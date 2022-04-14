Байден заявил о готовности лично поехать в Киев

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев.

Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд у хозяина Белого дома состоялось традиционное краткое общение с журналистами «на ногах», в ходе которого Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев, передает РИА «Новости».

В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.

«Вы готовы поехать?» – спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос (а вы?), президент утвердительно ответил: «Да».

Ранее Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь еще на 800 млн долларов, включая вертолеты, бронетранспортеры и артиллерию.

В феврале заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что сейчас у президента США Джо Байдена нет планов совершить визит на Украину.

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