Минобороны: ВС России улучшили позиции на ключевых направлениях фронта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны в MAX. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным, десантно-штурмовым и другим подразделениям ВСУ в районах Великая Рыбица, Пустогород, Новая Слобода, Хмелевка и Диброва Сумской области. Потери противника составили более 175 военнослужащих, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия.

В Харьковской области были поражены живая сила и техника двух тяжелых механизированных бригад и бригады теробороны ВСУ в Амбарном и Рясном. В результате противник лишился дополнительной техники и личного состава.

Подразделения группы «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удар по трем механизированным, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери на этом направлении достигли 210 военнослужащих, боевой техники, в том числе самоходной артиллерийской установки «Krab» польского производства.

Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение шести механизированным и горно-штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 160 военнослужащих и технику.

Группировка «Центр» заняла выгодные рубежи, атаковав живую силу и технику пяти механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка, бригады морской пехоты, нацгвардии и спецназа «Азов» в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских формирований оценены в 320 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

На восточном направлении войска продолжили продвижение вглубь обороны противника, поразив живую силу и технику двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял более 330 военнослужащих и технику.

В районах Новокаиры, Новоалександровка и Димитрово подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение тяжелой механизированной, горно-штурмовой бригадам и бригаде беспилотных систем ВСУ. Уничтожены до 40 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS и 740 беспилотников самолетного типа.

С начала специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 141139 беспилотников, 658 зенитных ракетных комплексов, 29146 танков и других боевых бронированных машин, 1712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34729 орудий полевой артиллерии и минометов, 60680 единиц военной автомобильной техники.

