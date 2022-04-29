Украина разоружает США и Европу

Западные страны продолжают заваливать Украину оружием и делают это в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии. Что это означает для спецоперации на Украине?

Объемы оружия, которое страны Запада поставили Украине, просто чудовищны. Спустя два с небольшим месяца после начала российской военной операции на Украине они в разы превышают то, что Запад поставил моджахедам за десять лет войны в Афганистане.

Количества беспрецедентны. Агентство Bloomberg 14 апреля, ссылаясь на председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США Милли, написало, что США передали Украине «60 000 единиц противотанкового оружия и 25 000 единиц противовоздушного оружия». И это только США, а ведь Украине помогает весь Запад.

Какими должны быть их запасы вооружений, чтобы выдерживать такое в течение длительного времени? Как оказалось, у Запада вообще и американцев в частности намечаются трудности.

Безжалостные цифры

Начиная с 24 февраля 2022 года Запад потратил огромные деньги на то, чтобы усилить Украину. Невозможно упомянуть в коротком тексте даже половину того, что они сделали, просто по объему, но некоторые цифры привести стоит. На текущий момент объем одобренной стоимости оружия, идущего прямыми поставками как помощь, составляет 13,6 млрд долларов, уже истрачено 1,7 (из пакета помощи в 13,6 млрд потрачено 800 млн). Одобрен закон о ленд-лизе, с первоначальной стоимостью оружия и оборудования, которое может быть поставлено, в 82 млрд долларов (это, чтобы было понятно, примерно полтора российских военных бюджета).

Уже поставлено на Украину только Соединенными Штатами:

1400 переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер», более 5000 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», по 45 000 бронежилетов и шлемов, десятки миллионов патронов, 70 военных автомобилей, миллион ручных гранат, масса военного оборудования, радиолокаторов, прицелов, средств связи. В целом же количество противотанкового оружия всех типов озвучил Милли.

Одобрена поставка 200 бронетранспортеров, 100 гаубиц М777 калибром 155-мм, 72 артиллерийских тягачей, 16 вертолетов Ми-17. Уже поставлено 100 дронов-убийц «Свитчблэйд». Одобрена поставка 121 дрона-убийцы «Феникс Гост», разработанных специально для украинской армии (оцените сроки). Новый американский закон о ленд-лизе открывает перспективы куда более серьезных поставок – там, например, могут быть танки М1А2. Обещают американцы и ракетные системы залпового огня, способные и к стрельбе высокоточными тактическими ракетами по территории РФ.

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Не отстают и европейцы. Будучи менее богатыми, чем американцы, они поставляют меньше, чем США, но в сумме получаются большие объемы. Приведем для примера только артиллерию. Франция взяла на себя обязанность поставить 12 самоходных артиллерийских установок, Нидерланды – 24, Польша – 20, Чехия – 20, Словакия – 18, Эстония – девять (советские буксируемые пушки Д-30). Германия обещала поставить 24 САУ. Обещала поставки самоходной артиллерии Британия, просто не называя количество. Из Канады должно поступить четыре гаубицы.

Список всего остального, что идет из Европы, огромен. Тех же ПЗРК там тысячи, гранатометов десятки тысяч. Танки из Польши уже воюют в Донбассе, хорошо хоть словацкие С-300 получилось уничтожить.

Естественно, что поставки «здесь и сейчас» требуют наличия поставляемого оружия. И это так и есть – все, что поставляется сейчас на Украину, поставляется со складов. А что остается союзникам режима в Киеве для нужд собственной обороноспособности? Ответ – ничего не остается, и пополнить быстро арсеналы они не смогут.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил не так давно, что Германия, снабжавшая Украину очень разнообразной военной номенклатурой, больше не может помочь ничем. Давление в парламенте, однако, заставило немцев поднять вопрос о дополнительных поставках бронетехники, например, танков «Леопард» и БМП «Мардер». Пока правительство отбивается, хотя это, по идее, устаревшая техника. Но, возможно, и это оружие окажется на Украине, снижая немецкие возможности по оснащению резервных частей и возмещению потерь.

Однако больше немцы посылать явно не хотят. И не только потому, что с точки зрения своего будущего они и так уже зашли слишком далеко, но и потому, что реально скоро будет нечего отправлять.

Однако ярче всего расхождение между спросом и предложением продемонстрировали американцы. Сейчас американские соцсети переполнены экспертными заключениями о том, что даже для простого возмещения поставленного Украине оружия понадобятся годы работы.

Приведем пример. США поставили на Украину 5000 ПТРК «Джавелин», при этом нормальное годовое производство этих ракет в США – 3900, максимально возможное без мобилизации – 6500. А ведь боевые действия на Украине идут чуть более двух месяцев. Если США хотят держать взятый темп поставок, то им надо срочно увеличивать производство в разы – или через несколько месяцев придется урезать поставки.

Еще интереснее ситуация с зенитными ракетами «Стингер». ВС США не закупали их в течение 18 лет. На текущий момент производитель ракет Raytheon не может перезапустить их производство – в конструкции массово применяются комплектующие, которые более не производятся. Это не значит, что «Стингеры» нельзя перезапустить в производство вообще, но это абсолютно точно значит, что их производство не перезапустить прямо сейчас. Необходима разработка новой модификации комплекса под доступные комплектующие.

Могут ли американцы сделать это быстро? Да, если Конгресс даст денег. И потом месяц-два, плюс время на перезапуск серии. Сколько «Стингеров» в год смогут производить США? С новыми комплектующими это открытый вопрос.

А пока придется обходиться тем, что есть. И опять американцы упираются в несоответствие наличия оружия и потребностей Украины – туда отправлена уже четверть запасов.

Выводы для России

С одной стороны, можно порадоваться проблемам Запада. С другой – их проблемы решаемы. Существует ряд мобилизационных мероприятий, которые способны обеспечить рост производства оружия Западом почти до любых значений. Тем не менее пока это не сделано, и через пару месяцев в поставках западного оружия на Украину возникнут паузы. Они, безусловно, будут временными. Нужно грамотно эти паузы использовать.

Для России самым плохим вариантом будет, если США и Запад реально мобилизуются. Тогда они Украину просто завалят оружием. Есть еще и риски расползания поставленного оружия по черному рынку – и чем больше его будет поставлено, тем они выше.

Как России реагировать на западные трудности с производством? Всячески мешать его перезапуску. Логистику противнику надо ломать, ее функционирование убивает наших солдат. И конечно же – желательно с полным разгромом Украины не затягивать.