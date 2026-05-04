Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
В районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице в столице ночью раздался громкий хлопок, очевидцы заметили столб дыма и обломки.
Около 1.00 мск 4 мая жители района Раменки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, он раздался вблизи элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице, сказал источник агентства «Москва».
«Вокруг ЖК видно обломки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена», – добавил собеседник.
На месте происшествия работают экстренные службы, территория вокруг жилого комплекса оцеплена. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в Москве задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны.