Владислав Ревенко, Никита Таланов и Александр Костенко – пропали в Каире после того, как покинули свой отель. Россияне не выходят на связь с родственниками уже третьи сутки.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара

    TMZ: Умерла сыгравшая мать в «Один дома» актриса О'Хара

    @ Richard Shotwell/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса, сценарист, режиссер и продюсер Кэтрин О'Хара скончалась на 72-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

    О'Хара обрела известность после роли Кейт Маккаллистер, матери главного героя в культовых фильмах «Один дома» и «Один дома 2», передает «Фонтанка».

    О'Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто в семье выходцев из Ирландии. Свою карьеру она начинала с озвучивания мультфильмов в 1970-х, а первая роль в полнометражном кино досталась ей в фильме The Rimshots в 1976 году. После успеха «Один дома» в 1990 году актриса прославилась и продолжала активно сниматься.

    В 1992 году Кэтрин О'Хара вышла замуж за художника-постановщика Бо Уэлша, в браке с которым родила двоих сыновей. У О'Хары была редкая анатомическая особенность: сердце располагалось справа, однако на ее здоровье это не сказывалось.

    В 2017 году умер актер Джон Херд-младший, сыгравший отца главного героя из фильма «Один дома».

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Британский суд признал россиянина виновным из-за ревности к сыну Трампа
    @ KEVIN LAMARQUE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В Королевском суде Снэйрсбрука 19-летний сын президента США Баррон Трамп выступил свидетелем в деле о нападении Матвея Румянцева на подругу в Лондоне 18 января 2025 года.

    Российский обвиняемый Матвей Румянцев, который приревновал женщину к  сообщениям Баррону Трампу, был признан виновным в нападении на неё после того, как младший сын Дональда Трампа сообщил британской полиции, что стал свидетелем агрессии во время видеозвонка, пишет британская Standard.

     «Мне только что позвонила девушка… её избивают», – сказал Баррон оператору полиции лондонского Сити в тот день.

    По словам прокуроров, Румянцев ревновал женщину к дружбе с Трампом. Проживавшего в районе Кэнэри-Уорф на востоке Лондона россиянина признали виновным в нанесении телесных повреждений в период с 17 по 18 января и в воспрепятствовании правосудию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»


    Комментарии (2)
    31 января 2026, 02:00 • Новости дня
    Меры безопасности на концертах Долиной усилили

    Представитель Долиной Пудовкин: Меры безопасности на концертах артистки усилили

    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На концертах Ларисы Долиной введены дополнительные меры безопасности на фоне «нездорового» интереса к певице, сообщил ее представитель Сергей Пудовкин.

    «Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда – не всегда здоровый. Да, это так», – приводит слова Пудовкина РИА «Новости».

    Он пожаловался на то, что «бывают провокационные заявления». Меры безопасности были значительно усилены, сказал Пудовкин.

    Ближайшее выступление Долиной пройдет 1 февраля в Домодедово во дворце культуры и спорта «Мир». Большая часть билетов на концерт под названием «Юбилей в кругу друзей» уже реализована, максимальная стоимость входного билета составляет 6,5 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина анонсировала выступление на джазовом фестивале в Москве. В январе организаторы отменили концерт Долиной в московском Доме музыки. В декабре 2025 года концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки».



    Комментарии (7)
    29 января 2026, 09:16 • Новости дня
    Изъятый у Бекмамбетова особняк в Казани выставили на аукцион

    Tекст: Дарья Григоренко

    Здание Дома Багаутдиновой в Казани, изъятое у режиссера Тимура Бекмамбетова в 2025 году, выставлено на аукцион с начальной ценой 9,3 млн рублей.

    Особняк в Казани, который ранее принадлежал режиссеру Тимуру Бекмамбетову, выставят на аукцион. Речь идет о Доме Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой, построенном в 1873 году и признанном объектом культурного наследия. Здание располагается на улице Шигабутдина Марджани, дом 44, и включает пять помещений общей площадью 204,2 кв. м, передает РИА «Новости».

    По данным документов, начальная цена продажи составляет 9 млн 323 тыс. 465,7 рубля, шаг аукциона – 5% или 466 тыс. 173 рубля. Новый владелец будет обязан провести работы по сохранению исторического объекта, стоимость которых оценивается в 91 млн 777 тыс. 810 рублей. Прием заявок продлится до 17:00 26 февраля, а сам аукцион назначен на 3 марта.

    Летом 2025 года Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск районного прокурора и изъял особняк у Бекмамбетова за бесхозяйственное содержание. В материалах отмечается: «По состоянию на 14 мая 2025 года здание не используется, находится в законсервированном состоянии, ремонтно-реставрационные работы не проводятся». Решение суда было вынесено заочно, сам режиссер на заседании не присутствовал.

    Накануне власти объявили электронные торги по продаже исторического особняка, изъятого у режиссера Тимура Бекмамбетова, с обязательством реставрации здания.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 10:25 • Новости дня
    Умер актер из сериала «Морские дьяволы» Смородин

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Калуге скоропостижно скончался Валерий Смородин, один из ведущих актеров Калужского драматического театра, игравший в ряде сериалов, включая «Морские дьяволы».

    «Нас постигла тяжелая утрата: скоропостижно скончался один из ведущих актеров Калужского драмтеатра Валерий Леонидович Смородин», – говорится в заявлении театра, передает РИА «Новости».

    Смородин родился в 1961 году на Алтае и начал трудовой путь трактористом в колхозе, после чего переехал в Москву, где поступил в Государственное музыкальное училище им. Гнесиных. С 1990 года он работал в Калужском драмтеатре, однако во второй половине девяностых был вынужден временно уйти в коммерцию из-за сложной экономической ситуации. В 2009 году он вновь вернулся на театральную сцену.

    В 2021 году Валерий Смородин стал одним из первых обладателей звания «Заслуженный артист Калужской области». Коллеги отмечают его как человека с невероятным обаянием, доброй душой и актера большого таланта.

    В последние дни артист с энтузиазмом приступил к репетициям новой роли капитана Бернардо в классической испанской комедии, однако этим планам не суждено было осуществиться. В день смерти Смородин еще выходил на сцену, где исполнял роль Василия Шуйского в драме «Борис Годунов».

    Помимо театра, Валерий Смородин снимался в ряде телесериалов, среди которых «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым» и «Живой».

    Ранее сообщалось, что актер театра и кино Владимир Ермилов, сыгравший в культовом фильме «Брат» и популярных сериалах «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург», скончался на 67-м году жизни.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 16:00 • Новости дня
    Мадонну обвинили в поддержке России за советскую шапку-ушанку

    Пользователи в Сети обвинили Мадонну в поддержке России за шапку-ушанку

    @ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация фотографии Мадонны в ушанке с советской символикой спровоцировала резкую негативную реакцию украинских пользователей в соцсетях.

    Мадонна разместила в соцсети фото, на котором она позирует в шапке-ушанке с красной звездой, серпом и молотом, передает RT.

    Многие украинские пользователи увидели в этом жесте «поддержку СССР» и обвинили певицу в антиукраинской риторике. В комментариях появилось множество оскорблений и упреков, авторы которых заявили, что ранее были поклонниками Мадонны, но теперь разочарованы ее поступком.

    Некоторые из них выражали сожаление по поводу того, что слушали ее музыку, другие называли исполнительницу «старой маразматичкой» и осуждали публикацию снимка.

    Ранее модный дом Dior выпустил новую рекламную кампанию своей коллекции на фоне берез и снега, что вызвало обвинения со стороны украинских пользователей в поддержке России.

    Пользователи с Украины также раскритиковали бренд Louis Vuitton за рекламу с символом компании V и французским флагом.

    Комментарии (5)
    29 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Захарова назвала новые санкции ЕС против россиян травлей и сегрегацией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МИД России выступил с критикой новых ограничительных мер Евросоюза, затрагивающих российских журналистов и артистов, отметив их дискриминационный характер.

    Новые санкции Евросоюза против российских журналистов и артистов являются проявлением сегрегации и травлей инакомыслия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. Она подчеркнула: «Очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия».

    Санкции, введенные ЕС, предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза для фигурантов новых списков, а также блокировку любых финансовых активов в европейских банках, если такие средства будут найдены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Евросоюз ввел санкции против тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова (псевдоним – Рома Жиган) и Сергея Полунина с запретом на въезд и заморозкой активов. Москва назвала западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    До этого в ООН отметили, что односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с населением свыше двух млрд человек и считаются неправомерными с точки зрения международного права.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям.


    Комментарии (0)
    31 января 2026, 01:50 • Новости дня
    Сокурова исключили из Совета по развитию кинематографии

    Tекст: Антон Антонов

    В состав Совета по развитию кинематографии включены председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, исключен режиссер Александр Сокуров, соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

    В новый состав также включены продюсер Александр Акопов, генеральный директор «Централ партнершип» Вадим Верещагин, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк и другие, передает ТАСС.

    Из совета были выведены режиссер Александр Сокуров, глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и ряд других представителей отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре XII Съезд Союза кинематографистов Российской Федерации переизбрал председателем кинорежиссера, народного артиста России Никиту Михалкова.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Резервный самолет Azur Air вылетел в Ханой за застрявшими там пассажирами рейса в Иркутск

    Tекст: Денис Тельманов

    Резервный борт отправился из Паттайи после внеплановой посадки рейса Нячанг – Иркутск в Ханое, пассажиры ожидают вылета в терминале.

    Резервный самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Паттайи в Ханой в 23:41 по местному времени, передает ТАСС. Экипаж и 238 пассажиров ранее совершили незапланированную посадку в столице Вьетнама, причиной которой стала техническая необходимость.

    Как отметили в пресс-службе авиакомпании, пассажиры размещены в здании аэровокзала, где им предоставили напитки и горячее питание. Представители перевозчика сообщили, что резервный борт обеспечит дальнейшую доставку пассажиров по маршруту.

    Ранее стало известно, что самолет Boeing 757 рейса Нячанг – Иркутск успешно совершил незапланированную посадку в Ханое, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушное судно авиакомпании Azur Air совершило незапланированную посадку во вьетнамской столице.

    Пассажиры рейса Azur Air, следовавшего из Пхукета в Барнаул, покидают самолет после незапланированной посадки в Китае. Борт Azur Air, ранее подавший аварийный сигнал, совершил посадку в аэропорту Ланьчжоу без происшествий.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 07:14 • Новости дня
    Овечкин сравнялся с Гретцки по очкам за один клуб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата с «Детройтом».

    Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в домашней игре с «Детройтом», передает ТАСС. Благодаря этому он сравнялся с легендарным канадцем Уэйном Гретцки по количеству очков, набранных за один клуб в НХЛ, и занял пятое место в истории лиги. Сейчас на счету Овечкина 1669 очков (919 голов и 750 передач) в 1546 матчах за столичный клуб.

    В самой встрече «Вашингтон» победил «Детройт» со счетом 4:3 в серии буллитов. За хозяев отличились Ник Дауд, Дилан Строум и Деклан Чисхольм, а Дауд реализовал и победный буллит. У гостей голы забили Бен Чиаро и Алекс Дебринкэт, который оформил дубль в концовке основного времени.

    По общему количеству очков за один клуб Овечкин теперь уступает Горди Хоу (1809), Стиву Айзерману (1755), Сидни Кросби (1744) и Марио Лемье (1723). Овечкин также остается лучшим снайпером в истории лиги с 919 шайбами, а с учетом плей-офф на его счету уже 996 голов – больше только у Уэйна Гретцки (1 016).

    «Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона с 59 очками после 55 игр. Следующий матч команда сыграет 31 января дома против «Колорадо», а затем на следующий день примет «Каролину».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин возглавил список лучших брендов среди российских спортсменов.

    Овечкина признали первой звездой дня после достижения отметки в 900 голов.

    Он стал первым хоккеистом, забившим 900 голов в регулярном чемпионате NHL.

    Комментарии (0)
    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»

    В субботу в большинстве регионов Украины и соседней Молдавии произошло отключение света из-за сбоя в энергосистеме. В городах остановилось метро, наблюдались проблемы с подачей воды и тепла. В Одесской области из-за холодов случился обрыв проводов. Эксперты отмечают, что масштабный блэкаут красноречиво свидетельствует о состоянии энергетической инфраструктуры Украины, ставшем результатом СВО и многолетнего недофинансирования. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации