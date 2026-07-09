FT: Убийство подозреваемой во взрыве в Монако грозит Киеву вопросами на Западе

Tекст: Мария Иванова

Смерть гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева, может вызвать серьезные вопросы к украинским властям со стороны Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Ранее под Киевом обнаружили тело женщины, а позже задержали подозреваемых в ее убийстве – сотрудника военной разведки и бывшего силовика.

«Обстоятельства гибели Березовской и личность подозреваемых, арестованных в связи с этим, вероятно, вызовут неудобные вопросы к Киеву – не в последнюю очередь из-за его усилий убедить партнеров в ЕС, что он пытается побороть организованную преступность и коррупцию в рамках стремления вступить в блок», – пишет британское издание.

Ранее Guardian отмечала, что инцидент может дорого обойтись украинской стороне.

Само покушение на Ермолаева произошло 29 июня в Монако. В результате взрыва предприниматель пострадал, однако местная прокуратура не стала квалифицировать случившееся как теракт. По данным газеты Figaro, следователи считают приоритетной версией причастность СБУ.

Украинские силовики задержали сотрудника военной разведки по подозрению в убийстве Березовской.

Взрыв в Монако был не последним ударом по Западу со стороны Украины, где сами западные страны и вырастили радикальный режим, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.