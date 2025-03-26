Военнослужащие ВС РФ выполнили задачу благодаря показаниям пленного бойца ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие 150-го мотострелкового полка, входящего в группировку войск «Север», захватили украинского военнослужащего в ходе зачистки населенного пункта Викторовка Курской области, передает ТАСС. Пленный на допросе сообщил, что отступающие силы ВСУ оставляют отряды для блокирования продвижения войск ВС РФ. Эти сведения позволили российским военным обойти возможные засады.

Командир батальона с позывным Мажор подчеркнул, что его подразделение обошло Викторовку с двух сторон и уничтожило противника в лесопосадках между Викторовкой и Казачьей Локней. В ходе операции был ликвидирован пулеметный расчет, прикрывавший отход украинских подразделений.

Полученная информация позволила подразделению выйти на рубежи Казачьей Локни и совместно с 155-й и 34-й бригадами морской пехоты осуществить дозачистку и эвакуацию мирных жителей. Гражданскому населению оказали медицинскую и продовольственную помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ, которые включают обстрелы и убийства мирных жителей. Украинский пленный назвал 9 Мая общим праздником, который объединяет людей. Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тыс. человек.