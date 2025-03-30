Рар объяснил нападки «Зеленых» на «друзей Путина» в Германии

Политолог Рар: «Зеленые» видят в России главного врага либеральной цивилизации

Tекст: Олег Исайченко

«Зеленые» – это та сила, которая прямо и нацелено ведет войну с Россией. Пока только идеологическую. Они принципиально, исходя из своего «фундаментального» мировоззрения, требуют поражения России, как главного врага либеральной цивилизации», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

«Зеленые» наотрез отклоняют все варианты договориться «по плану Трампа», и даже хотят законодательно запретить будущему правительству нормализовать отношения с Москвой», – добавил он.

Ранее сопредседатель фракции «Союз-90»/«Зеленые» в бундестаге Бритта Хассельман раскритиковала слова премьера федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера о возможности смягчения санкций против России.

Также она призвала председателя Христианско-демократического союза (ХДС), вероятного канцлера ФРГ Фридриха Мерца «как можно скорее ликвидировать связи c Москвой» в его партии, пишет издание Deutsche Welle* (признано в России иноагентом).

По ее словам, «друзья Путина», такие как Кречмер, депутат Томас Барайс и замглавы фракции ХДС в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии Ян Хайниш и их якобы пророссийский курс не должны влиять на переговоры о формировании правящей коалиции в Германии.

Что касается Кречмера, то он критиковал отказ Берлина от смягчения санкционного режима против Москвы. «Он полностью устарел и совершенно не соответствует тому, что сейчас делают США. Если санкции причиняют больше вреда нам, чем противнику, стоит задуматься, действительно ли все сделано правильно», – сказал он. Политик также допустил, что Мерц сможет наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Газета Politico сообщала, что коалиционные переговоры в Германии столкнулись с серьезными трудностями. Мерц пообещал СДПГ выделить сотни миллиардов евро на новые займы для укрепления военной мощи и инфраструктуры, включая «зеленую» энергетику. Это решение назвали историческим и означающим потерю политиком влияния в переговорах.



При этом внутри ХДС/ХСС давление на Мерца растет – правое крыло требует уступок в вопросах миграции и сокращения социальных выплат, с которыми не согласны в СДПГ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Мерц попал в ловушку на коалиционных переговорах.