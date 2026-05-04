Танкисты «Востока» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Экипаж танка Т-80БВМ 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожил замаскированный опорный пункт украинских формирований в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
Экипаж танка Т-80БВМ из 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожил замаскированный опорный пункт украинских формирований в Запорожской области, передает ТАСС. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что позиция противника была обнаружена с помощью разведывательного расчета БПЛА, после чего координаты целей были переданы танкистам.
По данным ведомства, экипаж танка нанес прицельные удары по фортификационным сооружениям и живой силе на позициях. Командир танка с позывным Аза подчеркнул: «Самые часто поражаемые цели – это опорники. До наступления изучаем маршрут, далее заводим штурмовую группу, ведем огонь по опорному пункту или по лесополке, по населенному пункту, а после разворачиваемся и уходим на откат».
Военнослужащий отметил, что в современных условиях большое значение имеет скорость танка, учитывая широкое применение беспилотников. В Минобороны также сообщили, что уничтожение опорного пункта существенно ослабило оборону украинских формирований и обеспечило продвижение штурмовых подразделений на данном участке.
