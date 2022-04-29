У администрации США закончились деньги на Украину

Эксперты: В российской политике сформировался «донецкий консенсус»

Спецоперация на Украине объединила в России даже непримиримых политических оппонентов – подавляющее большинство партий поддержали действия властей, собирают гуманитарную помощь и помогают беженцам, работают на освобожденных территориях. Однако эта консолидация не сотрет различия между партиями, заявили политологи на прошедшем в Москве круглом столе.

«Мы сейчас видим в российском обществе «донецкий политический консенсус» – небывалое объединение людей вокруг президента на фоне спецоперации. Все значимые политические партии признают, и в меру своих сил и возможностей поддерживают спецоперацию российских войск в Донбассе и на Украине», – отметил первый замглавы думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев. Своим мнением депутат поделился во время круглого стола «Роль и место политических партий России в специальной военной операции», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Политолог Александр Асафов указал, что сейчас в обществе можно наблюдать «явную сплоченность по отношению к президенту и армии». «По моим данным, девять партий активно собирают гуманитарную помощь для пострадавших, помогают беженцам, непосредственно работают на освобожденных территориях», – сказал Асафов.

Впрочем, добавил он, две политические силы, представленные в региональных парламентах, «стоят на отрицательной позиции» в отношении спецоперации – «Яблоко» и Партия роста. «Вероятно, это не является позициями партий, но это мнения их лидеров, так или иначе обозначаемые в партийных повестках», – полагает эксперт.

Что касается КПРФ, то, по мнению экспертов, она ведет особую линию по отношению к действиям наших войск в Донбассе и на Украине. Компартия выступает как активный сторонник спецоперации, констатировал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Но при этом, отметил эксперт, «коммунисты пытаются «приватизировать» происходящее». «Они хотят представить спецоперацию, как некое воссоздание Советского Союза», – пояснил политолог.

В целом, заметил эксперт, консолидация общественного большинства не означает стирания различий между различными политическими силами. «Очевидно существуют разделительные линии, которые не дадут слиться партийному пространству России во что-то единое», – указал Минченко.

Одни партии долгое время предлагали договариваться с Киевом, другие силы сразу предлагали действовать решительно, пояснил эксперт. Различия проявляются и сейчас, заметил Минченко: «Одни партии делают акцент на поддержке армии, а другие – на поддержке экономики. Различие также заметно в отношении партий к так называемой «пятой колонне».

«Тотального альянса, слияния до степени смешения на партийном поле мы не увидим, и запроса на это нет, – согласился Асафов. – Но всеми партиями получен колоссальный опыт консолидации. Идеологические межпартийные разногласия уходят на второй план перед лицом общей угрозы. Даже непримиримые политические оппоненты сейчас занимаются общим делом – помощью людям».

В четверг стало известно, что партия «Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. В его состав, помимо профильных министерств войдут депутаты, представители народных республик, волонтеры. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Возглавит работу штаба вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Единая Россия» доставила уже более 7,2 тысяч тонн гуманитарных грузов на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов.