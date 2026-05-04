У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.11 комментариев
В Воронежской области при атаке БПЛА повреждения получили 13 домов
В ходе атаки беспилотников в Воронежской области при падении обломков были повреждены 13 частных домов, сообщил глава региона Александр Гусев.
За ночь над регионом сбили 12 БПЛА, никто не пострадал, указал Гусев в Max.
Он отметил, что их уничтожили над четырьмя районами и одним городским округом.
«В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль», – добавил губернатор.
По словам главы региона, падение обломков привело к возгоранию надворной постройки, пожар нейтрализовали. Повреждения получила газовая труба, ее уже починили.
За ночь над Ростовской областью уничтожили порядка 20 украинских беспилотников.
Всего в ночь с воскресенья на понедельник над Россией перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников самолетного типа.