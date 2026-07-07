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В Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации в регионе.
Мера направлена на оперативное решение вопросов, связанных с функционированием инфраструктуры и экономики, пояснил губернатор, передает РИА «Новости».
«Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области. Он позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики», – уточнил Сальдо.
Глава региона подчеркнул, что новый статус позволит сократить бюрократические процедуры. Это ускорит проведение необходимых работ и закупку техники. При этом он заверил, что для жителей ничего не изменится, и введенный режим не влечет за собой никаких ограничений.
Напомним, вечером в понедельник все округа региона оказались полностью или частично обесточены.
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