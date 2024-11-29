Эксперты допустили, что поддержка Украины обернется для Запада бесконтрольным распространением оружия и наемников

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов,

Роман Крецул

На Украине создан глобальный теневой рынок оружия, сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников. По словам главы ведомства, вооружения с Украины постоянно перебрасываются в другие зоны нестабильности. Он также отметил, что республика стала «местом притяжения наемников и террористов», передает ТАСС.

О том, что непрекращающаяся накачка ВСУ оружием может стать проблемой, говорят и на Западе. Так, в публикации агентства Bloomberg говорится, что «разведывательное сообщество по всей Европе готовится к возможным угрозам после окончания конфликта, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может оказаться не в тех руках».

Между тем еще в начале этого года глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявлял, что украинские чиновники перепродают часть поступающего западного вооружения на черном рынке, соответствующие объявления размещены в даркнете. По данным, приведенным в октябре прошлого года постпредом России при ООН Дмитрием Полянским, от 15% до 20% всей получаемой Киевом продукции военного назначения в первые же две недели уходит на серые и черные рынки.

Тогда же проблему с утечкой поставляемого Киеву вооружения признавали в Пентагоне. Генеральный инспектор ведомства сообщал, что в 2022 году преступники, «бойцы-добровольцы» и торговцы оружием украли часть полученного Украиной от западных стран оружия и снаряжения. А журналист Сеймур Херш в интервью для телеканала Russia Today указывал, что еще в начале боевых действий Польшу, Румынию и другие граничащие с Украиной страны наводнило оружие, поставляемое США.

Тем временем ситуация начала сказываться на обстановке внутри страны. По данным, приведенным замминистра внутренних дел Леонидом Тимченко в интервью агентству «Интерфакс-Украина», в этом году число правонарушений, совершенных с применением оружия и боеприпасов, в 42 два раза превысило показатели 2021 года. По его словам, если тогда за год фиксировалось 273 таких преступления, то за неполный 2024 год таковых зарегистрировано уже больше 11 тысяч.

«Было бы странно, если бы такое скопление оружия в одном месте, причем мало кем контролируемое и совершенно не поддающееся учету, не стало золотой жилой для контрабандистов. Запад поставляет на сотни миллиардов долларов разнообразных вооружений, которые потом исчезают в неизвестном направлении. А по документам его проводят как захваченное противником, потерянное, оставленное при отступлении», – сказал политолог Владимир Корнилов. По мнению эксперта, в скором времени поставленное ВСУ оружие будет всплывать в разных частях мира, в самых разных горячих точках.

«Я даже не могу представить, как европейцы будут отлавливать все эти потоки»,

– отметил он. Политолог напомнил, что сначала на Западе долго спорили по поводу поставок различных вооружений, и подобные риски назывались среди основных опасений. «Но затем там поверили, что могут победить Россию на поле боя или как минимум ослабить ее на десятилетия вперед», – иронично продолжил собеседник.

Аналитик полагает, что теневые структуры спецслужб США, Британии и других стран тоже наладили каналы поставок по всему миру, списывая это на конфликт на Украине. «Нелегальная торговля оружием по серым схемам сейчас имеет гораздо больше возможностей. Я уверен, что оно будет всплывать и на Западе. И когда они потом будут посыпать голову пеплом, нужно всеми доступными средствами напоминать им, что мы об этом предупреждали, чем обернется бесконечная поддержка киевского режима», – считает он.

«Украина в последние годы стала одним из главных операторов серых и черных рынков вооружений. Запад использовал эти возможности в политических целях. Причем началось это еще до спецоперации. Так, в 2008 году было продано большое количество оружия предположительно сепаратистам в Южный Судан. При этом, судя по всему, все оплатили США. А в документах получателем числилась Кения. На пресс-конференции кенийские военные еще посмеивались, мол, да, это они покупают», – рассказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

Он также напомнил, что Киев обладал внушительными запасами советского оружия. По его словам, все эти годы вооружения неоднократно разворовывались, а следы кражи заметались. По его мнению, нет никаких сомнений в том, что Евросоюз и НАТО рано или поздно «получат «ответку» за то, что продолжали поставки». «Не удивлюсь, если все это всплывет и в горячих точках: хоть в Сомали, хоть в Кашмире», – объяснил аналитик.

«Более того, Пентагон не отличался умением контролировать поставки даже в то время, когда снабжал собственных военных в Ираке или Афганистане. Есть целые доклады по этому поводу у военных прокуроров – там гигантское количество неучтенных стволов. И в эту мутную воду окунулась Украина.

Учитывая связи Киева с ЦРУ, MI6 и с прочими спецслужбами, если Вашингтон или Брюссель решат где-то «замутить» переворот, то «неучтенка» с Украины им очень пригодится»,

– пояснил он. «Да и самому Киеву стоит начать беспокоиться. По окончании конфликта на протяжении какого-то времени в стране будет огромное количество оружия. Сомневаюсь, что вернувшиеся с фронта добровольно сдадут стволы. И вполне вероятно, что те, у кого за плечами будет боевой опыт, пойдут искать работу, так или иначе связанную с военными действиями», – допускает аналитик.

«Впрочем, риски есть и для России. Надо понимать, что будет немало украинских идейных боевиков, которые захотят отомстить нам. И тут Москве придется обратиться к опыту прошлых лет. Например, можно вспомнить операцию Советского Союза против организованных бандеровцев с большим привлечением вооруженных сил в 1954 году», – резюмировал Козюлин.