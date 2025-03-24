Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Лысенко рассказал, что пытался прорваться на территорию региона в составе группы из 30 человек. Его слова приводятся в неофициальном ресурсе военнослужащих группировки войск «Север» – Telegram-канале «Северный ветер».

Также боевик добавил, что минимум 25 украинских военных, с которыми он пытался пробраться в регион, были уничтожены российскими войсками в Белгородской области. О судьбе четверых других боевиков он не знает.

Украинское военное командование обещало бойцам, что в Белгородской области они смогут грабить дома местных жителей, а русских войск на границе нет.

Лысенко пояснил, что служил в ВСУ по контракту в 769-й отдельной радиолокационной роте (войсковая часть А3010), но в 2025 году его перевели в состав 225-го отдельного штурмового полка.

Ранее в марте украинский военнопленный сообщил, что командование ВСУ на Курском направлении не считает нужным эвакуировать раненых с поля боя и оставляет подчиненных на верную смерть.