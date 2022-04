Как трусость Зеленского привела к российской спецоперации США послали к Зеленскому специальный заградотряд 26 апреля 2022, 16:00

Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Судя по всему, Соединенные Штаты сомневаются в решимости Киева сражаться с Россией до последнего украинца. Иначе сложно трактовать смысл поездки глав Госдепа и Пентагона на Украину. О чем Блинкен и Остин говорили с Зеленским, какие звучали обещания и угрозы – и как они в итоге подействовали на украинское руководство? «Высшая демонстрация солидарности». Именно так агентство Bloomberg обозначило цель визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. Конечно, в реальности высшей был бы все-таки визит в Киев президента США Джозефа Байдена, который в последние дни так выпрашивал украинский режим. Однако здоровающийся с воздухом американский президент мог сказать или сделать что-то лишнее. Видимо, поэтому было принято решение, что он все-таки останется дома, а в Киев поедут пышущие здоровьем и амбициями глава Госдепа и министр обороны. Победа, разная для всех Американские чиновники поехали тайно, без софитов и журналистского эскорта, а в самом Киеве провели встречу с высшими представителями украинской элиты. Пообещали денег, поддержку, а также возвращение американского посольства в Киев. Конечно, в теории все это можно было сделать и по видеосвязи – однако Блинкен и Остин все-таки полетели лично. Просто потому, что главной задачей их визита было личное общение с украинским руководством и похлопывание их по всем местам для, так сказать, стимулирования туземной решимости следовать американским интересам. Дело в том, что на бумаге США и Украина стоят плечом к плечу в деле отражения российского вторжения, добиваются общей победы над «агрессором». Проблема в том, что дефиниции слова «победа» у сторон разные. В какой-то степени даже противоположные. Для нынешнего украинского режима победой будет являться сохранение их власти в Киеве и контроля над Украиной в границах на 23 февраля 2022 года. Ну или хотя бы в границах тех территорий, которые не подпадают под обозначенные российскими генералами цели второго этапа спецоперации (то есть минус Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье). Чтобы достичь этих результатов, Киеву нужно скорейшее завершение боевых действий и выход на реальные переговоры с Москвой в целом на российских условиях. Что же касается Соединенных Штатов, то им не нужны ни реальные российско-украинские переговоры, ни скорейшее завершение боевых действий. Идеальным вариантом для Америки стало бы полное военно-политическое поражение России на Украине, а программой-оптимум – превращение Украины в Афганистан. «Мы желаем видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать аналогичные вторжения, – заявил Ллойд Остин. – Русские уже потеряли ряд средств и солдат, и мы хотим, чтобы у них не было возможностей быстро пополнить свои потери». То есть, проще говоря, Соединенные Штаты хотят максимального затягивания боевых действий на Украине силами самих украинцев – ВСУ, нацбатов, фольксштурма. Максимального истощения России с желательным выходом на народное недовольство в РФ и смену власти. «Мы не знаем, сколько продлится эта война, но мы точно знаем, что суверенная независимая Украина продержится гораздо дольше, чем Владимир Путин у власти», – говорит Энтони Блинкен. За ценой постояли Ради этой большой и нужной США цели (на кону ведь Pax Americana и американская гегемония в мире) Штаты хотят вести войну до последнего украинца, до последнего целого украинского города. Ну и, конечно, со своей стороны Америка готова поддерживать эту войну морально и материально. Байден обещает военную и экономическую помощь на 1,3 миллиарда долларов – туда войдут поставки артиллерийских систем, вертолетов и другой тяжелой техники. Колоссальная цифра, значимость которой, однако, размывается целым рядом моментов. Во-первых, логистикой – военные специалисты уверяют, что тяжелая западная техника поступит на Украину через пару месяцев. То есть уже после завершения битвы за Донбасс. И это в лучшем случае, ведь – и это во-вторых, российская армия методически обнуляет логистику поставок, взявшись за уничтожение железнодорожных узлов (танки – это не ПТУР и ПЗРК, их в грузовичках под тентами не перевезешь). В-третьих, поставки западного вооружения (с которыми украинские военные не знакомы) требуют налаженной инфраструктуры их обслуживания – техцентров, запчастей, квалифицированных специалистов и, главное, боеприпасов. Для той же артиллерии (а калибр западных систем отличается от советско-российских) боеприпасы нужно подвозить вагонами – по уничтожаемым Россией железным дорогам. Наконец, саму технику тоже надо на чем-то подвозить, а учитывая методичную «калибровку» с последующим выведением из строя украинских НПЗ российскими ракетами, ехать не на чем. Украинские военные и политики это видят – как видят и многое другое. Видят российские войска, которые как самая настоящая «красная машина» медленно, но упорно освобождают новые территории. Видят буксующую Европу, где немцы не хотят вводить нефтегазовое эмбарго России, французы не желают отказываться от диалога с Москвой, а те же болгары не могут договориться о поставках Украине вооружения. На эту тему Наконец, украинские элиты и простые люди видят самую страшную для США и киевских «ястребов» картинку – мирного Херсона, Мелитополя, Бердянска. Без разрушенных домов, без остановленных производств, без массовых репрессий против граждан Украины – и в то же время с весьма вкусными экономическими перспективами от встраивания в российскую финансово-экономическую систему. Видят – и обдумывают известную фразу: «вовремя предать – это предвидеть». И чем безнадежнее будет положение украинской армии, тем больший дар предвидения будет просыпаться у чиновников (особенно в пророссийских регионах) и у отдельных представителей киевского руководства. Дар заснул Именно поэтому американский заградотряд прибыл наводить порядок в туземную столицу. Блинкен и Остин (каждый по своей линии) провели переговоры с представителями украинского руководства по двум направлениям. Прежде всего пообещали резкое усиление поддержки по всем направлениям – проще говоря, простимулировали решимость киевских властей продолжать боевые действия. Донесли до них всю пагубность потенциальных шагов назад, в том числе и пагубность для данных конкретных представителей. К кому-то, можно предположить, применили пряники (пообещали возможность разворовать часть западной финансово-технической помощи), а к кому-то и кнут (напомнили о папочках с грехами, которые лежат в американских ведомствах, – их обнародование может повлечь за собой экспроприацию собственности украинских чиновников на Западе). Даже возвращение американского посольства в Киев укладывается в эту логику – новый посол на Украине (а им станет опытный дипломат Бриджит Бринк, выполняющая ныне роль главы дипмиссии США в Словакии) станет лично контролировать действия киевских властей. Судя по всему, визит закончился успехом: украинские власти все поняли, все уяснили. Так, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет убирать из конституции положения о курсе на вступление страны в НАТО. «Зачем? Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии. А то, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС – это наше перспективное видение будущего...», – пояснил он. Напоминаем, что пункт о нейтральном статусе был по сути одним из самых простых пунктов в российском списке требований к Киеву – пунктом, на который Украина сравнительно легко согласилась. В лучших традициях мэра Днепропетровска Бориса Филатова «обещайте им все, что угодно, а вешать мы их будем потом», Зеленский, видимо, полагал, что сегодня этот пункт из конституции можно убрать, а послезавтра, когда российские войска покинут Украину, вернуть. С этой точки зрения заявления Стефанчука звучат не как проявление честности и порядочности, а как ретрансляция американской позиции без всяких намеков на предвидение. Вопрос в том, как долго продлится эффект визита Блинкена – Остина. А точнее, как быстро его развеет начинающееся на днях масштабное наступление России в Донбассе. Ведь чем успешнее оно будет, тем быстрее будут вновь просыпаться провидческие качества у украинской элиты.