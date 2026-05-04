В Ереване назначена встреча почти 50 европейских лидеров

Tекст: Мария Иванова

Почти 50 европейских лидеров соберутся в Армении в понедельник для обсуждения насущных проблем континента, включая энергетическую безопасность, пишет Bloomberg.

Однако встреча пройдет в тени недавних комментариев президента США, которые грозят опустить трансатлантические отношения до нового минимума, отмечает агентство.

В выходные американский лидер заявил о намерении сократить тысячи военнослужащих США в Германии. Он обвинил европейские страны в игнорировании просьб о помощи в конфликте с Ираном и открытии Ормузского пролива. Трамп также пообещал повысить пошлины на автомобили из Евросоюза до 25%, отмечая, что блок не выполнил условия торгового соглашения.

Многие европейские лидеры начали переоценивать отношения с Вашингтоном. Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что альянс НАТО рискует распасться, и призвал членов союза переломить «эту катастрофическую тенденцию». На встрече в Армении политики, вероятно, начнут разрабатывать новую стратегию.

Европейские политики все чаще занимают жесткую позицию в отношении США. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал конфликт с Ираном незаконным и запретил использовать испанское воздушное пространство для поддержки ударов. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что присутствие войск в Германии выгодно как США, так и Европе, подчеркнув необходимость укрепления европейской безопасности.

Еврокомиссия пока занимает выжидательную позицию по вопросам торговли. Представитель комиссии заявил, что блок сохраняет приверженность предсказуемым трансатлантическим отношениям, но готов защищать свои интересы, если США примут меры, противоречащие совместному заявлению.

Ранее в Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского.

Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.