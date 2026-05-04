Дуэт ZALA и «Ланцет» уничтожил Leopard и Caesar под Добропольем

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВСУ потеряли танк Leopard и самоходную артиллерийскую установку Caesar на добропольском направлении благодаря совместным действиям расчетов БПЛА ZALA и барражирующих боеприпасов «Ланцет», передает ТАСС. Как сообщили в Минобороны России, бойцы специального назначения группировки войск «Центр» обеспечили обнаружение техники противника, наведение и контроль уничтожения указанных вооружений формирований ВСУ.

В ведомстве уточнили, что операторы БПЛА ZALA оперативно выявили переброску техники ВСУ в тылу противника, быстро передали разведданные расчету «Ланцета», который нанес удар. Благодаря этим действиям техника противника была уничтожена.

Оператор-разведчик Ильдар Калоев подчеркнул: «Запускаем разведку, находим цель, поступает команда применить изделие 51. Мы загружаем его и выдвигаемся на позицию, запускаем. Далее передаем управление на операторов». По его словам, техника развивается очень быстро: постоянно появляются новые дополнения, улучшается связь и защита от РЭБ.

Еще один оператор, Николай Семеркин, отметил, что совершенствование аппаратного обеспечения и искусственного интеллекта позволило увеличить дальность полета дронов. Он добавил, что современные антенны позволяют преодолевать практически любые средства радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны России заявили, что взаимодействие разведывательных дронов и «Ланцетов» создает условия для успешного наступления штурмовых подразделений на добропольском направлении.

