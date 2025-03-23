Tекст: Дмитрий Зубарев

На Украине после начала российской военной операции резко возросла необходимость принятия закона, регулирующего право граждан на ношение оружия, передает РБК со ссылкой на The Times. В настоящее время Украина остается единственным государством в Европе, где использование огнестрельного оружия не регулируется законом. На фоне продолжающихся боевых действий страна стала крупнейшим импортером оружия в мире.

Эксперты бьют тревогу, предупреждая, что без законодательного регулирования Украина может превратиться в «общество автоматов Калашникова». Координатор полевой сети Украины для Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью Федор Сидорук подчеркнул, что на данный момент никто не знает точное количество оружия, находящегося на территории страны. Он занимается исследованием и сбором данных о численности и местоположении огнестрельного оружия.

Брайан Ли, эксперт по торговле оружием в Восточной и Западной Европе, выразил обеспокоенность тем, что произойдет с оружием после окончания боевых действий. Ли отметил, что на Украине отсутствует закон, который бы регулировал вопросы демобилизации, разоружения и интеграции ветеранов в общество. Он добавил, что близлежащие Балканы предоставляют легкодоступные транзитные маршруты для поставок оружия в Западную Европу. По его словам, даже если небольшое число украинских ветеранов будут вовлечены в организованную преступность, это может оказать серьезное влияние на правопорядок в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выразила обеспокоенность по поводу контрабанды оружия с Украины. Киев выразил недовольство публикацией Financial Times о контрабанде оружия с Украины. Украина направит иностранное оружие против Запада.



