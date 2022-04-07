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В Изюме нашли свидетельства военного сотрудничества НАТО и Украины
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На территории приборостроительного завода в Изюме найдены доказательства тесного сотрудничества украинской стороны с Североатлантическим альянсом по продукции военного назначения, заявило Минобороны России.
Ведомство опубликовало видеозапись с предприятия, видео снято военнослужащими разведывательного батальона Западного военного округа, передает РИА «Новости».
На заводе найдены «свидетельства более тесного сотрудничества со странами НАТО по организации производства продукции военного назначения». «Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины – Изюмский приборостроительный завод – выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО», – указали в министерстве.
Также на заводе есть документы, журналы, в которых показана причастность стран НАТО «к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и военной техники ВСУ».
Аэромобильные силы и боевики националистических батальонов сделали из территории завода укрепрайон и держали там оборону. Российское ведомство уточнило, что украинских военных выбили с территории предприятия несколько дней назад.
На заводе найдены оставленные при отступлении украинскими военными образцы вооружения западного производства: ПЗРК Stinger, противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что необходимо успеть в ближайшие недели перевооружить украинские войска.
Американский Сенат принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что таким образом американские политики пытаются набрать популярности.
Зеленский: Украина не будет европейской, а пойдет по пути Израиля
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После завершения спецоперации России Украина не станет «либеральной и европейской», а пойдет по сценарию Израиля, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Украина станет большим Израилем со своим собственным лицом. Страна намерена подражать израильскому государству в безопасности после спецоперации России. Солдаты будут в кинотеатрах, супермаркетах, и люди с оружием – это будущее Украины», – передает Ura.RU со ссылкой на израильскую газету Haaretz слова Зеленского.
По мнению украинского лидера, Украина не станет такой, какой ее видели власти с самого начала. «Абсолютно либеральной, европейской не будет. Это определенно будет исходить из силы каждого дома, каждого здания, каждого человека», – подытожил он.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве. При этом во время выступления на нем была футболка с символом «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). В годы Великой Отечественной войны УПА* проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения. Были уничтожены десятки тысяч человек. В частности, один из лидеров УПА Роман Шухевич (в 1941–1942 годах замкомандира 201-го батальона шуцманшафта СС) несет ответственность за организацию Львовского погрома, унесшего жизни до 5 тыс. евреев.
Напомним, израильский политолог Яков Кедми сказал газете ВЗГЛЯД, что «репутационные потери, который Зеленский нанес украинской власти своим выступлением перед Кнессетом, будет трудно восполнить».
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В Германии назвали украинского посла «мужланом в обличье дипломата»
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник часто ведет себя неподобающим образом и делает он это неслучайно, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.
По словам автора статьи Хериберта Прантла, в последнее время дипломат постоянно участвует в различных ток-шоу. Обозреватель отметил, что Мельник работает послом в Германии уже семь лет и обычно производит приятное впечатление: хорошо знает немецкий, всегда аккуратно одет и причесан, передает РИА «Новости».
При этом, по словам журналиста, когда дело касается российской спецоперации на Украине, посол переходит все границы.
Речь идет о «Концерте во имя свободы и мира» и громких возмущениях Мельника в Twitter по поводу присутствия в Берлинском филармоническом оркестре «только русских солистов». Также Мельник недавно упрекнул президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в наличии «целой паутины» контактов из России.
«При всем уважении, он мужлан в обличье дипломата. Он стал известен еще тем, что не придает никакого значения дипломатичности своих высказываний. Он мужлан, потому что хочет быть таким, а не потому, что по-другому не может. Он мог бы быть другим, если бы захотел», – отметил Прантл.
Журналист также высказал опасение, что подобное поведение Мельника может пагубно отразиться на украинских беженцах.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.
1 марта Мельник, отвергая требование России о демилитаризации Украины, заявил, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь после возвращения Крыма и Донбасса.
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Стало известно о присутствии офицеров НАТО на «Азовстали» в Мариуполе
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе присутствуют высшие офицеры Североатлантического альянса, они запросили у российской стороны эвакуацию, заявил автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Мои источники в Мариуполе подтверждают присутствие натовских высших офицеров на «Азовстали». Натовцы вышли на нашу разведку через открытый радиоканал и просят дать им возможность эвакуироваться в Днепропетровск. В составе этой группы есть полковники», – написал Баширов в своем канале «Политджойстик».
Всего на заводе присутствует несколько десятков западных кадровых военных. Они пытались покинуть территорию предприятия на украинских вертолетах, но вертолеты регулярно сбивались.
«То есть эту форточку закрыли и другого канала теперь только как уехать по автодорогам – нет. А для этого надо пройти наши войска», – отметил автор канала.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь».
Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказывал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Макрона возмутила критика Польшей его диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон счел возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Моравецкий в оскорбительном тоне адресовал поучения президенту Франции по поводу его переговоров с Путиным. Макрон назвал слова Моравецкого «совершенно необоснованными и возмутительными». Однако, как признался Макрон, его «не удивило» заявление Моравецкого, так как тот «вмешивается во французскую избирательную кампанию», передает ТАСС со ссылкой на TF1.
Макрон заверил, что «всегда был открыт для переговоров с Россией» и «считает совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции». По его словам, это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе». Он также отметил, что нынешние разговоры с Путиным посвящены ситуации на Украине и перспективам прекращения огня.
Макрон подчеркнул, что ведет диалог с Путиным с самого начала своего президентства, но делает это «без какой-либо наивности». Он считает подобные переговоры «свои долгом». По его словам, Франция сочетает диалог и санкции против России, причем Париж «готов предложить новые санкции».
Напомним, Моравецкий заявлял о том, что санкции против России не работают. Об этом, по его словам, говорит курс рубля. Моравецкий жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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Появилось видео глумления солдат ВСУ над ждущими российские войска стариками
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В Сети опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных.
Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.
Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.
Напомним, юг Украины, освобожденный российскими войсками, пытается наладить мирную жизнь, но Украина не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в регионе. В Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области Россия создает военно-гражданские администрации, над административными зданиями в этих регионах сами местные жители поднимают флаги России.
Американский эксперт рассказал о «сафари» украинских силовиков в Буче
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Люди в городе Буча под Киевом погибли от рук украинских силовиков, заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
Риттер рассказал, что российские военные находились в Буче в течение нескольких недель. «У них был налажен вроде бартера: они обменивали свои сухпайки на продукты. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо. Затем русские ушли. Все, кто был вовлечен в подобное взаимодействие с русскими, теперь рассматривался как коллаборационист», – передает РИА «Новости» слова Риттера в ходе вебинара.
«Мы знаем это, потому что украинская национальная полиция опубликовала объявление, что они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов», – добавил он.
По словам аналитика, это полностью противоречит российскому подходу, который заключается в том, чтобы относиться ко всем жителям Украины с уважением, стараться не нанести вреда мирным гражданам.
«Украина же заявляет: если вы сотрудничаете с русскими, вы умрете. У них есть видеозапись высокопоставленного политического представителя, который объявил в соцсетях жителям Бучи: «Оставайтесь в домах, национальная полиция проводит чистку. Не паникуйте, оставайтесь дома», – продолжил Риттер.
По его мнению, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их. «У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа «Азов», гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было «Сафари». И они проводили сафари, чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. Чистка означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы и говорят, что это сделали русские», – выразил мнение Риттер.
Он также обратил внимание, что большинство лежащих тел на видео из Бучи с белыми повязками на рукавах, «что означает, что они говорили русским: мы на вашей стороне, не убивайте нас». Аналитик также заявил, что «рядом с каждым телом лежит зеленая коробка от сухпайка, которые они несли, когда были убиты».
«В случае, когда у них (у лежащих тел на видео) нет белой повязки, то ее нет, потому что ею связали им руки за спиной. Эти люди были убиты. Не русскими, а украинцами. Но это не тезис, который продвигают тут (в США). Здесь утверждают противоположное», – заявил Риттер.
Эксперт также указал на то, что тела на видео не выглядят как пролежавшие с момента выхода российских войск. «То, что вы видели по ТВ – это только что убитые люди. И у нас еще свидетельства – мексиканский журналист попал в Бучу в тот же день, когда украинцы объявили об этом. И он снял тела. Свежая кровь. Он сказал, что эти люди были убиты недавно», – заявил Риттер.
«Эти люди были убиты 1 апреля украинской национальной полицией. А затем президент США выходит и говорит, что это военное преступление, совершенное русскими, и Владимир Путин должен быть привлечен к ответу в Гааге. Это война пропаганды, не похожая ни на что из то, что мы видели в наше время», – заключил он.
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, так как те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
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Клинцевич: На «Азовстали» могут находиться высокопоставленные военачальники НАТО
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Кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО, рассказал газете ВЗГЛЯД глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
«Националисты – это сейчас основная контролирующая и запугивающая сила на подконтрольных Киеву территориях. К сожалению, с ней там все вынуждены считаться, – она держит в страхе в том числе командиров ВСУ. Заметная часть националистических формирований засела сегодня в подвалах на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Понятно, что падение Мариуполя в ближайшее время станет для ВСУ тяжелейшим психологическим ударом, после которого в Киеве сразу начнут иначе реагировать на мирные предложения Москвы», – полагает лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Кроме националистов внутри «Азовстали» находятся высокопоставленные представители командования стран НАТО и, по некоторым данным, ученые, связанные с американскими биолабораториями, работавшими на территории Украины, полагает собеседник. «В ближайшие сутки в ситуации вокруг «Азовстали» произойдет коренной перелом. И тогда мы получим серьезную информацию, в том числе и о том, что происходило в этих лабораториях последние восемь лет», – уверен собеседник.
Клинцевич особо подчеркнул успехи бойцов, прибывших в Мариуполь из Чечни. «Рамзану Кадырову, кроме представителей силового блока, удалось привлечь и большое количество чеченских добровольцев. Они проводят не только зачистки городских кварталов, но и оказывают жителям гуманитарную помощь, обеспечивают ее доставку», – добавил эксперт. Лидер воинов-афганцев напомнил, что Россия собрала у границ с Украиной большое количество гумпомощи, в том числе и в Ростовской области, недалеко от Мариуполя.
Директор «Национального благотворительного фонда», генерал-лейтенант Владимир Носов также считает, что внутри «Азовстали», кроме националистов, могут находиться иностранные наемники. «На заводской территории очень много подвальных помещений, там легко укрываться», – отметил собеседник. –
«Поэтому всю мощь оружия и российских войск, и Народной милиции ДНР нужно сосредоточить сегодня на уничтожении этого оплота националистических формирований».
Носов отмечает, что на протяжении всей спецоперации Россия параллельно проводит гуманитарную миссию: «Гумпомощь направляется из самых разных уголков России, я знаю, что даже с Камчатки. Поддержка идет беспрецедентная. Доставляется питание, медикаменты. В качестве добровольцев направляются специалисты-медики.
В подобных масштабах гуманитарных операций не предпринимали во время своих военных конфликтов ни американцы, ни англичане».
«В то же время беженцев с Украины принимают и в Ростовской области, и других регионах. Местные власти снабжают украинских граждан всем необходимым, начиная с размещения в достаточно комфортных условиях и заканчивая полным медицинским обеспечением», – рассказал генерал.
В среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил мэром Мариуполя Константина Иващенко, который ранее был депутатом местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и гендиректором завода «Азовмаш».
Пушилин также поручил создать администрацию города для обеспечения в Мариуполе законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».
Ранее на этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись одного из эпизодов штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство». О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также призвал поскорее создавать в освобожденных от ВСУ городах и селах органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормальной жизни.
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Экономист оценил масштабы топливного кризиса на Украине
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«Зеленский ничего не понимает в функционировании реального сектора экономики, его дело – ролики снимать, быть блогером и шутом. Поэтому все эти заявления о запрете российской нефти крайне абсурдны», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Зеленский потребовал от ЕС запретить поставки российской нефти. В то же время ВС РФ продолжили наносить ракетные удары по НПЗ и топливным базам Украины.
«Европа не пойдет на введение нефтяного эмбарго в отношении России. Это же касается и газового эмбарго. Они уже столкнулись с проблемами по поставкам угля, а Россия закрывает добрую половину этой потребности Европы», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
Эксперт также разъяснил, откуда горюче-смазочные материалы и топливо ранее поставлялись на Украину. «Незначительная доля ГСМ поставлялась из стран Евросоюза, но они даже в довоенное время не закрывали и трети потребностей. Основными поставщиками ГСМ были Россия и Белоруссия. Порядка 50% рынка бензина на Украине контролировалось Белоруссией», – продолжил Лизан.
«Также Украине не стоит надеяться на поставки нефти из Азербайджана, причем по своей же вине. Нефть из Азербайджана на Украину доставить можно только морем, через Одесский порт. Но море контролирует Россия, плюс Украина раскидала по морю достаточно большое количество противокорабельных мин», – отметил он.
«Но даже если бы там не было нашего флота и украинских мин – редкий корабль бы туда поплыл. Акватория Черного моря объявлена так называемой «зоной войны» и на суда, которые ходят по этим морям, распространяются дополнительные требования страховки, то есть ее стоимость резко возрастает вплоть до того, что туда становится просто нерентабельно плыть», – добавил эксперт.
Даже если предположить, что на Украину каким-то образом кто-то доставил топливо, то ВС России уже уничтожили большую часть складов ГСМ и нефтеперерабатывающих заводов. Из-за этого нормальное снабжение топливом украинской бронетехники невозможно. «Им негде хранить топливо. А если они их сразу будут переливать в бензовозы, то как только те выйдут в открытое поле – их накроет российская авиация», – пояснил Лизан.
«Еще недели три назад ВСУ в Донбассе столкнулись с топливным голодом. Совсем скоро будут ездить лишь какие-то бронеавтомобили, а вся остальная техника будет заперта в городах. Сейчас у Запада нет технической возможности снабжать ВСУ топливом, чтобы этого было достаточно для проведения какого-то локального контрнаступления, не говоря уж о масштабных операциях», –подчеркнул Лизан.
Экономист также добавил, что топливный кризис скажется не только на армии, но и на мирной жизни регионов Украины. «Проблемы будут у Украины и с посевной. Чуть лучше обстоят дела на юге Одесской области, которую можно топливом запитать из Молдавии, но это будет значительно дороже. И если на военные цели Зеленскому еще дадут денег, а на что-то другое – очень сомневаюсь. Эти задачи уже будет решать Россия», – рассказал он.
В четверг официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить российскую нефть. В среду в ночном обращении к руководству США и Европейского союза он заявил, что поддерживает новый пакет санкций против России со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов, и добавил, что его правительство будет продолжать настаивать на полной международной блокаде российской банковской системы и полном запрете на импорт российской нефти.
Главы МИД ЕС решили обсудить нефтяное эмбарго против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что этот вопрос не входит в планируемый пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.
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В Мариуполе найдены новые доказательства преступлений СБУ
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«У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят. Они, конечно, попытаются скрыться в США или Британии, но мы их в любом случае найдем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее Народная милиция ДНР сообщила о завершении основных боев в центральной части Мариуполя.
«В здании, где располагалось СБУ в Мариуполе, мы нашли целый ряд важных документов», – рассказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «В кабинетах оперативников мы увидели, что они боролись с мариупольским подпольем, которое после 2014 года отказалось принимать киевский режим», – добавил он.
«Преследованию подвергались и те, кто принимал участие в организации референдума, на котором местные жители высказали свою волю в плане самоопределения и независимости от Украины. На протяжении всех восьми лет украинские спецслужбы системно зачищали в Мариуполе тех, кто не принимал украинскую идеологию. Эта работа продолжалась до последнего момента, пока сотрудникам СБУ не пришлось бежать», – пояснил Григорьев.
По словам эксперта, большую ценность имеют и находки, связанные с личными документами сотрудников СБУ. «Мы устанавливаем личности виновных в преступлениях. У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят», – подчеркнул собеседник.
На месте базирования СБУ также было найдено немало оружия. «Там были и гранатометы, и огнеметы, различные снаряды и патроны. В наших отчетах, с которыми вы можете ознакомиться у меня на канале, мы смогли показать лишь малую часть того, что на самом деле хранилось там. Видимо планировалось, что сотрудники СБУ будут готовы вести бой. Но на деле они предпочли просто сбежать, бросив все свои вещи прямо в здании», – рассказал Григорьев.
Политолог также отметил, что работа по выявлению преступлений все еще продолжается. Как только будет набран массив информации, его передадут в следственные органы России.
«Понятно, что все те, кто был уличен в преступлениях, попытаются сбежать, как это делали в 45-м году последователи гитлеровской Германии. Они тогда бегали по всему миру и прятались. В скором времени мы увидим то же самое и с сотрудниками СБУ. Вероятно, что кому-то удастся укрыться в США или Великобритании, но мы их найдем», – заключил Григорьев.
В начале марта Общественная палата заявила о создании международного общественного трибунала. Как ожидается, в рамках его работы будут рассматриваться преступления украинских националистов. На данный момент в организации насчитывается порядка 20 стран.
«Есть целый ряд правозащитников, журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами. Сегодня я объявляю о том, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты, чтобы в дальнейшем уже принимали решение правоохранительные органы тех стран, в которых пострадали эти граждане. Самое главное, что сейчас даже украинская власть не понимает, что она сделала, когда вооружила десятки тысяч людей боевым оружием, и как в Киеве бесчинствуют мародеры и группы неонацистов», – отмечал тогда Григорьев.
Между тем в самом Мариуполе, по сообщениям представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь». Ранее глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
В четверг Минобороны заявило, что Российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей, которых не выпускали боевики «Азова».
«Военнослужащие морской пехоты ВМФ России совместно с резервистами ДНР обеспечили эвакуацию всех пациентов четвертой городской больницы в Левобережном районе Мариуполя. Для обеспечения безопасного вывоза людей из зоны боевого соприкосновения с подразделениями националистического батальона «Азов» использовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, украинская сторона, по сообщениям Народной милиции ДНР, в целях провокации подожгла корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя.
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Польша потребовала от стран НАТО «поставить Россию на колени»
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Среди стран НАТО возникли разногласия относительно того, как выстраивать отношения с Россией, сообщают СМИ.
New York Times со ссылкой на западных чиновников рассказала, что Польша и Прибалтика хотят добиться полного разрыва отношений с Россией. Они считают, что необходимо предпринять «усилия, которые поставят Россию на колени». Однако Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать, передает РИА «Новости».
Тем временем президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». По его версии, Россия «неспровоцированно» «напала на Украину в 2014 году», а до этого «напала на Грузию». «Эти атаки были, и раз за разом мы слышали: «Нам необходимо поддерживать диалог с Россией», – сказал он.
Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия». «Необходимо сказать: «До тех пор, пока вы не согласитесь на эти условия, нам не о чем с вами разговаривать», – заявил Дуда.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
Дробницкий разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины
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«В США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях. Но ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют. Здесь пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины.
«Пока никто не понимает, как именно будет организован этот процесс. Но в свое время программа ленд-лиза была отличной», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Тогда министр финансов США нащупал возможность для экономического роста. Государство давало в долг другим странам, но не деньгами, а в виде продукции, произведенной американскими фабриками. Кроме того, эти поставки шли в огромных масштабах союзникам в рамках войны. Это был редкий случай настоящей союзнической работы», – уточнил он.
Сегодня же, как уточнил эксперт, ленд-лиз нужен американцам в качестве веского аргумента во время предвыборной кампании, итогом которой станут выборы в Конгресс США в ноябре. «Подобная практика очень хороша для конгрессменов и для отчетности, чтобы они могли сказать избирателям, что предложили новый вариант ленд-лиза и обеспечивали какие-то предприятия заказами. Это попытка заработать политические очки. Но на деле с исходной программой ленд-лиза здесь нет ничего общего», – пояснил Дробницкий.
«Во-вторых, Штатам стало понятно, что Украина вновь нуждается в дополнительных деньгах. Но просто так раздавать деньги никто не хочет, даже Украине. С другой стороны, у официального Киева нет денег для возвращения долгов. Вот поэтому сенаторы и назвали эту программу «новым ленд-лизом», – подчеркнул собеседник.
Дробницкий также обратил внимание на желание Вашингтона предоставить Украине «кибервозможности и средства США». «На деле они создадут некую американскую фирму-подрядчика, которая частично будет отмывать деньги и поставлять Киеву некоторые продукты. А затем они всем скажут, что реально помогают Киеву, разрабатывая специальные программы», – уверен политолог.
«Кроме того, кибервойна между Россией и США ведется уже давно. Однако все стороны опасаются переводить ее в более масштабную форму. От нанесения неприемлемого ущерба стратегической инфраструктуре противника удерживает опасность откатиться в доцифровую эпоху. Я всегда говорил, что качественный киберудар равносилен ковровой бомбардировке», – заключил Дробницкий.
В четверг Сенат США единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.
«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.
При этом в числе потенциальных поставок оказались также «кибервозможности и средства» США. В докуме6нте сказано, что, если Москва совершит кибератаку на объекты критической инфраструктуры Украины, это будет расцениваться как «вооруженное нападение».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска надо перевооружить в срочном порядке. Однако отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами.
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Блинкен заявил о «фундаментальной проблеме» СБ ООН из-за России
По версии госсекретаря США Энтони Блинкена, президент Украины Владимир Зеленский прав в том, что с СБ ООН «есть проблема».
Блинкен заявил, что «есть фундаментальная проблема». По его утверждению, Россия, будучи постоянным членом СБ ООН, должна «поддерживать международные мир и безопасность», но якобы «грубо нарушает» их «своей агрессией в отношении Украины», передает ТАСС.
При этом Блинкен считает, что «ООН в целом мощно объединилась в поддержку Украины». По его мнению, «ООН как таковая активизируется», но «у самого СБ есть проблема, которая является настоящим вызовом». Блинкен заявил, что «проблема будет оставаться», пока «Россия не будет действовать как ответственный член этого совета».
Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет. Зеленский предложил ООН самораспуститься, если организация не примет меры для отстранения России от принятия решений, касающихся конфликта на Украине.
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Украинские националисты подожгли корабль «Донбасс» в порту Мариуполя
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Украинская сторона в целях провокации подожгла корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР).
Оборонное ведомство сообщило в Telegram, что «украинские боевики осуществили очередную провокацию, умельцами 83 ЦИПсО и националистами «Азова» осуществлен поджег корабля управления «Донбасс».
Ранее Народная милиция сообщала, что в порту Мариуполя украинскими боевиками уничтожаются иностранные суда, было зафиксировано задымление на турецком судне «Азбург», действующего под доминиканским флагом.
На данный момент на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление.
Кроме того, Народная милиция ДНР не исключает, что украинские и иностранные СМИ для дискредитации России используют сюжеты с «убитыми членами экипажей» судов.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил об окончании основных боев в центральной части Мариуполя.
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Выступление Зеленского с азовцами перед парламентом Греции вызвало скандал
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Политический скандал разразился в Греции в результате выступления президента Украины Владимира Зеленского вместе с бойцами нацбатальона «Азов» (запрещен в России) перед парламентом страны.
Как сообщает РИА «Новости», речь Зеленского проигнорировали депутаты Компартии Греции (КПГ) и правой партии «Греческое решение», отказавшись присутствовать в это время на заседании.
Спикер парламента Константинос Тасулас заявил, что «Греция с первого момента была на стороне Киева» и отправила ей военную и гуманитарную помощь. Тасулас отметил, что ситуацию на Украине греки воспринимают близко. При этом только парламентарии от правящей партии «Новая демократия» поприветствовали Зеленского.
В ходе выступления украинский лидер рассказал об обстановке в стране, призвал Грецию оказать максимальную поддержку и предложил политикам посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов из Мариуполя.
«Это два украинца греческого происхождения, один из них в маске, он не может показать свое лицо, надеюсь, вы понимаете», – сообщил Зеленский.
Один из выступавших назвался Леонта Михаилом, он родился в Мариуполе, его дедушка «воевал с нацистами во время Второй мировой войны», а сам он, как утверждает, в составе батальона «Азов» «воюет с русскими нацистами».
Второй боевик был в маске, он представился как Анастасиос и указал, что находится в Мариуполе. «Вы можете помочь, можете говорить об этом, можете направить гуманитарную помощь в Мариуполь», – сказал он.
Секретарь партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона «Азов» перед парламентом недопустимым и совершенно неподходящим. Она подчеркнула, что на совещании лидеров партий она запросит у спикера парламента Тасуласа объяснений, был ли он информирован об этом и давал ли он на это согласие.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь».
Ряд европейских политиков указал на украинский фейк о Буче
Евродепутат от Италии Франческа Донато, а также другие европейские политики прокомментировали украинскую провокацию в Буче. Они указали на нестыковки в заявлениях украинской стороны о действиях российских военных.
Донато прокомментировала «предложения о введении полного эмбарго на российский газ». По ее словам, такое предложение «абсолютно неприемлемо для экономики» Италии. Донато указала, что предложение делается «на основании фактов о Буче, которые сообщило украинское правительство, но в правдивости которых уже есть большие сомнения», передает ТАСС.
«Уже глядя на эти фото видна несоответствие с версией украинского правительства. Тони Капуоццо разместил видео украинской полиции в Буче: «Где же мертвые?» Русские уже ушли», – заявила Донато в соцсетях.
Она призвала провести «независимое расследование, чтобы прояснить динамику событий и установить реальную ответственность за убийство гражданских лиц». Евродепутат призвала ЕС «быть беспристрастным и объективным».
Французский правый политик, политолог Эмерик Шопрад заявил в Twitter: «Это очевидно. Инцидент с Бучей произошел в тот самый момент, когда соглашение было уже близко. Ни Байден, ни Зеленский не хотят прекращения огня». Шопрад также заявил, что «учитывает официальную позицию (России), по крайней мере, по трем причинам». Первая – «американский «послужной список» в инсценировках»; вторая – «момент возникновения «Бучи»: как раз тогда, когда есть надежда на соглашение о прекращении огня»; третья – «Россия не заинтересована в новых санкциях».
«Сюжетная линия в американских войнах всегда одна и та же: «злодей» в какой-то момент сериала совершает огромное преступление, которое позволяет Западу изгнать его. И как мы можем смириться с сознательным отказом от газа, если сначала не расстроимся очень сильно?» – заявил он.
Депутат Европарламента из Германии от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра опубликовал видео от 2 апреля, которое «взято из украинских источников». Он отметил, что «тел нет, о преступлениях прохожие тоже не сообщают».
Депутат Бундестага от Левой партии Дитер Дем отметил в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской), что «война – это не только борьба за территорию, но и за эмоции», а «тем, у кого получается заполучить эмоции, разрешается совершать новые акты насилия». Он заявил, что «так было во время войны в Югославии, когда министр обороны Рудольф Шарпинг представил в Бундестаге фотографии якобы убитых гражданских лиц». Однако «позже, после бомбардировки Белграда, выяснилось, что это были террористы УЧК». «Это требует осторожности и в отношении фотографий резни в Буче», – заявил он.
Депутат Европарламента из Нидерландов от партии Forum for Democracy Марсель де Грааф заявил в Twitter: «Украинские силы очищают Бучу от диверсантов и пособников российских сил. Теперь мы знаем, что это значит: сотни убитых и оставленных на улицах украинскими военными преступниками».
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Российские военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
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