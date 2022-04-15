В Белом доме опровергли слова Байдена о поездке в Киев

Поездка президента США Джо Байдена на Украину не планируется, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в выпуске подкаста Pod Sace America.

Представитель американской администрации отрицательно ответила на вопрос о том, действительно ли обсуждается поездка Байдена на Украину.

При этом Псаки заявила, что Байден «готов ко всему», в том числе к поездке на Украину. Однако пока речь о таком визите не идет, передает РИА «Новости».

«Мы не отправляем президента на Украину. Я скажу вам вот что: то, что сделал (премьер Британии) Борис Джонсон – ехал, по-видимому, восемь часов на поезде через зону боевых действий, чтобы добраться до центра Украины. Так что нет, это не входит в планы президента США», – сказала Псаки.

Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд у Байдена состоялось традиционное краткое общение с журналистами «на ногах», в ходе которого его спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев.

В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.

«Вы готовы поехать?» – спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос (а вы?), президент утвердительно ответил: «Да».