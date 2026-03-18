Ушедший из России Mercedes зарегистрировал товарный знак

Роспатент одобрил заявку Mercedes-Benz на регистрацию товарного знака в России

Сведения о регистрации нового товарного знака появились в электронной базе Роспатента, передает РИА «Новости». Согласно документации, заявка от компании «Мерседес-Бенц Груп АГ» поступила в ведомство в сентябре 2025 года.

Теперь производитель может реализовывать под защищенным наименованием различные виды транспорта, включая фургоны, автобусы и спортивные автомобили. В список разрешенных товаров также вошли электрокары, мотоциклы и детские коляски.

Помимо продаж правообладатель получил возможность оказывать услуги по ремонту и техническому обслуживанию техники. Немецкий концерн Mercedes-Benz Group AG заявил о своем уходе с отечественного рынка еще в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее немецкий концерн Mercedes-Benz подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов назвал это решение сугубо технической и защитной мерой.

Ранее автогигант Audi официально зарегистрировал свой бренд в стране сроком до 2035 года.