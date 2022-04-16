США имеют особый расчет на украинский конфликт

Взгляд
16 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
Разделы

Кто главный враг Европы на газовом рынке

Еврокомиссия только вредит европейской энергетике Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Еврокомиссия раскритиковала новую схему оплаты газа, предложенную Владимиром Путиным. Однако ее слабые аргументы мало должны беспокоить европейцев. Ведь на кону стоит куда более важный вопрос, чем смена банка для расчетов. За спиной ЕК уже целая серия ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Как и во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов, Карельский перешеек рискует стать зоной конфликта Пророков Борис
Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней? Подробности...
Перейти в раздел…

Как восполнить потерю крейсера «Москва»

Крейсер «Москва» затонул во время шторма Григорий Сысоев/РИА Новости
Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке в порт после пожара и взрыва боезапаса на борту. Каким был жизненный путь этого корабля, чем он известен и какое судно в будущем сможет стать новым флагманом черноморцев? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Силиконовая долина подобралась слишком близко к Вашингтону

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
В США между правительством и бигтехом началась конфронтация. Она вызвана стремлением Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
McKinsey Gate с каждым днем бьет по рейтингу Макрона, снижая его шансы на победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Однако в руках этого американского выдвиженца на посту главы Пятой республики – государственная машина пропаганды и ресурсы спецслужб. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Спецоперация России положила конец концу истории

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
24 февраля 2022 года Россия начала борьбу за свое будущее, за свое место в XXI веке и за свое видение будущего XXI века. И это будущее сильно отличается от того, как его видят Шваб, Сорос и Демпартия США. Вот почему так внимательно наблюдают за Россией во всем мире. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Перейти в раздел…

Сбежавшая оппозиция против российского флага

Обсуждение: 10 комментариев

Марин Ле Пен о России: плохое и хорошее

Финны и шведы собрались в НАТО

Перейти в раздел…

ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?
  • Да, и уже помогаю

  • Да, хотелось бы, но не знаю, как это сделать

  • Нет
Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

  • Эммануэль Макрон
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД России внес Джонсона и Мэй в стоп-лист
    Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве Глава минтранса ФРГ пожаловался на сбои в отрасли из-за событий на Украине Сейшелы отвергли санкции против России Россия осталась в статусе наблюдателя при Совете ООН по правам человека
    Британские военные вернулись на Украину В Молдавии отказались признать долг Газпрому без аудита США запугивают соседей из-за отказа соблюдать антироссийские санкции Арестован уволивший Райкина ректор московского вуза
    Зеленский представил свою версию количества погибших украинских военных Разведка США усомнилась в заявлениях Байдена о «геноциде» на Украине ГИБДД перестанет штрафовать за мелкие нарушения ПДД В Газпроме заявили о самых низких уровнях запасов газа в Европе

    «очернить образ России»


    Геополитик объяснил заявления Байдена о «геноциде» украинцев

    повторение краматорска


    В Минобороны заявили о новых планах ВСУ ударить «Точкой-У» по скоплению беженцев

    затопить вместе с людьми


    Российские ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС

    Видео

    ежедневные обстрелы


    Киев напрашивается на уничтожение командных центров

    энергетический кризис


    Кто главный враг Европы на газовом рынке

    финны и шведы в НАТО


    Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

    «неподобающие связей с Россией»


    Зеленский унижает Германию из-за страха услышать правду

    многовекторная политика


    Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

    инструмент влияния


    Евгений Фатеев: Вики-война только начинается

    борьба за будущее


    Владимир Можегов: Спецоперация России положила конец концу истории

    опасные связи


    Владимир Прохватилов: Для победы на выборах Макрону понадобится помощь спецслужб

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?

    США имеют особый расчет на украинский конфликт

    Руководство США увидело в конфликте на Украине новые геополитические возможности
    		   16 апреля 2022, 12:20
    Фото: IMAGO/Chris Kleponis/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова,
    Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Американская стратегия в отношении Украины изменилась очень быстро. Если в первые дни конфликта Киев мог рассчитывать лишь на оборонительные вооружения вроде «Джавелинов», то теперь США накачивают ВСУ наступательным оружием, а масштабы поставок уже почти достигли миллиарда долларов. Какие глобальные геополитические цели преследует Америка, наращивая объемы поставляемых Киеву вооружений?

    Украинские военные впервые атаковали позиции российских войск дронами-камикадзе Switchblade американского производства. Запуск этих барражирующих боеприпасов по российским танкистам имел место в районе Славянска. Об этом сообщил в пятницу военкор Александр Коц, который находится в районе спецоперации.  Журналист уточнил, что никакого ущерба солдатам и технике этой атакой нанести не удалось. Коц считает, что это связано с тем, что операторы беспилотников из ВСУ еще не научились пользоваться новым вооружением, передает «Федеральное агентство новостей».

    Около трехсот беспилотников-камикадзе Switchblade входят в «расширенный ассортимент» американской военной помощи на общую сумму 800 млн долларов. В пакет поставок также включены 11 вертолетов Ми-17 российского производства, сто бронированных джипов, полтысячи противотанковых ракет Javelin и тысячи других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.

    США не собираются отказываться от предоставления военной помощи Украине, заявил в интервью CNN в пятницу представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Так он прокомментировал публикацию Washington Post. Издание сообщило: Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если США и их союзники продолжат накачку Киева вооружением.  Чуть позже официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила – такая нота действительно была направлена всем странам, поставляющим оружие Украине. В том числе – Соединенным Штатам. 

    Как отмечает Washington Post, помощь на упомянутые 800 млн долларов, включает в себя: 155-миллиметровые гаубицы, беспилотники береговой обороны, бронетехнику, а также переносные зенитные и противотанковые комплексы. Судя по всему, поток оружейных поставок Киеву со стороны США и их европейских союзников будет продолжаться как минимум до конца этого года. – именно столько времени, согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, продлится, по расчетам американцев, украинский конфликт. 

    Напомним, что неделю назад тот же Блинкен ранее озвучил обещание:  Соединенные Штаты с союзниками планируют передать украинской стороне по десятку «Джавелинов» на «каждый российский танк». Это заявление – яркий пример изменения поведения Вашингтона в украинском вопросе.

    До начала российской спецоперации администрация Джо Байдена предлагала Киеву помощь в организации «партизанской войны». В конце февраля американцы предлагали Владимиру Зеленскому помощь на случай бегства с Украины. Оружейные поставки первоначально подразумевали лишь передачу «оборонительных вооружений поражающего и не поражающего действия».

    К примеру, в сентябре 2021 года речь шла о пакете помощи всего на 60 млн долларов, который включал в себя те же противотанковые «Джавелины». Теперь же речь идет о поставках наступательных видов оружия – в том числе, боевых беспилотников и бронетехники. Украинские аппетиты также растут – на прошлой неделе Киев потребовал от НАТО обеспечить ВСУ не только бронемашинами, но и самолетами, и средствами ПВО.

    На прошлой неделе директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в статье для журнала «Национальная оборона» заявил, что две главные задачи Запада – искусственно увеличить длительность спецоперации, чтобы ослабить как Россию, так и Украину, а также не дать конфликту перейти на территорию западных стран. «Недавно «стратеги» США заявили, что НАТО должна превратить Украину в некое подобие Афганистана для того, чтобы остановить Россию», – напомнил Нарышкин.

    Советник президента США по национальной обороне Джейк Салливан публично называл цели своей страны в украинском кризисе, напоминает американист Дмитрий Дробницкий. «Американцы хотят видеть Россию ослабленной и изолированной, Украину – свободной и независимой, а страны Запада – более сильными и сплоченными. В словах Салливана многое – неправда. Ясно, что никакой независимой Украины не существует. Элита Запада сплочена, как никогда, но это сделано по общей команде. Зато по поводу России – все правда. Обе названные цели американцы преследуют, правда, с разным успехом», – сказал эксперт, добавив, что, конечно, истеблишмент США очень доволен тем, что спецоперация длится достаточно долго.

    «При этом важно понимать, что США все равно будут уходить из Европы, чтобы сосредоточиться на противоборстве с Китаем. Еще в декабре был поставлен вопрос, как именно им уходить.

    Обсуждалось несколько вариантов и возобладал тот, что Украину нельзя просто так отдать России, и уж лучше ее просто сжечь.

    Остановить Россию они не смогут, но ослабить – очень хотят», – добавил Дробницкий.

    Цель США и всего коллективного Запада – вести конфликт на истощение, а для этого – ослаблять российскую экономику санкциями и одновременно накачивать украинскую армию вооружением, чтобы ВСУ дольше сопротивлялись и наносили большие потери российской армии, считает американист Малек Дудаков.

    «Ввиду своей небольшой экономической зависимости от России США готовы в этом противостоянии идти дальше всех. А Евросоюзу приходится действовать с оглядкой на энергозависимость от России. При этом, с учетом того, что особой субъектности у стран Европы зачастую нет, они вынуждены выполнять и те поручения, которые «спускает» им Вашингтон. Отсюда – некоторая разбалансировка подходов стран Запада к украинскому вопросу», – указал Дудаков.

    Эксперт добавил, что Польша в этом ряду стоит особняком, поскольку, в отличие от США и других стран ЕС, польские правящие круги действительно боятся увидеть российские танки на своих границах. «Варшава настроена даже больше антироссийски, чем Брюссель, и в своей политике выполняет поручения США даже активнее, нежели другие страны ЕС», – добавил собеседник. По его словам, еще премьер Британии Борис Джонсон старается в этом вопросе «бежать впереди паровоза».

    Другие эксперты убеждены, что расширение ассортимента оружия, которое США поставляет Украине, больше связано с меркантильными соображениями – в Америке уверены, что в будущем Киев обязательно за них расплатится.

    «Цели США относительно боевых действий на Украине отнюдь не меняются – по сути это желание заработать на военном сотрудничестве с Украиной, сбывать оружие другим европейским странам, а также постепенно разрушать Европу, отбирая у нее конкурентные рынки. Это тактические действия, – говорит политолог Марат Баширов. – А дальше идут расхождения в методах достижения этих целей у нескольких групп влияния в Белом доме. Тем более, что действуют они по Украине сейчас в ответ на российскую спецоперацию – главным образом ситуативно». Аналитик указал на то, что

    эти группы проявляют рассинхронизацию методов по Украине на фоне того, что, видимо, сам глава Белого дома уже не способен полноценно руководить этими процессами.

    Разноголосица в окружении Байдена стала особенно очевидной в пятницу, когда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была вынуждена опровергать слова собственного шефа – о его предстоящем визите на Украину. Поездка в Киев не планируется, заявила Псаки, хотя в принципе президент «готов ко всему», в том числе к такому визиту. «Мы не отправляем президента на Украину. Я скажу вам вот что: то, что сделал Борис Джонсон – ехал, по-видимому, восемь часов на поезде через зону боевых действий, чтобы добраться до центра Украины. Так что нет, это не входит в планы президента США», – сказала Псаки.

    Накануне у Байдена состоялось традиционное краткое общение с журналистами «на ногах», в ходе которого президент утвердительно ответил «Да» на вопрос, готов ли он отправиться в Киев.

    Эксперты уверены, что на самом деле Белый дом планирует отправить на Украину вице-президента Камалу Харрис, госсекретаря Энтони Блинкена либо президентского советника Джейка Салливана, то есть именно тех, кто решает задачи по внешней политике. «Учитывая его проблемы с оговорками, Байден – не тот человек, которого хотели бы видеть в Киеве. Он там брякнет что-нибудь невпопад, как это было в Польше, и его окружению придется опять оправдываться», – пояснил Дудаков.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •