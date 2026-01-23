  • Новость часаРоссийский самолет Azur Air подал сигнал бедствия над Китаем
    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход
    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа
    Иран назвал Зеленского «бестолковым клоуном»
    Маск увидел решение проблемы старения
    Кремль: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    Ушаков подтвердил переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
    Трамп оценил идею Путина о взносе в «Совет мира» из замороженных активов
    Трамп и Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии
    В Красноярске пропал второй ребенок за сутки
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    23 января 2026, 11:05 • Новости дня

    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»

    Tекст: Вера Басилая

    В январе 2025 года сын президента США Дональда Трампа Бэррон Трамп обратился в лондонскую полицию после того, как стал свидетелем нападения на знакомую во время видеосвязи, сообщает The New York Times.

    Детали звонка Бэррона Трампа в городскую полицию Лондона стали известны во время судебного процесса, передает The New York Times.

    В ночь на 18 января 2025 года он сообщил о нападении на женщину, увидев происходящее по видеосвязи. Трамп не назвал себя оператору, но предоставил имя и адрес потерпевшей и подчеркнул срочность ситуации.

    Женщина, о которой шла речь, рассказала в суде, что «этот звонок был как знак свыше» и помог спасти ей жизнь. Позже она подтвердила, что именно Трамп вызвал полицию. По данным прокуратуры, до этого она дважды сама пыталась дозвониться до экстренных служб, но ее звонки были прерваны.

    Обвиняемый, россиянин Матвей Румянцев, отрицал вину и заявил, что в ту ночь женщина якобы вела себя агрессивно по отношению к нему. Во время видеозвонка он специально направил камеру на нее. Прокуроры использовали запись звонка Трампа и его электронное письмо как доказательства по делу.

    Бэррон Трамп лично на суде не появится, но его свидетельские показания и переписка с полицией стали частью материалов процесса. Обвинения против Румянцева включают изнасилование, удушение и давление на потерпевшую с целью отказа от обвинений.

    Бэррон Уильям Трамп – младший сын 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа и единственный ребёнок от его третьей жены Мелании Трамп.

    22 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы

    Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея внести в «Совет мира» замороженные в США российские активы, а также направить их часть на восстановление пострадавших территорий в зоне СВО – это элемент дипломатического взаимодействия Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин выразил готовность обсуждать инициативы по Газе с администрацией США и руководством Палестины.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.

    Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.

    «Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. – «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ».

    В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.

    «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.

    Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

    СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.

    22 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    23 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента России Владимира Путина о передаче 1 млрд долларов из замороженных российских активов в «Совет мира» является интересной, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это очень интересно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, некоторые страны внесли в «Совет мира» по Газе даже больше миллиарда долларов.

    Трамп также выразил уверенность, что Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, и Владимир Зеленский готов к соглашению.

    На вопрос о препятствиях для разрешения конфликта на Украине Трамп сообщил, что речь идет о тех же вопросах, что и прежде, подчеркнув, что в основном речь о «пределах и границах».

    Кроме того, Трамп отметил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам и уже обсуждаются последние шесть-семь месяцев. «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», – сказал Трамп. Он также сообщил, что в Давосе провел несколько обсуждений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. Россия может направить в этот «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сказал Путин. Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

    23 января 2026, 09:29 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины без сделки

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе Киева от переговоров с Россией Украина может лишиться еще большего числа своих территорий, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может лишиться еще большего количества территорий, если не согласится на мирное соглашение с Россией, передает РИА «Новости».

    При этом Трамп отметил, что в его представлении Владимир Путин изначально хотел получить всю территорию Украины.

    По его мнению, дальнейшее отсутствие договоренностей между Киевом и Москвой может привести к новым территориальным потерям Украины.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, однако прошлые встречи не привели к результатам.

    Зеленский заявил, что вопрос территорий до сих пор остается самым сложным и нерешенным. Многие жители Украины стали выражать готовность к территориальным уступкам ради мира после перебоев с электроэнергией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что без согласования территориального вопроса по формуле переговоров в Анкоридже невозможно достичь долгосрочного урегулирования.

    22 января 2026, 11:20 • Новости дня
    В кортеже Трампа в Давосе заметили новый бронированный лимузин Cadillac Escalade
    В кортеже Трампа в Давосе заметили новый бронированный лимузин Cadillac Escalade
    @ MICHAEL BUHOLZER/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    В швейцарском Давосе Дональд Трамп прибыл на Всемирный экономический форум в кортежe с новой тяжело бронированной лимузинной версией Cadillac Escalade.

    Президент США Дональд Трамп после прибытия в Давос пересел в тяжело бронированный Cadillac Escalade в лимузинной конфигурации, который, по оценке наблюдателей, стал новым элементом парка президентских машин, пишет The War Zone.

    Накануне борт VC-25A Air Force One был вынужден вернуться в Вашингтон «out of an abundance of caution» из-за «незначительной электрической неисправности», после чего Трамп и сопровождающие лица долетели до Цюриха на самолете C-32A. Далее его доставил вертолет корпуса морской пехоты VH-60N Marine One, а в Давосе ждал кортеж как минимум с двумя Escalade и несколькими Chevy Suburban.

    По фотографиям из Давоса видно, что новые Escalade получили массивную бронезащиту, особенно в районе лобового стекла и дверей. На крыше размещен комплекс антенн, в том числе у передней части над местом водителя. Такая насыщенность оборудованием связана с необходимостью обеспечивать защищенную связь с машиной связи Белого дома, известной под позывным Roadrunner. Иные характеристики нового лимузина остаются засекреченными, но авторы предполагают наличие скрытых защитных и технических систем.

    Неясно, пользовался ли Трамп подобной машиной раньше: на доступных за последние месяцы снимках кортежей таких Escalade не замечали.

    Ранее Секретная служба регулярно перевозила президентов и вице-президентов на усиленно бронированных Chevy Suburban, в том числе во время прошлых поездок в Давос. С начала 2000-х эти внедорожники все активнее чередуются с более заметными лимузинами, прозванными Beast, которые внешне напоминают удлиненные седаны Cadillac, но построены на модифицированной рамной базе грузовика. Ведомство уже сообщало, что в последнем поколении Beast использованы внутренние решения из линейки Escalade.

    Авторы материала отмечают, что Escalade и Suburban долгие годы делят общую платформу, а Секретная служба давно использует бронированные Suburban нынешнего поколения, аналогичного увиденному в Давосе Escalade. Неясно, являются ли новые машины по сути теми же бронированными Suburban с «эскалейдовским» обликом или же это полноценные Escalade, доработанные по тем же стандартам. При этом сегодняшнее поколение Escalade уже выпускается более полудесятка лет, поэтому создание совершенно новой лимузинной конфигурации на базе еще более старой версии выглядит сомнительным.

    Chevy Suburban давно стал основным служебным внедорожником Секретной службы и многих других ведомств США, а концерн GM параллельно разработал заводскую бронированную версию для Госдепартамента. В марте прошлого года директор Секретной службы Шон Карран встретился с руководством GM для обсуждения перспектив следующего поколения бронированных внедорожников. Тогда же на предприятии показали изображение нового Escalade с гербами администрации президента США, указывающее на его президентский статус.

    Как сообщало агентство Reuters, в тот же период GM получила от Министерства внутренней безопасности и Секретной службы контракт на разработку следующего поколения президентского лимузина. Представитель ведомства заявлял, что до конкретных цифр и сроков еще далеко и что инженеры и специалисты по безопасности годами создают основу для этих высокотехнологичных машин. Текущая версия Beast впервые вышла на публику в 2018 году во время визита Трампа на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, а срок службы таких лимузинов обычно составляет около восьми лет.

    Секретная служба подчеркивает, что должна постоянно обновлять автопарк из-за растущих угроз, включая риск атаки с применением коммерческих беспилотников. В прошлом году ведомство заявляло, что борьба с новыми угрозами требует постоянного поиска инноваций и улучшений в парке бронированных машин сопровождения. Если Трамп начнет чаще пользоваться Escalade Секретной службы, эксперты ожидают появления новых подробностей об этих автомобилях.

    Напомним, во время саммита в Анкоридже Путин принял приглашение Трампа вместе проехаться в его автомобиле. Поездка президентов России и США в одном автомобиле не планировалась, однако американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Владимира Путина в свой лимузин. Источник среди организаторов встречи сообщил, что изначально лидеры России и США должны были разъехаться из аэропорта на отдельных автомобилях: Владимир Путин на лимузине Aurus, Дональд Трамп на Cadillac.

    22 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Financial Times заявила об «ударе для Зеленского» в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с президентом США Дональдом Трампом оказались ударом для украинского лидера Владимира Зеленского, пишет британская газета Financial Times.

    Переговоры с американскими чиновниками велись до саммита, но документы, которые собирались подписывать, остались недоработанными и неподписанными, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Издание отмечает, что после встречи Трамп покинул Давос, не взяв на себя никаких обязательств по соглашению. Это «ознаменовало собой удар для Зеленского», говорится в материале.

    Газета также сообщала, что в Давосе хотели объявить о заключении плана восстановления Украины на 800 млрд долларов, но это объявление было отложено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили, что переговоры Трампа и Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час.

    22 января 2026, 11:16 • Новости дня
    The Guardian: Трамп в Давосе размахивал базукой с оскорблениями
    The Guardian: Трамп в Давосе размахивал базукой с оскорблениями
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп выступил с речью, в которой резко высказался о миграции и подчеркнул необходимость защиты западной цивилизации от внешних угроз, пишет The Guardian.

    Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе с речью, в которой высмеял европейских лидеров и сделал ряд националистических заявлений, передает The Guardian. Он унизительно высказался о президенте Франции Эммануэле Макроне, бывшем главе Банка Англии Марке Карни, а также о Швейцарии и Дании.

    Выступая перед участниками форума, Трамп подчеркнул, что США и Европа должны объединиться для «защиты западной цивилизации» и осудил массовую миграцию. Он заявил: «Это ужасно, что они делают сами с собой. Они разрушают эти красивые, красивые места. Мы хотим видеть сильных союзников, а не ослабленных».

    Трамп также обвинил выходцев из Сомали в крупномасштабных мошенничествах в Миннесоте, заявив: «Мы боремся с мошенничеством на сумму более 19 млрд долларов, которое украли сомалийские бандиты». Он добавил: «Ситуация в Миннесоте напоминает нам, что Запад не может массово принимать чуждые культуры, которые не смогли построить успешное общество».

    По мнению The Guardian, речь Трампа была пронизана мотивами белой идентичности, а ее риторика соответствовала взглядам его советника Стивена Миллера, известного своим жестким отношением к миграционной политике.

    Издание отмечает, что подобные идеи нашли поддержку у миллиардера Илона Маска, который не раз ретвитил публикации с призывами к «белой солидарности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт товаров из восьми стран НАТО из-за разногласий по вопросу Гренландии.

    Евросоюз созывает экстренное совещание и угрожает США ответить «торговой базукой».

    22 января 2026, 19:24 • Новости дня
    Зеленский заявил о растерянности Европы после встречи с Трампом

    Зеленский после встречи с Трампом сообщил о шоке Европы из-за Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе отметил, что европейские лидеры не знают, как реагировать на ситуацию с Гренландией.

    Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе выступил с резкими заявлениями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Страна.ua. Украинский лидер подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    «В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошел год – и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», – заявил Зеленский.

    Он также отметил, что ряд европейских лидеров не знает, как поступать в ситуации вокруг Гренландии. По его словам, в ЕС предпочитают ждать, когда США «перегорят», вместо того чтобы выработать самостоятельную стратегию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Давосе прошли переговоры между Трампом и главой киевского режима, которые длились менее часа. Трамп назвал встречу хорошей и заявил, что обсуждение мирного процесса продолжается.

    Также в четверг СМИ писали, что Зеленский перестал скрывать раздражение из-за ухудшения ситуации на Украине. А объявление о плане по восстановлению Украины на 800 млрд долларов было отложено из-за разногласий между США и Европой.


    22 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о послании Путину с призывом закончить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину заключается в необходимости завершения конфликта на Украине.

    «Конфликт должен закончиться», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о том, каково его послание Путину, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что США надеются на скорейшее завершение конфликта.

    Ранее Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине становится все ближе.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    22 января 2026, 18:12 • Новости дня
    Встреча Трампа с Зеленским шла около часа

    Встреча Трампа с Зеленским в Давосе длилась около часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час, отмечают западные СМИ.

    Встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялась в четверг в Давосе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По информации источника из Белого дома, переговоры лидеров двух стран длились около часа. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров ранее подтвердил завершение переговоров.

    Трамп в беседе с журналистами назвал контакт с Зеленским хорошим и подчеркнул, что все заинтересованные стороны стремятся к урегулированию конфликта на Украине, уточняет ТАСС. «Очень хорошая встреча с Зеленским», – заявил глава американской администрации. Он также отметил: «Все хотят, чтобы война закончилась».

    По словам Трампа, дипломатические усилия по преодолению украинского конфликта продолжаются и являются частью «продолжающегося процесса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  в четверг СМИ сообщали, что Зеленский перестал скрывать свое раздражение из-за ухудшения ситуации на Украине. В среду Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в тот же день.

    Напомним, что объявление о плане по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено из-за разногласий между США и Европой.


    23 января 2026, 02:56 • Новости дня
    Трамп посетовал на результаты «хороших встреч» с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, но отметил, что прежние «хорошие встречи» с Зеленским не принесли результата.

    «Встреча у меня была хорошая. Но, знаете, у меня было много хороших встреч с президентом Зеленским. И складывается впечатление, что этого не происходит», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах договоренности в сфере безопасности.

    Трамп выразил мнение, что Зеленский «должен хотеть заключить сделку» по урегулированию конфликта с Россией, поскольку положение Украины «довольно тяжелое», передает ТАСС.

    Трамп также заявил, что не хочет, чтобы США продолжали наживаться на конфликте на Украине, хотя отметил, что страна уже получает прибыль от происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Трампа и Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час. Financial Times заявила, что переговоры оказались ударом для Зеленского.

    22 января 2026, 11:28 • Новости дня
    Politico: Европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры пересматривают своё отношение к созданию «Совета мира» по инициативе президента США Дональда Трампа, хотя изначально поспешили одобрить его планы по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет передает Politico, суть критики – в неясности мандата Совета: в его уставе нет прямого упоминания сектора Газа, а сам орган наделяется чрезвычайно широкими полномочиями по разрешению мировых конфликтов. Некоторые европейские страны опасаются, что это может превратить Совет мира в альтернативу ООН.

    Особую тревогу у европейских союзников вызвало приглашение принять участие в работе Совета президента России Владимира Путина. Кроме того, странам, претендующим на постоянное членство, предложено внести взнос не менее 1 млрд долларов, что стало дополнительным политическим препятствием.

    Даже лояльные Белому дому лидеры, такие как премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Польши Кароль Навроцкий, выражают сомнения. Мелони, по данным итальянских СМИ, рассматривает возможность отказаться от участия, несмотря на близкие отношения с Трампом, а британский премьер-министр Киир Стармер заявил, что Великобритания «по-прежнему изучает условия» и выразил обеспокоенность по поводу участия Путина и Лукашенко. Франция под руководством Эммануэля Макрона отвергла предложение, заявив, что устав Совета выходит за рамки обсуждения Газы и может подорвать авторитет ООН.

    Польский премьер Дональд Туск выразил общий настрой критиков, написав в Х (бывший Twitter, заблокирована в России): «Мы не позволим никому играть с нами». Германия и Европейская комиссия пока не приняли окончательного решения.

    Ранее сообщалось, что порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира».

    Financial Times писало, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира».

    22 января 2026, 17:35 • Новости дня
    Трамп: США не придется ничего платить за Гренландию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии, не выплачивая за это средства.

    США не придется платить за Гренландию, поскольку Вашингтон сможет получить весь необходимый военный доступ к острову, сообщил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business, передает ТАСС. По словам Трампа, Америке не потребуется выплачивать какие-либо средства за использование территории.

    Трамп заявил: «Мне ничего не надо будет платить. У нас будет полный доступ к Гренландии, у нас будет весь военный доступ, который мы хотим. Мы сможем разместить все необходимое нам на [территории] Гренландии, поскольку мы хотим этого. Речь о национальной и международной безопасности, так что мы не будем платить ничего, кроме того, что мы строим «Золотой купол».

    Он подчеркнул, что вопрос военного присутствия США в Гренландии связан с обеспечением национальной и международной безопасности. Президент отметил, что Вашингтон сможет реализовать свои планы на острове без каких-либо выплат, за исключением инвестиций в инфраструктурные проекты, такие как «Золотой купол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по одному млн долларов за присоединение острова к США.

    На встрече в Давосе не обсуждались какие-либо уступки по вопросу суверенитета Гренландии между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

    22 января 2026, 13:05 • Новости дня
    Депутат Европарламента потребовал вернуть оскорбление Трампа в стенограмму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен потребовал вернуть в официальную стенограмму нецензурное выражение, адресованное президенту США Дональду Трампу, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, инцидент произошел в январе прошлого года во время обсуждения притязаний Трампа на Гренландию в Европарламенте. Вистисен, выступая с трибуны, в резкой форме предложил Трампу «отвалить», за что получил официальное замечание, передает РИА «Новости».

    По информации издания, изначально в стенограмме бранное слово Вистисена было заменено на более мягкую формулировку, однако офис парламентария настоял на восстановлении оригинального высказывания, направленного в адрес американского президента. Сообщается, что служба Европарламента внесла исправления и вернула дословную цитату депутата, как того и требовал Вистисен.

    В декабре 2025 года Вистисен вновь выступил с критикой Трампа из-за новых заявлений о Гренландии. Депутат назвал президента США «задирой с манией величия» и заявил, что его действия являются не более чем «театральным громом».

    Ранее сообщалось, что заявления президента США вызвали резкую критику со стороны датского евродепутата Андерса Вистисена, который отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегический актив, а не как «народ с правом на истинное самоопределение».

    22 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Трамп пообещал демилитаризовать Газу и восстановить управление в анклаве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе на полях ВЭФ в Давосе заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа.

    Он подчеркнул, что цель США – добиться разоружения анклава, создать систему надлежащего управления и организовать восстановление территории после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, радикальное движение ХАМАС должно сложить оружие. «Многие говорили, что [представители] ХАМАС не будут делать то, что они обещали, хотя я считаю, что они будут, они должны сложить оружие», – заявил он. Трамп также предупредил, что если ХАМАС не выполнит условия, то «им придет конец».

    Американский лидер добавил, что война в секторе Газа близка к завершению, а новый международный формат с участием «Совета мира» и Организации Объединенных Наций может стать уникальным для урегулирования подобных конфликтов по всему миру.

    Напомним, в Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Документ был подписан 18 странами.

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход

    Восемнадцать стран участвовали в четверг в подписании устава новой международной организации под названием «Совет мира». России среди них не было – и президент Владимир Путин накануне подробно объяснил, почему наша страна только лишь изучает предложение войти в эту структуру. В заявлении российского лидера видится тонкий дипломатический ход. Какой именно? Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Датские либералы обожгутся на российском посольстве

    Власти датской столицы все чаще высказывают желание отобрать российскую дипломатическую собственность – земельный участок под российским посольством в центре Копенгагена. Кто именно из датских политиков больше всего требует реализации этого беззакония и почему у него ничего не получится? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

  • О газете
