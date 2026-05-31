Глава Военного комитета НАТО Драгоне заявил о сдвиге в альянсе

Tекст: Антон Антонов

«То, что мы наблюдаем внутри альянса, – это не фрагментация, а сдвиг. Давно необходимый и в конечном счете здоровый сдвиг», – приводит слова Драгоне РИА «Новости».

По его словам, европейские союзники начали серьезнее относиться к возросшей ответственности. Теперь 32 государства намерены тратить 3,5% ВВП непосредственно на национальную оборону, а еще 1,5% направлять на развитие сопутствующей инфраструктуры.

Он подчеркнул, что участники блока уверенно движутся к целевому показателю в 5%. Главной задачей организации становится трансформация финансовых вливаний в реальные батальоны и корабли, поскольку одними деньгами сдерживание обеспечить невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите в Гааге члены альянса договорились о наращивании расходов на оборону до 5% от ВВП.

В начале мая президент Финляндии Александр Стубб отметил тенденцию к паритетному распределению финансового бремени между США и Европой. Позднее власти Германии выразили готовность достичь нового целевого показателя расходов в кратчайшие сроки.