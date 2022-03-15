США заставляют Китай предать Россию

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15 марта, вторник  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций

Российские авиакомпании получают легальное право не возвращать самолеты в лизинге Владимир Гердо/ТАСС
Западные санкции обещали лишить Россию иностранных самолетов. Летать за границу уже стало опасно – в любой момент наш лайнер могли арестовать. Однако авиационные власти нашли санкционную лазейку. Москва лишает «великую авиационную державу Бермуды» власти над нашими самолетами – и перерегистрирует их в России. Почему раньше наши самолеты были прописаны на Бермудах? И как перерегистрация поможет сохранить наш авиационный парк? Подробности...
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Мариуполь освободят приводящие в ужас националистов части

Прибытие чеченцев оставляет ВСУ два шанса – сдаться или застрелиться, заявил Делимханов кадр из видео
В окрестностях Мариуполя, окруженного войсками России и ДНР, собраны тысячи бойцов из Чечни. В ближайшее время город будет взят, считает прибывший в район спецоперации депутат Госдумы Адам Делимханов. У чеченских подразделений – большой опыт городских боев, признают эксперты. Станет ли появление военных из этой кавказской республики решающим фактором в освобождении Мариуполя? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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В страны Прибалтики пришел «потребительский апокалипсис»

Полки в Литве и других странах Прибалтики пустеют Kristjan Teedema/REUTERS
В знак протеста против «российской агрессии» торговые сети Литвы, Латвии и Эстонии отказались от продажи российских и белорусских товаров. В итоге стремительно дорожает буквально всё – от топлива до продуктов питания. А единственное спасение прибалты в этот момент находят, как ни странно, на территории Белоруссии. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Запад сформировал в России украинский консенсус

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Тотальный накат – по-другому и не скажешь – США и Запада на Россию ударил по отечественной экономике и уровню жизни. Однако, с другой стороны, он серьезно оздоровил российское общество. Подробности...
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Ненависть разрушает тех, кто ненавидит

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Что бы вы ни писали в социальных сетях, на Западе этого никто не читает. Не стоит рассчитывать на то, что западные политики или лидеры общественного мнения, увидев вашу ярость в интернете, изменят свою позицию. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 5)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Эвакуация тормозится не только ошибками команды Кличко, но и вполне конкретными странами Запада. Например, Германией. В частности, Берлин попросил Польшу остановить отправку поездов с беженцами. Подробности...
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Экономику немцев убьют назло русским

Япония требует нового миропорядка

Запад познает цену русофобии

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
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Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
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    США заставляют Китай предать Россию

    Советский плакат «Крепим дружбу во имя мира счастья»
    		   15 марта 2022, 17:10
    Фото: Виктор Иванов
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Переговоры между представителями США и КНР по российско-украинскому вопросу привлекли внимание всего мира, хотя проходили за плотно закрытыми дверями. Вашингтон требует от Пекина отказаться от поддержки России, что может иметь критическое значение с учетом ведущейся против нас экономической войны. Какие факторы будут влиять на решение Китая?

    США и Евросоюз ведут против России одну и ту же экономическую войну, но с разной степенью интенсивности. Европе в значительной степени не нравятся старания Вашингтона сделать свое право интернациональным и применять «вторичные санкции» – так или иначе преследовать не только свои компании, которые решат нарушить ограничения на сотрудничество с Россией, но и компании вообще с любым «гражданством», включая китайское. 

    Поэтому телефонный разговор «на троих» между президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и председателем КНР Си Цзиньпинем на прошлой неделе почти не вызвал интереса, а встреча в Риме советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и китайского дипломата Ян Цзечи (он отвечает за внешнюю политику на уровне правящей компартии, но не Кабинета министров) стала главной новостью в мире международной политики. На сей раз ставки действительно высоки.

    Будут ли США наказывать КНР и китайские компании за сотрудничество с Россией? А что именно считать таким сотрудничеством? Продлившаяся семь часов «прямая» и «напряженная» в формулировке госдепа беседа в столице Италии исчерпывающих ответов на этот вопрос не дала. Ян Цзечи вслух пожелал «снижения эскалации и предотвращения гуманитарного кризиса», но обращался при этом одновременно к России и Украине, что очень похоже на дежурный тост «за все хорошее».

    Не факт, что у него вообще были полномочия комментировать ход закрытой беседы публично, несмотря на статус одного из наиболее влиятельных людей Китая. Ян Цзечи из тех, кто занимается решением ключевых политических вопросов, а не паркетом (который все-таки последовал позднее – представитель КПК высказался о международной обстановке вокруг конфликта на Украине в предельно обтекаемых формулировках), но окончательное решение будет принимать председатель Си.

    У Салливана полномочия публично торжествовать или «выражать глубокое сожаление» наверняка были, но он по сути отмолчатся, что можно трактовать по вкусу – как то, что он не достиг своих целей, или как то, что переговоры с китайской стороной требуют предельной деликатности.

    Сейчас, по формулировке Пентагона, «Китай в основном молчаливо одобряет то, что делает Россия». С такой формулировкой трудно спорить – дружелюбный нейтралитет КНР проявляется, например, в том, что сообщения с критикой российских действий на Украине удаляются из китайских социальных сетей.

    Другое дело, что для самой России это сейчас не главное. Главное то, что КНР временно стала для нее окном в мир и дает возможность продолжать внешнеторговую деятельность в условиях, когда на западном направлении она заблокирована почти для всего, кроме углеводородов.

    Совсем не случайно подразделения железнодорожных войск Южного военного округа РФ были направлены на реконструкцию одного из участков БАМа – то есть в другой конец страны и максимально далеко от граничащей с ЮВО Украиной.

    Помимо прочего, речь идет о некоторых особо уязвимых товарных позициях, например, о микроэлектронике. Международная реакция на санкционную войну показала, что мечта американцев о «тотальной международной изоляции России» останется несбыточной, более того, из-под тотального влияния США ушел целый континент. Однако ни Латинская Америка, ни Ближний Восток, ни Африка не в состоянии удовлетворить запросов РФ по части полупроводников или авиадеталей, а почти всех, кто мог бы их сделать в Азии, Вашингтон – и тут нужно отдать ему должное – умело увел на свой фронт.

    Помимо крупного финансового центра – Сингапура, санкции против России ввели Япония, Южная Корея и китайский, но неподконтрольный Пекину Тайвань, то есть КНР сейчас наиболее передовая в плане производства держава из всех, кто готов с нами сотрудничать.

    Цель Салливана – уничтожить эту готовность. «Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай оказывает материальную и экономическую поддержку России... Мы не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери... Мы не позволим России получить спасательный круг от экономических санкций со стороны любой страны в любой точке мира», – гремел он перед полетом в Рим.

    Но это, так сказать, программа максимум: чтобы сохранить лицо в случае неудачи, американцы могут снизить свои публичные требования, например, до недопущения прямых поставок, как-либо связанных со спецоперацией на Украине.

    Тут необходимо подчеркнуть, что и официальная Москва, и официальный Пекин категорически отрицают какие-либо переговоры о возможном покрытии каких-либо нужд ВС РФ со стороны Китая.

    Источники западных СМИ утверждали, что запросы у России были по самым разным позициям – от сухих пайков до зенитно-ракетных комплексов, но вообще-то это РФ продает и поставляет ЗРК в КНР, а не наоборот. То есть этим сообщениям можно смело не верить, как и сообщению агентства Reuters, – его источник ссылается на доклад американской разведки, разосланный по союзникам, согласно которому Китай выразил готовность оказать и экономическую, и военную помощь России. Примерно то же заявили и источники CNN.

    Официальное заявление Белого дома о том, что его «беспокоит координация России и Китая», последовало уже после переговоров в Риме, но она его и прежде беспокоила – иначе бы Салливана не отправили в Рим.

    Как уже было сказано, многочисленные «сигналы» вокруг американо-китайских переговоров о судьбах России можно трактовать и в свою, и в чужую пользу, а каждое обстоятельство, которое могло бы склонить чашу весов в Пекине в ту или иную сторону, уравновешивается другим.

    Самым внушительным кажется то, что объем торговли КНР с США всемеро больше, чем между КНР и РФ, а планы компартии о превращении Китая в страну всеобщего благоденствия уже к середине века слишком критично завязаны на экономические отношения с США и Западом в целом. Подвергать эти отношения риску «вторичных санкций» Пекин явно не хочет, там вообще закладывались на то, что после переезда Джо Байдена в Белый дом торговые связи между странами компенсируют потери синофобной эпохи Дональда Трампа.

    С другой стороны, население Европы и Америки уже сейчас чувствует болезненные последствия от экономической войны с Россией, и даже страшно представить, что будет, если западные правительства начнут накладывать ограничения еще и на Китай. Это грозит как минимум новым мировым финансово-промышленным кризисом, а на столь высокие ставки мало кто готов решиться даже в неумолимо настроенных США. 

    Другой пример: большинство тех китайцев, кто вообще интересуется жизнью за пределами КНР и международной повесткой, явно симпатизируют России. Это поощряется официальной пропагандой, где давно уже делают акцент на «стратегическом партнерстве» с Москвой и «огромном уважении в дружеских отношениях» президента Владимира Путина и председателя Си.

    Однако нельзя забывать, что в плане влияния на руководство Китая Си с некоторых пор абсолют – коллективное управление по методам Дэн Сяопина при нем в значительной мере упразднили. Он может принять плюс-минус любое решение, не опираясь при этом ни на что, включая и настроения в народе (отталкиваться во внешней политике от мнения масс – это вообще не по-китайски).

    Для Китая является абсолютно принципиальной платформой «отказ от посягательства на суверенитет» – так маркировано любое сотрудничество с Тайванем или поощрение оппозиции в Гонконге. Сепаратистские устремления где угодно, включая Украину, в Пекине не жалуют.

    Но тот же Пекин прекрасно знает, что американцы решают вопросы, чьей суверенитет священен, а чей нет, по собственному усмотрению. Это такое могущество, к которому Китаю хотелось бы стремиться – и он наверняка стремится, даже если этого не признает.

    Наконец, США есть, что предложить КНР. Тайвань американцы не сдадут – исключено, но у них существуют специфические тарифы для китайских товаров и ограничения для китайских технологических компаний, которые в Пекине желали бы минимизировать.

    Однако один из базовых принципов китайской внешней политики – «не говорите, как нам жить». В КПК ненавидят внешнее давление, тем более, публичное давление, которому для великого председателя (каким хочет быть Си) никак невозможно поддаваться. А американцы откровенно переборщили по части именно публичных требований и угроз, более того, наверняка осознали это, потому и послали в Рим относительно рационального и умеренного Салливана, а не истеричного и идеологически накачанного госсекретаря Энтони Блинкена, который за счет своего тона и завышенных требований провалил критически важные переговоры с китайской стороной в Анкоридже (кстати, Салливан и Ян Цзечи тоже на них присутствовали).

    В конечном итоге однозначно можно сказать только то, что Китай категорически не заинтересован в дальнейшей лихорадке на рынке экспортных товаров и росте цен на зерно, которое по разным причинам больше не вывозят ни из самоограничевшейся России, ни из находящейся в морской блокаде Украины. Другими словами – не заинтересован в том, чтобы военная спецоперация продолжалась долго и неоднократно намекал на то, что не против выступить в качестве посредника, забрав себе лавры миротворца.

    Насколько критичны для китайцев сроки и какой из изложенных выше доводов оказался наиболее действенным, мы, к сожалению, может узнать только постфактум – когда у официально не поддающегося на шантаж американцев Китая вдруг возникнут «определенные трудности» в том, чтобы обеспечить любой из торгово-промышленных запросов России.

    В худшем случае, пространство для маневра, необходимое сейчас нашей экономике, придется определять опытным путем. На практике бывает (при волне санкций 2014 года - бывало), что китайские компании ссылаются на трудности со стороны китайских чиновников, китайские чиновники – на решения руководства формально частных китайских компаний, а китайский дракон в итоге не двигается с места. В особых случаях это тоже – восточная мудрость. 
     
     
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