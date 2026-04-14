Бойцы ВС России взяли пленных с документами в тылу ВСУ
Разведгруппа гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова обнаружила пункт временной дислокации ВСУ во вражеском тылу и взяла в плен украинских военных с документацией, сообщили в Минобороны.
Разведгруппа под командованием гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова обнаружила временный пункт дислокации ВСУ на Украине и взяла в плен троих украинских военных прямо во вражеском тылу, передает ТАСС.
По данным Министерства обороны, операция прошла без единого выстрела: офицер принял решение захватить пленных вместе с важной документацией и на автомобиле самих украинцев вернуться к своим.
В ведомстве сообщили: «Под прикрытием дымовых шашек разведчики рассредоточились по разным флангам и без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага. Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск».
После допроса украинских военных и изучения изъятых документов командование установило места дислокации подразделений ВСУ. Благодаря полученной информации были нанесены ракетные удары по позициям противника. В результате этих ударов, по данным Минобороны, уничтожено значительное количество живой силы и военной техники, что позволило полностью освободить один из населённых пунктов.
