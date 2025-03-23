Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.12 комментариев
Times заявила о риске украинского «общества автоматов Калашникова» для Европы
На Украине усилилась необходимость принятия закона о праве на ношение оружия после начала СВО, так как страна стала крупнейшим импортером оружия, пишет The Times.
На Украине после начала российской военной операции резко возросла необходимость принятия закона, регулирующего право граждан на ношение оружия, передает РБК со ссылкой на The Times. В настоящее время Украина остается единственным государством в Европе, где использование огнестрельного оружия не регулируется законом. На фоне продолжающихся боевых действий страна стала крупнейшим импортером оружия в мире.
Эксперты бьют тревогу, предупреждая, что без законодательного регулирования Украина может превратиться в «общество автоматов Калашникова». Координатор полевой сети Украины для Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью Федор Сидорук подчеркнул, что на данный момент никто не знает точное количество оружия, находящегося на территории страны. Он занимается исследованием и сбором данных о численности и местоположении огнестрельного оружия.
Брайан Ли, эксперт по торговле оружием в Восточной и Западной Европе, выразил обеспокоенность тем, что произойдет с оружием после окончания боевых действий. Ли отметил, что на Украине отсутствует закон, который бы регулировал вопросы демобилизации, разоружения и интеграции ветеранов в общество. Он добавил, что близлежащие Балканы предоставляют легкодоступные транзитные маршруты для поставок оружия в Западную Европу. По его словам, даже если небольшое число украинских ветеранов будут вовлечены в организованную преступность, это может оказать серьезное влияние на правопорядок в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выразила обеспокоенность по поводу контрабанды оружия с Украины. Киев выразил недовольство публикацией Financial Times о контрабанде оружия с Украины. Украина направит иностранное оружие против Запада.