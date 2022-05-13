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13 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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НАТО расшатывает Балтику

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«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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Как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки

Западные вооружения, которые идут на помощь ВСУ, могут оказаться в руках террористов Keystone Press Agency/Global Look Press
Пентагон еженедельно напоминает киевским властям – надо внимательно следить за получаемым от Запада оружием, чтобы оно не попадало не в те руки. Особенное беспокойство внушают ПЗРК, которые идут на Украину тысячами. Украина еще в спокойные годы заработала репутацию «серой зоны», из которой оружие бесконтрольно расползается по всему миру. Как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
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    Как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки

    Западные вооружения, которые идут на помощь ВСУ, могут оказаться в руках террористов
    		   13 мая 2022, 08:26
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    Пентагон еженедельно напоминает киевским властям – надо внимательно следить за получаемым от Запада оружием, чтобы оно не попадало не в те руки. Особенное беспокойство внушают ПЗРК, которые идут на Украину тысячами. Украина еще в спокойные годы заработала репутацию «серой зоны», из которой оружие бесконтрольно расползается по всему миру. Как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок?

    Американские военные требуют от Киева жестко контролировать – что происходит с теми вооружениями, которые Соединенные Штаты передают Украине. Об этом в четверг сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. «Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно», – заверил конгрессменов министр обороны США. Он рассказал, что последнее по времени напоминание Остин сделал в среду, в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым. «Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», – добавил шеф Пентагона.

    Повышенный интерес конгрессменов к судьбе переданных Украине вооружений вполне понятен. В среду Палата представителей приняла законопроект о дополнительной помощи Киеву на 40 млрд долларов (который, правда, заблокировал сенатор Рэнд Пол). Меньшая часть этой суммы должна пойти на гуманитарные нужды, большая – на военные расходы. Для сравнения: 40 млрд долларов – это 5% от всего бюджета национальной безопасности США.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, на данный момент объем одобренной стоимости оружия, которое оформлено как помощь Соединенных Штатов Украине, составляет 13,6 млрд долларов. Одобрен закон о ленд-лизе, с первоначальной стоимостью оружия и оборудования, которое может быть поставлено, в 82 млрд долларов. Таким образом, объемы американских и других западных вооружений, переданных Киеву, уже в разы превышают то, что Запад поставил моджахедам за десять лет войны в Афганистане.

    Беспокойство американцев закономерно, если вспомнить о том, что значительную долю переданного оружия составляют не бронетехника или гаубицы, а стрелковое вооружение и переносные комплексы, сказал газете ВЗГЛЯД обозреватель журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Дмитрий Дрозденко. «Американские ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы Javelin и шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW могут попасть в руки террористов на территории самих этих стран, – пояснил эксперт. – Террористы могут совершить теракт, например, сбив самолет».

    Добавим, что издание Business Insider отмечало, что в настоящий момент ВСУ получили от США семь тысяч «Джавелинов». Британия отправила на Украину около тысячи ПТРК NLAW. В целом, судя по заявлению главы объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, США передали Украине «60 тысяч единиц противотанкового оружия и 25 тысяч единиц противовоздушного оружия».

    При этом в администрации Байдена уже констатировали, что украинцы «не сообщают нам о каждом патроне». По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, министерство обороны не отмечает оружие, которое оно отправляет для конкретных подразделений. Кирби сказал, что грузовики с оружием забирают украинские вооруженные силы – в основном в Польше, а затем переправляют на Украину.

    «Как показывает прежний опыт, с Украины, как из любой другой слабо контролируемой страны, где [действуют] неонацистские батальоны, которые не подчиняются верховному главнокомандующему, это вооружение будет расползаться,

    в том числе в страны, откуда оно сейчас поступает», – отметил глава МИД России Сергей Лавров в интервью, которое он дал в середине апреля Первому каналу.

    Министр особо указал на поставки переносных зенитных комплексов. «Это оружие террористов, – передавал ТАСС слова Лаврова. – Кстати, не зря у нас с американцами долгие годы было соглашение о взаимном информировании о любых поставках ПЗРК за границу».

    В свою очередь замглавы МИД Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости напомнил, что по подписанному Владимиром Зеленским закону о теробороне уже было роздано 25 тысяч единиц оружия. «Получили его и уголовники, выпущенные из тюрем киевскими властями», – подчеркнул Сыромолотов. По данным, которые привел замруководителя МИД, еще до февраля этого года в нелегальном обороте на Украине находилось более пяти миллионов единиц оружия.

    Такую же оценку – около пяти миллионов «стволов» – еще в 2018 году приводил руководитель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, отмечает «Военное обозрение». Киевское издание «Обозреватель» тогда же опубликовало примерные расценки на украинском черном рынке – упоминалось, в частности, что ПЗРК «Стрела-2» или «Игла», можно приобрести «по очень демократичной цене» в две-три тысячи долларов.

    Украина еще в сравнительно спокойные годы имела репутацию «серой зоны», через которую идет перекачка оружия в нестабильные регионы мира. В 2013 году в отчете Совбеза ООН говорилось о том, что двумя годами раньше Украина (наряду с ОАЭ, Албанией и Арменией) в обход санкций ООН поставляла стрелковое и иное вооружение ливийскому режиму Муаммара Каддафи. В 2017-м международная неправительственная организация «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовала доклад, из которого следовало: Украина стала «ключевым элементом» своеобразной «прачечной», через которую оружие из стран ЕС попадало в африканские государства. Как отмечал РБК, в докладе упоминались бронемашины, закупленные украинской компанией в Польше, которые в итоге оказались в Уганде. В том же году Amnesty International сообщала о причастности Украины к продажам вооружений в воюющий Южный Судан – хотя формально Киев присоединился к эмбарго ЕС на поставки оружия в эту африканскую страну.

    Оценить объемы «утечек» из потока нынешнего западного ленд-лиза, по понятным причинам, сложно. Как сообщил в среду источник Telegram-канала «Незыгарь», «15-20 процентов оружия моментально уходит в страны Северной, Западной и Центральной Африки, поставками которого занимаются кадровые военные этих стран, въехавшие на Украину под видом сотрудников ЧВК». Утверждается, что «оплата производится в криптовалюте и наличными средствами», курирует процесс глава офиса Зеленского «Андрей Ермак и сотрудники МИ-6, прикрепленные к офису президента». По версии Telegram-канала, «вооружения, поставляемые из западных стран, уходят на Ближний Восток через цепочку посредников из числа старших офицеров ЦАХАЛа и идут для усиления антииранских группировок в Сирии и Ираке, а также на коммерческой основе перепродаются в Йемен и Мьянму». Также сообщается, что общий оборот вторичных продаж «украинского рынка вооружений» составляет 700 млн долларов в месяц, без учета криптовалютных поступлений.

    Военный эксперт Дрозденко также полагает, что «существенная часть» поставленного Украине оружия, особенно носимого – ПТРК и ПЗРК, уже давно на черном рынке, который «просто огромен» и по объемам уступает только продажам наркотиков. По оценкам экспертов американской НПО Global Financial Integrity, незаконный оборот оружия составляет 10% от всех мировых сделок по вооружениям. Для сравнения укажем, что к концу 2021 года глобальный объем легального импорта-экспорта обычных вооружений оценивался в 99,6 млрд долларов, по оценке Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО).

    «Оружие с Украины может идти потоком в Африку, а оттуда попасть в страны Европы и США,

    – продолжает Дрозденко. – Кроме того, большая часть оружия может быть предназначена для других зон конфликта, таких как Ирак, Сирия и Ливия, где существует спрос на тяжелое вооружение в достаточно больших количествах, чтобы окупить его для торговцев на черном рынке».

    По словам Дрозденко, между странами существуют договоренности, согласно которыми те же ПЗРК не должны попадать на черный рынок. «Но США, вооружая Украину, сами нарушили договоренности по контролю за вооружениями», на что указал наш МИД.

    Самая большая опасность заключается в том, что произойдет с оружием после завершения боевых действий, в свою очередь отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. «В Афганистане за брошенный магазин, не говоря уже о каком-нибудь «Стингере» и «Джавелине», американские военные вылетали из армии с волчьим билетом без права на получение выплат социальных пособий, на них заводились уголовные дела. Американцы недоумевают, как украинцы просто сотнями разбрасывают очень дорогое оружие и боеприпасы», – рассказал Шурыгин. 

    По его словам, американцы обеспокоены еще и тем, что такая же незавидная участь ожидает более крупные вооружения – артиллерийские и ракетные системы. «Пентагону меньше всего хочется, чтобы все это оружие начало попадать в руки русских и на мировые оружейные рынки. Поэтому это заявление Остина уже от крокодиловых слез. Понятно, что по мере развития ситуации на фронте оружие все равно будет утекать на черный рынок. И Пентагон ничего не может с этим сделать», – заверил Шурыгин. 

    Но, полагает собеседник, геополитическая логика противостояния с Россией оказывается сильнее даже соображений безопасности. «Крестовый поход против России превыше всех законов, инстинкта самосохранения. Ставки слишком высоки. Ставка – это будущее мира по-американски. Если они смогут задавить Россию, то станут гегемонами на следующие десятилетия. Если у них этого не получится, то вся выстроенная американцами глобальная система начнет сыпаться, поэтому им плевать на свои же законы», – подытожил Шурыгин.

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