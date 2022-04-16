США имеют особый расчет на украинский конфликт

Американская стратегия в отношении Украины изменилась очень быстро. Если в первые дни конфликта Киев мог рассчитывать лишь на оборонительные вооружения вроде «Джавелинов», то теперь США накачивают ВСУ наступательным оружием, а масштабы поставок уже почти достигли миллиарда долларов. Какие глобальные геополитические цели преследует Америка, наращивая объемы поставляемых Киеву вооружений?

Украинские военные впервые атаковали позиции российских войск дронами-камикадзе Switchblade американского производства. Запуск этих барражирующих боеприпасов по российским танкистам имел место в районе Славянска. Об этом сообщил в пятницу военкор Александр Коц, который находится в районе спецоперации. Журналист уточнил, что никакого ущерба солдатам и технике этой атакой нанести не удалось. Коц считает, что это связано с тем, что операторы беспилотников из ВСУ еще не научились пользоваться новым вооружением, передает «Федеральное агентство новостей».

Около трехсот беспилотников-камикадзе Switchblade входят в «расширенный ассортимент» американской военной помощи на общую сумму 800 млн долларов. В пакет поставок также включены 11 вертолетов Ми-17 российского производства, сто бронированных джипов, полтысячи противотанковых ракет Javelin и тысячи других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.

США не собираются отказываться от предоставления военной помощи Украине, заявил в интервью CNN в пятницу представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Так он прокомментировал публикацию Washington Post. Издание сообщило: Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если США и их союзники продолжат накачку Киева вооружением. Чуть позже официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила – такая нота действительно была направлена всем странам, поставляющим оружие Украине. В том числе – Соединенным Штатам.

Как отмечает Washington Post, помощь на упомянутые 800 млн долларов, включает в себя: 155-миллиметровые гаубицы, беспилотники береговой обороны, бронетехнику, а также переносные зенитные и противотанковые комплексы. Судя по всему, поток оружейных поставок Киеву со стороны США и их европейских союзников будет продолжаться как минимум до конца этого года. – именно столько времени, согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, продлится, по расчетам американцев, украинский конфликт.

Напомним, что неделю назад тот же Блинкен ранее озвучил обещание: Соединенные Штаты с союзниками планируют передать украинской стороне по десятку «Джавелинов» на «каждый российский танк». Это заявление – яркий пример изменения поведения Вашингтона в украинском вопросе.

До начала российской спецоперации администрация Джо Байдена предлагала Киеву помощь в организации «партизанской войны». В конце февраля американцы предлагали Владимиру Зеленскому помощь на случай бегства с Украины. Оружейные поставки первоначально подразумевали лишь передачу «оборонительных вооружений поражающего и не поражающего действия».

К примеру, в сентябре 2021 года речь шла о пакете помощи всего на 60 млн долларов, который включал в себя те же противотанковые «Джавелины». Теперь же речь идет о поставках наступательных видов оружия – в том числе, боевых беспилотников и бронетехники. Украинские аппетиты также растут – на прошлой неделе Киев потребовал от НАТО обеспечить ВСУ не только бронемашинами, но и самолетами, и средствами ПВО.

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На прошлой неделе директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в статье для журнала «Национальная оборона» заявил, что две главные задачи Запада – искусственно увеличить длительность спецоперации, чтобы ослабить как Россию, так и Украину, а также не дать конфликту перейти на территорию западных стран. «Недавно «стратеги» США заявили, что НАТО должна превратить Украину в некое подобие Афганистана для того, чтобы остановить Россию», – напомнил Нарышкин.

Советник президента США по национальной обороне Джейк Салливан публично называл цели своей страны в украинском кризисе, напоминает американист Дмитрий Дробницкий. «Американцы хотят видеть Россию ослабленной и изолированной, Украину – свободной и независимой, а страны Запада – более сильными и сплоченными. В словах Салливана многое – неправда. Ясно, что никакой независимой Украины не существует. Элита Запада сплочена, как никогда, но это сделано по общей команде. Зато по поводу России – все правда. Обе названные цели американцы преследуют, правда, с разным успехом», – сказал эксперт, добавив, что, конечно, истеблишмент США очень доволен тем, что спецоперация длится достаточно долго.

«При этом важно понимать, что США все равно будут уходить из Европы, чтобы сосредоточиться на противоборстве с Китаем. Еще в декабре был поставлен вопрос, как именно им уходить.

Обсуждалось несколько вариантов и возобладал тот, что Украину нельзя просто так отдать России, и уж лучше ее просто сжечь.

Остановить Россию они не смогут, но ослабить – очень хотят», – добавил Дробницкий.

Цель США и всего коллективного Запада – вести конфликт на истощение, а для этого – ослаблять российскую экономику санкциями и одновременно накачивать украинскую армию вооружением, чтобы ВСУ дольше сопротивлялись и наносили большие потери российской армии, считает американист Малек Дудаков.

«Ввиду своей небольшой экономической зависимости от России США готовы в этом противостоянии идти дальше всех. А Евросоюзу приходится действовать с оглядкой на энергозависимость от России. При этом, с учетом того, что особой субъектности у стран Европы зачастую нет, они вынуждены выполнять и те поручения, которые «спускает» им Вашингтон. Отсюда – некоторая разбалансировка подходов стран Запада к украинскому вопросу», – указал Дудаков.

Эксперт добавил, что Польша в этом ряду стоит особняком, поскольку, в отличие от США и других стран ЕС, польские правящие круги действительно боятся увидеть российские танки на своих границах. «Варшава настроена даже больше антироссийски, чем Брюссель, и в своей политике выполняет поручения США даже активнее, нежели другие страны ЕС», – добавил собеседник. По его словам, еще премьер Британии Борис Джонсон старается в этом вопросе «бежать впереди паровоза».

Другие эксперты убеждены, что расширение ассортимента оружия, которое США поставляет Украине, больше связано с меркантильными соображениями – в Америке уверены, что в будущем Киев обязательно за них расплатится.

«Цели США относительно боевых действий на Украине отнюдь не меняются – по сути это желание заработать на военном сотрудничестве с Украиной, сбывать оружие другим европейским странам, а также постепенно разрушать Европу, отбирая у нее конкурентные рынки. Это тактические действия, – говорит политолог Марат Баширов. – А дальше идут расхождения в методах достижения этих целей у нескольких групп влияния в Белом доме. Тем более, что действуют они по Украине сейчас в ответ на российскую спецоперацию – главным образом ситуативно». Аналитик указал на то, что

эти группы проявляют рассинхронизацию методов по Украине на фоне того, что, видимо, сам глава Белого дома уже не способен полноценно руководить этими процессами.

Разноголосица в окружении Байдена стала особенно очевидной в пятницу, когда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была вынуждена опровергать слова собственного шефа – о его предстоящем визите на Украину. Поездка в Киев не планируется, заявила Псаки, хотя в принципе президент «готов ко всему», в том числе к такому визиту. «Мы не отправляем президента на Украину. Я скажу вам вот что: то, что сделал Борис Джонсон – ехал, по-видимому, восемь часов на поезде через зону боевых действий, чтобы добраться до центра Украины. Так что нет, это не входит в планы президента США», – сказала Псаки.

Накануне у Байдена состоялось традиционное краткое общение с журналистами «на ногах», в ходе которого президент утвердительно ответил «Да» на вопрос, готов ли он отправиться в Киев.

Эксперты уверены, что на самом деле Белый дом планирует отправить на Украину вице-президента Камалу Харрис, госсекретаря Энтони Блинкена либо президентского советника Джейка Салливана, то есть именно тех, кто решает задачи по внешней политике. «Учитывая его проблемы с оговорками, Байден – не тот человек, которого хотели бы видеть в Киеве. Он там брякнет что-нибудь невпопад, как это было в Польше, и его окружению придется опять оправдываться», – пояснил Дудаков.

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