    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    Швеция объявила о создании собственной внешней разведки
    Иран опроверг атаки на ОАЭ
    Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    5 мая 2026, 22:30 • Политика

    Бизнес Зеленского на ракетах «Фламинго» затягивает конфликт на Украине

    Tекст: Олег Исайченко

    За сутки российская ПВО отразила одну из самых масштабных атак последних месяцев: уничтожены более 600 украинских беспилотников и шесть крылатых ракет «Фламинго». Одновременно на Украине всплыли новые детали коррупционного скандала вокруг производителей этих ракет. Как связаны военные операции ВСУ с применением «Фламинго» с попыткой замаскировать политический кризис в Киеве?

    Российские средства ПВО за сутки уничтожили шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник самолетного типа. Об этом говорится в сводке Минобороны. Владимир Зеленский утверждает, что «Фламинго» преодолели расстояние в 1,5 тыс. км. Российское военное ведомство, однако, не уточняло, где именно были сбиты «Фламинго».

    В Следственном комитете сообщили, что противник задействовал не менее восьми беспилотников и крылатые ракеты во время массированной атаки на гражданские объекты в Чувашии. В результате преступных действий украинской стороны два человека погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте.

    Примечательно, что заявление Зеленского о «Фламинго» совпало с публикацией нового фрагмента так называемых пленок Миндича – в рамках громкого коррупционного скандала на Украине. На записи совладелец компании Fire Point (производителя дронов и ракет «Фламинго» для ВСУ) Игорь Хмелев обсуждает с бизнесменом Александром Цукерманом (подручным Тимура Миндича) вопрос финансирования.

    Хмелев рассказывает: «Я сегодня встречался с одним целым генералом. Генерал говорит следующую историю, что как только подпишется мирное, сразу перестанет действовать постанова, в рамках которой нам выдавали финансирование. И в этот момент, с большой долей вероятности, контракт будет остановлен вот на том, вот». Цукерман соглашается: «Есть такая вероятность».

    По версии издания «Страна», речь идет о финансировании производства ракет «Фламинго». Напомним, в августе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование деятельности Fire Point. Оно в том числе было направлено на выявление связей фирмы с Тимуром Миндичем – совладельцем киностудии «Квартал 95», основанной Зеленским. Местные СМИ писали, что Fire Point использовала связи для получения военных контрактов и завышала стоимость комплектующих для беспилотников.

    Крылатая ракета «Фламинго» (которая позиционируется как украинская разработка) была впервые представлена широкой общественности 18 августа 2025 года. На деле же это ракета FP-5, разработанная эмиратско-британской компанией Milanion Group. Согласно сообщению Associated Press, ее максимальная дальность полета составляет три тысячи километров, а боевая часть весит более тонны.

    В экспертном сообществе подчеркивают: ключевые фигуранты скандала с «пленками Миндича», включая самого Зеленского, движимы не государственными интересами, а личной корыстью. Для них война давно превратилась в бизнес-проект с многомиллиардными оборотами, где жизни солдат и гражданских – лишь расходный материал. Чем дольше идут боевые действия, тем дольше сохраняются коррупционные схемы, «откаты» и иностранное финансирование.

    Результативные мирные переговоры означают крах этой системы – поэтому киевский режим будет саботировать их любыми способами, не считаясь ни с потерями в своих рядах, ни с жертвами среди мирного населения. В этом контексте очередная серия ударов вглубь России с применением «Фламинго» – не столько военная необходимость, сколько попытка преодолеть внутренний кризис, вызванный коррупционным скандалом, и доказать западным спонсорам, что деньги вложены не зря.

    «Вся вертикаль власти на Украине с 21 мая 2024 года нелегитимна. Поэтому украинские руководители объективно заинтересованы в продолжении военных действий, поскольку это позволяет им сохранять свои посты и контролировать финансовые потоки», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он отметил, что часть средств, включая так называемые откаты, конвертируется в цифровые валюты и выводится за рубеж. «В этой схеме, судя по открытым данным, задействованы и некоторые европейские политики – например, из Эстонии, где создана максимально либеральная законодательная база для криптовалют», – добавил собеседник.

    «Как говорится, «кому – война, а кому – мать родна». Для Зеленского и его окружения, а также для ряда европейских политиков конфликт стал источником сверхдоходов»,

    – акцентировал Кнутов. Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Борис Джерелиевский. «Украина не имеет самостоятельного бюджета. Страна фактически находится на финансовом обеспечении коллективного Запада. Если боевые действия прекратятся – остановится и внешнее финансирование», – отметил он.

    По словам Джерелиевского, западные партнеры выделяют Киеву средства именно под продолжение войны: «Никто из этих кредиторов в процветании мирной Украины всерьез не заинтересован».

    Эксперты полагают, что ударом вглубь России противник преследовал несколько целей – и далеко не только военных. Первая – попытка провести «антикриз» на фоне громкого коррупционного скандала с «пленками Миндича», включая эпизод, связанный с ракетами «Фламинго», считает Джерелиевский.

    Вторая – демонстрация возможностей украинской армии, продолжил собеседник. «Киевские власти стремятся убедить как своих граждан, так и западных спонсоров в том, что потенциал ВСУ растет, а глубина ударов по российской территории увеличивается», – уточнил он.

    Третья цель – попытка посеять панику, страх и недоверие к российским властям, указал эксперт. Кнутов добавил, что удары (особенно беспилотниками в последние дни) наносятся по разным городам России, чтобы эти настроения приобрели массовый характер. «По замыслу Киева, это должно побудить россиян потребовать от руководства страны согласия на мирные условия, выгодные Украине и ЕС», – пояснил аналитик.

    Вне зависимости от целей, угроза от ракет «Фламинго» реальна, и ее необходимо учитывать.

    «Речь идет о британской разработке FP-5. Заявленная дальность – до трех тысяч километров, боевая часть – одна тонна. Электроника – немецкая, двигатели – чешские, топливо – датское. На Украине, по сути, производится только отверточная сборка», – уточнил Кнутов.

    «Нашим системам ПВО не так сложно обнаружить и перехватить такую ракету из-за ее крупных размеров. Однако противник сейчас использует комбинированную тактику: беспилотники (например, «Лютые», FP-1 или FP-2) выступают в роли приманок – ПВО тратит на них ресурс. А в момент, когда возникает пауза на перезарядку, в дело вступает «Фламинго», – пояснил спикер.

    Военкор Александр Коц допускает, что таких обстрелов будет все больше. «Британцы активно поставляют Украине компоненты ракет для узловой сборки. Противник их копит и будет применять совместно с дальнобойными БПЛА. Пока последние будут «разряжать» ПВО, первые, под их прикрытием, будут пытаться проскочить к цели. Судя по всему, Киеву дали «зеленый свет» на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Надо четко осознать, что тыловых районов больше нет. Может быть, пора уже перестать вести войну по рыцарскому кодексу и начать бить по правящей верхушке Украины? Чтобы у противника даже мыслей не возникало пускать в нашу сторону британские ракеты», – задается Коц вопросом. Как полагает Кнутов,

    одна из приоритетных задач – активизировать работу ВС России по уничтожению средств поражения, которые поступают из Европы на Украину.

    «Нужно выявлять и наносить удары по морским контейнерам, а также по портовой инфраструктуре в Одессе и Ильичевске. Это же касается железнодорожных эшелонов и фур, задействованных для перевозки «Фламинго», – перечислил эксперт.

    Джерелиевский в свою очередь указал, что важно продолжать наносить удары по местам хранения и сборки ракет. «Кроме того, я думаю, стоит задуматься об асимметричных действиях в отношении тех, кто обеспечивает производство этих ракет и других ударных систем для Киева», – продолжил аналитик.

    В этой связи он упомянул опубликованные Минобороны адреса европейских предприятий, выпускающих дроны для ВСУ. «Можно предположить, что некие хакерские группы – например, из числа противников поддержки Украины и скатывания мира к угрозе третьей мировой – могли бы попытаться обрушить информационные каналы этих производств, внедрять вирусы в системы, чтобы затруднить их работу», – заключил Джерелиевский.

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

